WOWOWサッカー official YouTubeでは直前プレビュー番組も配信!







欧州サッカー連盟(UEFA)が主催し、欧州を代表する強豪クラブ同士によって争われる世界最高峰のサッカーの大会「UEFAチャンピオンズリーグ」。WOWOWでは、欧州のクラブNo.1を決める「UEFAチャンピオンズリーグ」2023-24シーズンも、独占放送&配信する。大会はプレーオフが終了し、本選となるグループステージに出場する32クラブが出揃った。



WOWOWではモナコで行われるグループステージの組合せ抽選会を、WOWOWオンデマンドで9/1(金)午前0:30~無料ライブ配信する。出演者には、解説でお馴染みの安永聡太郎とベン・メイブリー、そして女優でタレントの眞嶋優を迎え、組合せ抽選会を実況しつつ、決定した注目のグループや対戦カードについて展望していく。また、9/1(金)午前0:30~1:00は、WOWOWサッカーofficial YouTubeでも「グループステージ抽選会直前プレビュー」をライブ配信する。



★「 UEFAチャンピオンズリーグ 2023-24 グループステージ抽選会 」

【配信日時】9月1日(金)午前0時30分~ (8月31日(木)24時30分~)

【配信先】WOWOWオンデマンド

【出演】安永聡太郎/ベン・メイブリー/眞嶋優/横内洋樹(WOWOWアナウンサー)

▶配信番組の詳細ページはこちら: https://wod.wowow.co.jp/content/143256

★「 UEFAチャンピオンズリーグ 2023-24 グループステージ抽選会 直前プレビュー 」

【配信日時】9月1日(金)午前0時30分~1時00分 (8月31日(木)24時30分~25時00分)

【配信先】WOWOWサッカー official YouTube、WOWOWオンデマンド

【出演】安永聡太郎/ベン・メイブリー/眞嶋優/横内洋樹(WOWOWアナウンサー)

▶配信番組の詳細ページはこちら: https://www.youtube.com/watch?v=Ras5GJriqhM

UEFAチャンピオンズリーグとUEFAヨーロッパリーグがおトクに見られる!

2023-24シーズンパスを数量限定で発売開始!!月額換算 税込1,190円!

WOWOWでは、9月の開幕から6月の決勝までWOWOWオンデマンド限定で、チャンピオンズリーグとヨーロッパリーグ、ハイライトや特集番組などを視聴できるサービス「UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ - 2023-24シーズンパス -」を先着10,000名様に、9月1日(金)午前10時00分から限定発売する。



『UEFAチャンピオンズリーグ UEFAヨーロッパリーグ - 2023-24シーズンパス』

・視聴できるWOWOWオンデマンド番組:

UEFAチャンピオンズリーグ2023-24(2023年9月開幕から2024年6月決勝まで)、UEFAヨーロッパリーグ2023-24(2023年9月開幕から2024年6月決勝まで)、ハイライト、特集番組、過去名試合など多数

※チャンピオンズリーグダイジェスト!など一部サッカー番組は対象外

・金額:11,900円(税込)(月額換算 税込1,190円、23年9月から24年6月の10カ月視聴の場合)

※購入時期に応じた金額の変更はございません

・販売期間:2023年9月1日(金)午前10時00分~2023年10年31日(火)午後11:59まで

※募集人数に達し次第、受付締切。10,000名の限定販売となります

・視聴可能期間:2023年9月1日(金)~2024年6月30日(日)23:59まで

▶詳しくはこちら: https://wod.wowow.co.jp/product/59



<WOWOW番組情報>

★「UEFAチャンピオンズリーグ」2023-24シーズン

グループステージ~決勝まで全試合を独占ライブ配信!

※テレビ放送:グループステージは毎節注目試合を生放送、決勝トーナメントは全試合生放送



★「UEFAヨーロッパリーグ」2023-24シーズン

グループステージ~決勝まで注目試合を生放送&ライブ配信!



★「UEFAユースリーグ」2023-24シーズン

注目試合を独占ライブ配信!



■詳しい放送情報はWOWOW「チャンピオンズリーグ」番組オフィシャルサイトへ!

https://www.wowow.co.jp/sports/clel/



