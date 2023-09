[株式会社WOWOW]

伊藤蘭 50th Anniversary Tour ~Started from Candies~

11月放送・配信予定





キャンディーズでのデビューから50周年! 最新アルバム『LEVEL 9.9』の楽曲と、今もなお輝き続けるキャンディーズ・ナンバー満載の伊藤蘭50周年記念ツアー!



1973年に「キャンディーズ」のメンバーとして歌手デビューを飾ってから今年で50年。それを記念し全国6都市7会場で行なうのが「伊藤蘭 50th Anniversary Tour ~Started from Candies~」だが、9月2日の東京公演は、キャンディーズのデビュー日(9月1日)の翌日に当たることから、副題に「Celebration day!」を掲げたコンサートを開催。このスペシャルなステージの模様をWOWOWでお送りする!

今年7月には3rdアルバム『LEVEL 9.9』をリリースし、変わることのない伸びやかで華のある歌声を披露している伊藤蘭。今回のコンサートは、この最新作の楽曲に加え、今なお輝き続けるキャンディーズ・ナンバー満載で開催する特別なコンサート。デビューから丸50年、時代を作ったアイドルの帰還をも思わせる一夜限りの“祝宴”をお見逃しなく!



【番組情報】

収録日:2023年9月2日

収録場所:東京 東京国際フォーラム ホールA



