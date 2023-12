[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、株式会社DONUTS(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)と共同開発のスマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(以下グルミク)にて、イベント&期間限定ガチャ「P-key Night's Memory」を開催いたします。







イベント「P-key Night's Memory」開催!









★3[祝福を込めたメッセージ] 犬寄しのぶ



イベント開催期間:12月24日 (日) 12:00~12月30日 (土) 20:59





ゲーム内アイテムがもらえるログインキャンペーンを開催!





キャンペーン開催期間:12月24日 (日) 12:00~12月30日 (土) 20:59



期間中グルミクにログインすると、交換所でアイテムと交換できる「BINGOメダル(クリスマス)」をプレゼント!ダイヤやクリスタルも交換できます。



P-key Night's Memory 期間限定ガチャ同時開催!





「山手響子」「笹子・ジェニファー・由香」「清水絵空」が描き下ろしで期間限定メンバーとして登場します。





★4[いつまでも変わらない綺羅星] 山手響子





★4[おひげが自慢のトナカイサンタ] 笹子・ジェニファー・由香





★4[聖なる夜の仕立物] 清水絵空



ガチャ開催期間:12月24日 (日) 12:00~12月31日 (日) 23:59

※イベント・ガチャの開催期間は予告なく変更となる場合がございます。





「D4DJ Groovy Mix」概要







「繋ぐ」を合言葉に、オリジナル曲からリミックスカバー曲、BGMなど幅広い層に向けた音楽を累計700曲以上展開!

複数の好きな曲を繋いで遊べるメドレーモードであなたもDJ気分を楽しもう!

キャラクターの新たな魅力が楽しめるゲームオリジナルストーリーや豊富なカードイラストにも注目!

公式サイト:https://d4dj.bushimo.jp/

公式X(旧:Twitter):https://twitter.com/d4dj_gm

アプリストア:https://bit.ly/3fdXpAO





プロジェクト概要





「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!

D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式X(旧:Twitter):https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagram:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw





※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.



