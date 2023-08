[株式会社WOWOW]

生中継!YOSHIKI CLASSICAL 10th Anniversary World Tour with Orchestra 2023 ‘REQUIEM’

10月14日(土)午前3:30[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]





『Yoshiki Classical』の発売10周年を記念しワールドツアーを開催。日本人として初制覇する歴史的3会場の中からイギリス公演をWOWOW独占生中継!



アルバム『Yoshiki Classical』の発売10周年を記念して、今年10月、YOSHIKIがワールドツアーを開催。東京公演を皮切りに世界4都市6公演を行なう中、WOWOWでは10月13日のロンドンのロイヤル・アルバート・ホール公演の模様を日本時間10月14日(土)午前3:30より独占生中継。さらに10月21日(土)午後10:00からは、日本語字幕付きで放送・配信する。

今ツアーで海外公演の会場となる、150年超の歴史を誇るロイヤル・アルバート・ホール、アカデミー賞授賞式会場として知られるロサンゼルスのドルビー・シアター、音楽の殿堂であるニューヨークのカーネギーホール――この3会場を制覇するのはYOSHIKIが日本人初。コンサートでは、昨年5月に母を亡くした深い悲しみの中から生まれた「Requiem」のほか、X JAPAN、THE LAST ROCKSTARSの楽曲群、クラシックの名曲群などをオーケストラとともに披露する。

幾度も悲劇に見舞われながら、音楽によって前進してきたYOSHIKI。今回のツアー開催は支えてくれたファンへの感謝を込めて決定したという。番組を通してその姿を見守ってほしい。



YOSHIKI CLASSICAL 10th Anniversary World Tour with Orchestra 2023 ‘REQUIEM’

10月21日(土)午後10:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド] (日本語字幕付き)



※放送終了後~WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり

収録場所:イギリス・ロンドン ロイヤル・アルバート・ホール



<関連番組>

THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles

11月放送・配信予定



<番組サイト>

