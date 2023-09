[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/fujii/



【藤井フミヤ デビュー40周年記念スペシャル】

●藤井フミヤ デビュー40周年スペシャル Music Video Collection

9月21日(木)午後7:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド] ほか

※WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり







日本の音楽シーンのトップに立ち歌い続けてきた藤井フミヤが、今年9月にデビュー40周年を迎えることを記念して、WOWOWとの大型連続コラボ企画を展開中。最新ライブの生中継や過去ライブ、スペシャル番組などを来年にかけて毎月放送・配信! 1983年にチェッカーズのボーカルとしてデビュー後、1993年以降はソロアーティストとして音楽界の最前線で活動を続ける藤井フミヤのコンテンツを、毎月放送しながらアニバーサリーイヤーをともに駆け抜ける!

デビュー40周年記念日となる9月21日(木)には、ファンの皆さまからリクエストを募集したWOWOWとのスペシャルコラボ番組「藤井フミヤ デビュー40周年スペシャル Music Video Collection」や、「藤井フミヤ コンサートツアー 2020-2021 “ACTION”」を含む、15時間超えとなる7番組を一挙放送・配信する。デビュー40周年記念日は、見逃してしまった方も何度でも楽しみたい方も、貴重な映像の数々をたっぷりとご堪能いただきたい。

さらに来月10月6日(金)にはチェッカーズ解散後、それぞれがソロ・ミュージシャンとして活動してきた藤井フミヤ・尚之兄弟による「F-BLOOD 20th Anniversary POP'N'ROLL TOUR 2017」の放送・配信が決定した。なお過去ライブは、11月から次のラインナップがスタンバイしている。「藤井フミヤ Special Live 2012 "Winter String"」「藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.2 TRUE LOVE」「藤井フミヤ Premium Symphonic Concert 2015」「藤井フミヤ CONCERT TOUR 2016 大人ロック」「藤井フミヤ 35th ANNIVERSARY TOUR 2018 “35 Years of Love”」「FUMIYA FUJII CENTER STAGE TOUR 2000 OVER」「藤井フミヤ CONCERT TOUR 2021-2022 十音楽団」



あなたのハートを狙い撃ち!WOWOW Presents 藤井フミヤ 愛をお届けスペシャル





特集のオンエアを記念して『あなたのハートを狙い撃ち! WOWOW Presents 藤井フミヤ 愛をお届けスペシャル』と題したスペシャルな企画を開催中!このたび第6弾として、 9月から全47都道府県にて開催されるコンサートツアー「藤井フミヤ 40th Anniversary Tour 2023-2024」の「直筆サイン&ご当選者のお名前入りツアーポスター」プレゼント、「宮城公演ライブ観覧&リハーサル見学」ご招待、WOWOW WEB会員先行チケット<第2弾受付>が決定!

さらに今後も「藤井フミヤ×WOWOW」が贈るスペシャルな企画を続々と発表予定!乞うご期待!



▼スペシャル企画の詳細はWOWOW公式noteへ

https://note.wowow.co.jp/n/n7a808ca4065a



★直筆サイン&お名前入りツアーポスタープレゼント



番組をご視聴いただいた方の中から抽選で5名様に、9月から全47都道府県にて開催されるコンサートツアー「藤井フミヤ 40th Anniversary Tour 2023-2024」のポスターを藤井フミヤの直筆サイン&ご当選者のお名前入りでプレゼント!



応募期間:2023年9月21日(木)7:30~2023年10月15日(日)23:59



▼ご応募はこちらから

https://www.wowow.co.jp/plusw/present.php?p_id=8035



★【宮城公演】ライブ観覧&リハーサル見学ご招待

9月から全47都道府県にて開催されるコンサートツアー「藤井フミヤ 40th Anniversary Tour 2023-2024」より、愛知・広島公演に続き、このたび宮城公演のライブ観覧&リハーサル見学に、WOWOWご加入者の中から6名様のご招待が決定!ご応募はただ今からスタート!まだまだ他の公演でのチャンスも順次発表予定!お楽しみに♪



応募期間:2023年9月1日(金)18:00~2023年9月30日(土)23:59



▼ご応募はこちらから

https://www.wowow.co.jp/plusw/present.php?p_id=8038



★WOWOW WEB会員先行チケット<第2弾受付>

お待たせいたしました!9月から全47都道府県にて開催のコンサートツアー「藤井フミヤ 40th Anniversary Tour 2023-2024」のWOWOW WEB会員先行チケット<第2弾受付>が決定!



