株式会社ブシロード(本社:東京都中野区 代表取締役社長:木谷高明、以下、ブシロード)、株式会社トイジアム(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:長野雄大、以下、トイジアム)、株式会社Million Edge(本社:東京都千代田区 代表取締役:白水正剛、以下、ミリオンエッジ)は、インディータイトル 豪華客船脱出パズルアクション『Gift』の発売日及び販売価格を公開致しました。

豪華客船脱出パズルアクション「Gift」発売日決定!











ブシロード、トイジアム、Million Edgeの3社が手がけるインディーゲームタイトル『Gift』の発売日が、2024年5月9日(木)に決定!販売価格は3,520円(税込)となります。

その他ゲームに関しての最新情報は是非Steamストアページ及び公式Xからご確認ください。



Steamストアページ:https://store.steampowered.com/app/2322900/Gift/

公式HP:https://gift.bushiroadgames.com/

公式X:@giftgamegift



About







トレーラーPV:https://youtu.be/EYKabqIsMe8



目を覚ますとそこは豪華客船。

老人はなぜかどこか懐かしい乗客たちと出会い、沈みゆく船からの脱出を図ります。

『Gift』は沈みゆく船からの脱出を目指すパズルアクションゲームです。



物語の進行で変化するマップ







沈みゆく船は物語の進行で船内が傾いたり水位が増減するなど変化するため、同じ場所でも通るタイミングによって地形やギミックの動きも変化します。これらの変化を活用し、時には謎解きを行い、時にはアクションを駆使しながら脱出を目指してください。



どこか懐かしいキャラクター達との出会い







豪華客船にはどこか懐かしいキャラクター達も乗船しており、彼らも船内に取り残されています。危機的な状況の中でも彼らを探し、助ける事で最後には大切な出会いがあなたを待っています。



襲い掛かる様々な困難







沈みゆく船内には危険がつきものです。押し寄せる波や崩れ落ちる木材、正気を無くしてしまった乗客。襲い掛かる困難から逃げながらも、時には利用して立ち向かい無事船から脱出してください。



儚くも不思議な世界







広大な船内から脱出する途中、不思議な空間に迷い込む時があります。果たしてそこはどこなのか…?



【製品情報】

タイトル:Gift

発売日:2024年5月9日(木)

ジャンル:豪華客船脱出パズルアクション

機種:Steam(R)/Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/Xbox series X|S

プレイ人数:1人

レーティング:審査中

対応言語:日本語/英語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/韓国語/フランス語/イタリア語/

ドイツ語/スペイン語 - スペイン/オランダ語/ポルトガル語 - ブラジル/ロシア語

メーカー希望小売価格:3,520円(税込)



(C)Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、“プレイステーション”、“PS5ロゴ”および“PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Microsoft, Xbox Series X, Xbox 360, Xbox 360 ロゴ,Xbox LIVE, Xbox LIVE ロゴは米国Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標であり、Microsoftの許可を得て使用しております。



■About Toydium:

株式会社トイジアム (https://toydium.co.jp/) は、2019年に設立された東京の秋葉原に本拠をおくゲームデベロッパーです。設立年数が若いながらも、ゲーム開発の経験豊富なベテラン開発者が多く在籍し確かな開発力を持っています。「おもちゃつくろう」を合言葉に、遊んだ人や開発者自身が笑顔になれる、“おもちゃ”を作りたいという願いを持った開発者が集まっています。



■About Million Edge:

株式会社Million Edge(http://million-edge.co.jp/)は、2015年に設立された東京の秋葉原に本拠をおく3DCGデザイン会社です。数多くのプロダクトの3DCGデザイン開発に参画し、成長を続けている会社です。3DCGデザイン面から最高のモノを世の中へ送りだしていく、そんな想いをもった会社です。



(C)Toydium Inc. (C)MillionEdge Inc. (C)bushiroad



