［株式会社ブシロード］

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：新福恭平）は、明日12月30日(土)より『最大90%OFF！年末年始ブシロードワークス電子書籍フェア』を開催することをご案内致します。







対象作品の1巻90%OFF！2巻目以降も大幅割引！年末年始の長期休暇にピッタリの作品が、期間限定でお得に読める電子書籍フェアを開始いたします。



■開催期間

2023年12月30日(土)～2024年1月5日(金)

※書店によって開催期間・開催内容が異なる場合がございます。





■開催書店

Kindle／LINEマンガ／dブック／DMM.com／電子書店コミスト／GooglePlayブックス／Amebaマンガ／honto／フジテレビオンデマンド／BOOK☆WALKER／auブックパス／Reader Store／マンガボックス／レジンコミックス／DLsite





■特設ページ

https://gekkan-bushi.com/topics/ebookfair_231230/



■フェア内容

▼割引90％OFF

カードファイト!! ヴァンガード（1）

みにヴぁん（1）

カードファイト!! ヴァンガードG ストライドジェネレーション（1）

アナザーヴァンガード 星導のアスカ（1）

Cray Chronicle Notes～惑星クレイ物語～（上）

カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト（1）

カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake1［先行電子書籍版］

コミック版 BanG Dream！1

ぷちゴナビス1【電子特典付き】

よんこま すたぁらいと1巻

D4DJ-The Prologue of Peaky P-key- 1

アサルトリリィ League of Gardens -full bloom-1

ラクエンロジック パラドクスツイン（1）

探偵オペラ ミルキィホームズ はじめまして。1巻前編

ファイヤーレオン 新日本プロレス篇１.

カードゲームしよ子（1）

てっぺんっ！！！１.【電子版特典イラスト集付き】

ヴァージン†メイデン（1）

プリティマイティドール１

マン・バイト 蒼空猟域１.

ひなたのひより１.

ブルーブロッサム1

落ちこぼれ召喚士と透明なぼく1

りんかね 1



▼割引50％OFF

カードファイト!! ヴァンガード（2）～（12）

みにヴぁん（2）～（7）

カードファイト!! ヴァンガードG ストライドジェネレーション（2）～（5）

アナザーヴァンガード 星導のアスカ（2）～（3）

Cray Chronicle Notes～惑星クレイ物語～ （下）

Cray Chronicle Notes～惑星クレイ物語～ Beginning

Cray Chronicle Notes～惑星クレイ物語～Luard （上）・（下）

カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト（2）～（4）

コミック版 BanG Dream！2～4

ぷちゴナビス2

よんこま すたぁらいと2巻～3巻

D4DJ-The Prologue of Peaky P-key- 2

アサルトリリィ League of Gardens -full bloom-2～3

ラクエンロジック パラドクスツイン（2）～（3）

探偵オペラ ミルキィホームズ はじめまして。1巻後編～2巻後編

ファイヤーレオン 新日本プロレス篇２.～３.

カードゲームしよ子（2）

てっぺんっ！！！２.【電子版特典イラスト集付き】～３.【電子版特典イラスト集付き】

ヴァージン†メイデン（2）～（3）

プリティマイティドール２～３

マン・バイト 蒼空猟域２.



▼割引30％OFF

BanG Dream！ ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー（1）～（４）



※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

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