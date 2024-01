[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区 代表取締役社長:木谷高明、以下、ブシロード)は、子会社である株式会社フロントウイングラボ(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:山川竜一郎、以下、フロントウイングラボ)による新作PCゲーム『GINKA』が、2024年1月6日(土)に開催された「ブシロード新春大発表会 2024」にて、新PVの公開と青木陽菜によるEDテーマの生歌唱を行ったことをお知らせいたします。





グリザイアシリーズでお馴染みのフロントウイングが贈る最新作『GINKA』が好評発売中!

2024年1月6日(土)に開催された『ブシロード新春大発表会 2024』にて、『GINKA』の特別コーナーをお届けしました!

本コーナーでは、新PV「90秒でわかる!『GINKA』の世界!!」を初公開したほか、『GINKA』のEDテーマ「夢浮橋-ユメノウキハシ-」を青木陽菜が生歌唱いたしました!





「90秒でわかる!『GINKA』の世界!!」初公開!





『GINKA』の魅力をだいたい90秒で解説する新PVを発表しました!

本作のメインヒロインであるギンカが、『GINKA』のおすすめポイントやストーリーなどを、元気いっぱいにご紹介します!気になる情報満載の映像なので、本作を遊んだことがない方も『GINKA』ワールドに引き込まれること間違いなし!



『ブシロード新春大発表会 2024』の配信アーカイブがブシロード公式YouTubeにて後日公開されますので、

ぜひご覧ください♪

https://www.youtube.com/@bushi_pr















『GINKA』のEDテーマ「夢浮橋-ユメノウキハシ-」を青木陽菜が生歌唱!





これまでゲームの中でしか聴くことができなかったEDテーマ「夢浮橋-ユメノウキハシ-」を、青木陽菜が生歌唱いたしました!繊細でありながら力強い歌声で、会場を一瞬で『GINKA』色に染め上げました。

この度披露された「夢浮橋-ユメノウキハシ-」は、2024年1月7日(日)より、各種音楽配信サービスにて配信がスタートします!

切なくもあたたかく包み込んでくれるこの曲は、ゲームをプレイすることでより胸に沁みるものになっています。

ぜひストーリーとの関わりにも注目しながら聴いてみてください!





■EDテーマ

「夢浮橋-ユメノウキハシ-」

歌唱:青木陽菜

作編曲:UNDER_COVERS

作詞:mido





■楽曲配信情報



配信開始日:2024年1月7日(日)0時~

音楽配信サービス一覧:https://bmu.lnk.to/YnU







作品情報





タイトル『GINKA』

ブランド:フロントウイング

ジャンル:ノベルゲーム

対応 OS:Windows 10/11(※Windows RT/Windows 10 mobile は動作対象外です)

配信サイト:Steam / DMM GAMES / DLsite

対応言語:日本語、英語、中国語(簡体字、繁体字)



企画・シナリオ:紺野アスタ

代表作…『ATRI -My Dear Moments-』(PC ゲーム・製作 ANIPLEX.EXE 開発 フロントウイング&枕 )

『この大空に、翼をひろげて 』(PC ゲーム・ PULLTOP)

『向日葵の教会と長い夏休み』(PC ゲーム・ 枕)

『尾木花詩希は褪せたセカイで心霊を視る』(ライトノベル)



原画・キャラクターデザイン:ゆさの

代表作…『ATRI -My Dear Moments-』(PC ゲーム・製作 ANIPLEX.EXE 開発 フロントウイング&枕 )

『星詠みの魔法使い 』(ライトノベル)表紙挿絵イラスト



制作:フロントウイング

代表作…『グリザイアの果実』(PCゲーム)

『グリザイア:ファントムトリガー』(PCゲーム)

『グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION』(OVAシリーズ)

『ISLAND』(PCゲーム・TVアニメ)



OPテーマ「Star Trail」

歌唱:四ノ宮銀花(CV:長谷川育美)

作編曲:松本文紀

作詞:紺野アスタ

EDテーマ「夢浮橋-ユメノウキハシ-」

歌唱:青木陽菜、作編曲:UNDER_COVERS、作詞:mido



【出演】

ギンカ:長谷川育美

海野 ひまわり:長縄まりあ

涼代 リン:伊藤彩沙

荒羅伎 なずな:安済知佳

七守 草二:森嶋秀太

ほか

※主人公はボイス無し。



【各公式サイト】

■『GINKA』公式:http://ginka.frontwing.jp/

■GINKA公式X(@ginka_fw):https://twitter.com/ginka_fw