応募期間:2023年9月21日(木)12:00(正午)~2023年9月24日(日)23:59

※ご応募にはWOWOWのWEBアカウント(登録無料)が必要となります



▼詳細はWOWOW公式noteへ

https://note.wowow.co.jp/n/n7a808ca4065a



9/21は朝からフミヤDAY!デビュー日記念一挙放送





<ラインナップ>



●FUMIYA FUJII CONCERT TOUR PURE WHITE“VERSION UP”

9月21日(木)午前7:30

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

1997年6月リリースのアルバムを引っ提げて行なわれた藤井フミヤのライブツアーから、同年12月に開催された年末恒例の日本武道館ライブをお届け。



収録日:1997年12月21日

収録場所:東京 日本武道館





●FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 1998 ARK

9月21日(木)午前9:30

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

1998年12月に行なわれた東京・日本武道館公演。CGアーティストとしての藤井フミヤの才能までもがいかんなく発揮された、マルチな才能を楽しめるステージ。



収録日:1998年12月21日

収録場所:東京 日本武道館





●fumiya fujii center stage tour 1999 ”Power”

9月21日(木)午前11:30

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

1999年12月31日の東京・日本武道館公演。円形ステージとカラフルなCG映像が合体し、2000年へのカウントダウンが始まる!



収録日:1999年12月31日

収録場所:東京 日本武道館





●藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.1 青春 スペシャル版

9月21日(木)午後1:30

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

2013年にデビュー30周年&ソロ活動開始20周年を迎えた藤井フミヤ。同年の全国ツアーから最終日の福岡公演の模様を、ダブルアンコールを含むスペシャル版でお届け。



収録日:2013年12月22日

収録場所:福岡 福岡サンパレス





●藤井フミヤ 60th BIRTHDAY RED PARTY

9月21日(木)午後4:30

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

グループとしてソロとして偉大なる足跡を刻んできたアーティスト・藤井フミヤ。60歳の誕生日である2022年7月11日に日本武道館で行なったバースデーライブを放送。



収録日:2022年7月11日

収録場所:東京 日本武道館





NEW

●藤井フミヤ デビュー40周年スペシャル Music Video Collection

9月21日(木)午後7:00

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

「藤井フミヤ デビュー40周年記念スペシャル」のコラボ番組第2弾は、藤井フミヤの名曲の数々を一挙お届けするMusic Video Collection!





NEW

●藤井フミヤ コンサートツアー 2020-2021 “ACTION”

9月21日(木)午後9:00

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

藤井フミヤの全国ツアー「ACTION」から故郷で開催された福岡サンパレス公演をお届け。チェッカーズナンバーも披露したぜいたくなステージ。



収録日:2021年3月28日

収録場所:福岡 福岡サンパレス



藤井フミヤ デビュー40周年記念スペシャル





<ラインナップ>



●藤井フミヤ CONCERT TOUR 2023 Special LoveSong

10月6日(金)午後4:20

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

作詞、作曲、編曲すべてが最上級のAAA。藤井フミヤ自身のキャリアより彼自身が厳選した“三つ星LoveSong”といえる珠玉のラブソングをお届け。



収録日:2023年4月23日

収録場所:大阪 大阪国際会議場(グランキューブ大阪)メインホール





NEW

●F-BLOOD 20th Anniversary POP'N'ROLL TOUR 2017

10月6日(金)午後6:45

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



2017年にユニット結成から20年目を迎えたF-BLOOD。兄弟ユニットから放たれるロック&ポップな音楽魂全開のステージをお届けする。



チェッカーズ解散後、それぞれがソロ・ミュージシャンとして活動してきた藤井フミヤ・尚之兄弟。傑出した音楽性を持つ2人が結成したユニットがF-BLOOD。1995年に地元・福岡で一夜限りのジョイント・コンサートを行なった彼らだが、1997年にバンドユニットとして本格的に始動し、作品制作やライブ活動を重ねてきた。

チェッカーズでのデビューから25周年の2008年には10年ぶりとなるアルバムを発表したが、F-BLOODの結成20年目に当たる2017年、再び彼らはアニバーサリーイヤーを飾る活動をスタートさせた。9年ぶりのオリジナルアルバム『POP’N’ROLL』を6月にリリースした彼らは、軽やかでありながら骨太なサウンドで聴く者を魅了するこのアルバムを手に、9月17日から全国ライブハウスツアーを展開した。その中からツアーファイナルとなった11月24日、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)公演の模様をお届けする。



収録日:2017年11月24日

収録場所:東京 Zepp DiverCity(TOKYO)



※全番組、WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり



番組サイト





▼9/21は朝からフミヤDAY!デビュー日記念一挙放送

https://www.wowow.co.jp/special/020621



▼藤井フミヤ デビュー40周年記念スペシャル

https://www.wowow.co.jp/music/fujii/



