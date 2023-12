[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:新福恭平)は、明日12月30日(土)より『最大90%OFF!年末年始ブシロードワークス電子書籍フェア』を開催することをご案内致します。







対象作品の1巻90%OFF!2巻目以降も大幅割引!年末年始の長期休暇にピッタリの作品が、期間限定でお得に読める電子書籍フェアを開始いたします。



■開催期間

2023年12月30日(土)~2024年1月5日(金)

※書店によって開催期間・開催内容が異なる場合がございます。





■開催書店

Kindle/LINEマンガ/dブック/DMM.com/電子書店コミスト/GooglePlayブックス/Amebaマンガ/honto/フジテレビオンデマンド/BOOK☆WALKER/auブックパス/Reader Store/マンガボックス/レジンコミックス/DLsite





■特設ページ

https://gekkan-bushi.com/topics/ebookfair_231230/



■フェア内容

▼割引90%OFF

カードファイト!! ヴァンガード(1)

みにヴぁん(1)

カードファイト!! ヴァンガードG ストライドジェネレーション(1)

アナザーヴァンガード 星導のアスカ(1)

Cray Chronicle Notes~惑星クレイ物語~(上)

カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト(1)

カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake1[先行電子書籍版]

コミック版 BanG Dream!1

ぷちゴナビス1【電子特典付き】

よんこま すたぁらいと1巻

D4DJ-The Prologue of Peaky P-key- 1

アサルトリリィ League of Gardens -full bloom-1

ラクエンロジック パラドクスツイン(1)

探偵オペラ ミルキィホームズ はじめまして。1巻前編

ファイヤーレオン 新日本プロレス篇1.

カードゲームしよ子(1)

てっぺんっ!!!1.【電子版特典イラスト集付き】

ヴァージン†メイデン(1)

プリティマイティドール1

マン・バイト 蒼空猟域1.

ひなたのひより1.

ブルーブロッサム1

落ちこぼれ召喚士と透明なぼく1

りんかね 1



▼割引50%OFF

カードファイト!! ヴァンガード(2)~(12)

みにヴぁん(2)~(7)

カードファイト!! ヴァンガードG ストライドジェネレーション(2)~(5)

アナザーヴァンガード 星導のアスカ(2)~(3)

Cray Chronicle Notes~惑星クレイ物語~ (下)

Cray Chronicle Notes~惑星クレイ物語~ Beginning

Cray Chronicle Notes~惑星クレイ物語~Luard (上)・(下)

カードファイト!! ヴァンガード ターナバウト(2)~(4)

コミック版 BanG Dream!2~4

ぷちゴナビス2

よんこま すたぁらいと2巻~3巻

D4DJ-The Prologue of Peaky P-key- 2

アサルトリリィ League of Gardens -full bloom-2~3

ラクエンロジック パラドクスツイン(2)~(3)

探偵オペラ ミルキィホームズ はじめまして。1巻後編~2巻後編

ファイヤーレオン 新日本プロレス篇2.~3.

カードゲームしよ子(2)

てっぺんっ!!!2.【電子版特典イラスト集付き】~3.【電子版特典イラスト集付き】

ヴァージン†メイデン(2)~(3)

プリティマイティドール2~3

マン・バイト 蒼空猟域2.



▼割引30%OFF

BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー(1)~(4)



※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)Akira ITOU (C)Mami Kashiwabara (C)バンドリ!プロジェクト (C)なまむぎ/いぬじゅん (C)かぜぱな

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C)BUSHIROAD WORKS



