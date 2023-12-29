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人気タイトルが期間限定で大幅割引中！『最大90%OFF！年末年始ブシロードワークス電子書籍フェア』が明日12月30日(土)より開催!!

［株式会社ブシロード］

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、明日12月30日(土)より『最大90%OFF！年末年始ブシロードワークス電子書籍フェア』を開催することをご案内致します。



対象作品の1巻90%OFF！2巻目以降も大幅割引！年末年始の長期休暇にピッタリの作品が、期間限定でお得に読める電子書籍フェアを開始いたします。

■開催期間
2023年12月30日(土)～2024年1月5日(金)
※書店によって開催期間・開催内容が異なる場合がございます。


■開催書店
Kindle／LINEマンガ／dブック／DMM.com／電子書店コミスト／GooglePlayブックス／Amebaマンガ／honto／フジテレビオンデマンド／BOOK☆WALKER／auブックパス／Reader Store／マンガボックス／レジンコミックス／DLsite


■特設ページ
https://gekkan-bushi.com/topics/ebookfair_231230/

■フェア内容
▼割引90％OFF
カードファイト!! ヴァンガード（1）
みにヴぁん（1）
カードファイト!! ヴァンガードG ストライドジェネレーション（1）
アナザーヴァンガード 星導のアスカ（1）
Cray Chronicle Notes～惑星クレイ物語～（上）
カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト（1）
カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake1［先行電子書籍版］
コミック版 BanG　Dream！1
ぷちゴナビス1【電子特典付き】
よんこま すたぁらいと1巻
D4DJ-The Prologue of Peaky P-key- 1
アサルトリリィ League of Gardens -full bloom-1
ラクエンロジック パラドクスツイン（1）
探偵オペラ ミルキィホームズ はじめまして。1巻前編
ファイヤーレオン 新日本プロレス篇１.
カードゲームしよ子（1）
てっぺんっ！！！１.【電子版特典イラスト集付き】
ヴァージン†メイデン（1）
プリティマイティドール１
マン・バイト　蒼空猟域１.
ひなたのひより１.
ブルーブロッサム1
落ちこぼれ召喚士と透明なぼく1
りんかね 1

▼割引50％OFF
カードファイト!! ヴァンガード（2）～（12）
みにヴぁん（2）～（7）
カードファイト!! ヴァンガードG ストライドジェネレーション（2）～（5）
アナザーヴァンガード 星導のアスカ（2）～（3）
Cray Chronicle Notes～惑星クレイ物語～ （下）
Cray Chronicle Notes～惑星クレイ物語～ Beginning
Cray Chronicle Notes～惑星クレイ物語～Luard （上）・（下）
カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト（2）～（4）
コミック版 BanG　Dream！2～4
ぷちゴナビス2
よんこま すたぁらいと2巻～3巻
D4DJ-The Prologue of Peaky P-key- 2
アサルトリリィ League of Gardens -full bloom-2～3
ラクエンロジック パラドクスツイン（2）～（3）
探偵オペラ ミルキィホームズ はじめまして。1巻後編～2巻後編
ファイヤーレオン 新日本プロレス篇２.～３.
カードゲームしよ子（2）
てっぺんっ！！！２.【電子版特典イラスト集付き】～３.【電子版特典イラスト集付き】
ヴァージン†メイデン（2）～（3）
プリティマイティドール２～３
マン・バイト　蒼空猟域２.

▼割引30％OFF
BanG Dream！ ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー（1）～（４）

※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。
(C)Akira ITOU (C)Mami Kashiwabara (C)バンドリ！プロジェクト (C)なまむぎ／いぬじゅん (C)かぜぱな
(C)bushiroad All Rights Reserved. (C)BUSHIROAD WORKS

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/29-16:16）

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