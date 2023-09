[株式会社WOWOW]

<祝日本単独公演!xikers×WOWOW 2カ月連続SP>

生中継!xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN

10月7日(土)午後7:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



xikers Special ! FIRST ENCOUNTER IN JAPAN

11月放送・配信予定







デビュー直後からグローバルに活躍している韓国の10人組グループxikers(サイカース)を2カ月連続で特集!3月に韓国でデビューした彼らは、早くも10月にワールドツアーの一環となる日本初単独公演を開催。

WOWOWでは、10月7日(土)の東京公演の模様を独占生中継する。また、11月にはメンバーそれぞれの個性、そしてグループのハイパフォーマンスの秘密に迫る特別番組を独占放送・配信。来日メンバーひとりひとりへの個別インタビューや座談会に加え、日本初単独公演の舞台裏の様子もお届けする。

また、この公演の開催および2カ月連続特集の放送・配信を記念して、プレミアムなプレゼントが決定!【東京公演】【大阪公演】のチケットをご購入いただいてる方の中からWOWOWのご加入者限定で、それぞれの公演終了後に開催されるメンバー全員との握手会に各会場5名様、合計で10名様をご招待!また、握手会に参加される方全員にTシャツをプレゼント!このプレミアムなプレゼントにぜひご応募いただきたい!

さらに、11月に放送・配信される特別番組内での企画で、xikersへの質問をSNSで大募集!X(旧:Twitter)アカウントで、ハッシュタグ【#xikers_WOWOW】をつけて、9月22日(金)までにどしどし投稿してください!xikersのみんなが質問に答えてくれるかも?





今年3月にデビューした韓国の10人組グループxikers。1stミニアルバムは初動売り上げ10万枚を記録し、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」の75位にチャートイン。さらに8月にリリースした2ndミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY』は初動20万枚を超えるなど、加速度的に人気を集め続けている。そんなxikersというグループのハイパフォーマンスの秘密とメンバー達のより率直な姿に迫る特別番組を独占放送・配信する。

番組では、事前にWOWOWのSNSで募集した質問などをもとに来日メンバーに個別にインタビューを行なうほか、座談会も開催。さらに、10月に行なわれる日本単独初公演「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」の舞台裏にカメラが潜入し、普段見ることができないシーンの数々をお届けする。デビュー直後から世界を席巻するxikersに、WOWOWがとことん迫る!



特別番組内でメンバーへの質問大募集!!

11月に放送・配信される特別番組内での企画で、xikersへの質問をSNSで大募集!

X(旧:Twitter)アカウントにて、ハッシュタグ【#xikers_WOWOW】をつけて、9月22日(金)までにどしどし投稿してください!



投稿ハッシュタグ:#xikers_WOWOW

質問募集締め切り:9月22日(金)まで







WOWOWご加入者限定!プレゼントのお知らせ

1.【東京・大阪公演】「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」握手会&Tシャツプレゼント!



【東京公演】【大阪公演】のチケットをご購入いただいてる方の中からWOWOWご加入者限定で、

それぞれの公演終了後に開催されるメンバー全員との握手会に各会場5名様、合計で10名様を

ご招待!また、握手会に参加される方全員にTシャツをプレゼント!



※プレゼントのTシャツにはメンバーのサインは入りません



2.「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」メンバー直筆サイン入りグッズプレゼント!



日本初単独公演の開催・生中継を記念して、メンバーの直筆サイン入りグッズを10名様にプレゼント!



【賞品】「xikers」メンバー直筆サイン入りグッズ

※賞品の内容は後日お知らせいたします。





