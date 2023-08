[株式会社WOWOW]

9月開幕のラグビーW杯フランス大会の登録メンバーを発表し、いよいよ臨戦態勢となった世界ランキング14位の日本代表は、8月27日(日)に同13位のイタリアと敵地トレヴィーゾで激突する。WOWOWは日本代表のW杯前ラストマッチとなる大一番、サマー・ネーションズシリーズ「イタリアvs日本」の一部始終を生中継と配信で余すことなくお届けする。



8月26日(土)は「日本代表を応援しよう!WOWOW ラグビーDAY」と題し、午前11時から日本代表選手のインタビュー、過去の名勝負、特番「生放送!ラグビー日本代表戦 超直前スペシャル」など注目のプログラムを連続放送。そして27日(日)早朝にかけて「イタリアvs日本」をはじめとするサマー・ネーションズシリーズの好カードを中継し、ラグビー一色の一日を締めくくる予定だ。



今回はその「イタリアvs日本」でゲスト解説を務めるほか、直前の生放送特番にも出演する、11・15・19年W杯日本代表の世界的SH(スクラムハーフ)田中史朗選手にインタビュー。今の日本代表について感じていること、イタリア戦やW杯への期待などについて、世界を知る田中選手ならではの視点で語っていただいた。



──8月27日(日)、日本代表はイタリアと対戦します。まずイタリアについてですが、どのようなイメージをお持ちでしょうか?

「今年、一気に強くなった印象があります。シックス・ネーションズを見ていても去年、一昨年あたりは“今日も負けるだろうな”というチームでしたが、今は“もしかしたら勝てるんじゃないか”という、見ていてわくわくするようなラグビーをしていますので、日本代表も相手をしっかり分析するべきだと感じています」



──イタリアはSHステファン・ヴァーニー選手とSOパオロ・ガルビジ選手という若いハーフ団が活躍中です。

「ヴァーニー選手はテンポもすごくいいですし、球さばきもいいですね。ガルビジ選手はもう若手というイメージがないぐらい落ち着いていますし、彼もしっかりチームを引っ張っているなと感じています」



──ランを武器に活躍し、昨年ワールドラグビー最優秀新人賞に選ばれたFBアンジェ・カプオッツォ選手も出場の可能性があります。

「彼が今、イタリアで一番乗っている選手ですね。常に前に出てチャンスを作り出していますので、彼をしっかり止めることが大事だと思います」







──一方の日本代表ですが、7月から8月にかけての試合をご覧になってどう感じましたか?

「いい部分もあったのですが、まだチームとして固まりきれていないと感じています。でも、15年W杯の時も日本代表は大会直前のジョージア戦(日本13-10ジョージア)まではそこまでチームとして固まってはいませんでした。それを境にぐっと固まり、直後のW杯初戦で南アフリカに勝つことができましたので(南アフリカ32-34日本)、今回のイタリア戦も意味のある試合になるはずです。ここでしっかりとチームとしてまとまったうえでW杯に臨んでもらいたいですね」



──田中選手はSHのファーストチョイスはどの選手になると考えていますか?

「流大選手も齋藤直人選手も、どちらが先発で行くか悩むほどいいSHですね。流選手は見てのとおり本当にテンポがよく、チームを前に出す力があります。齋藤選手は自分でボールを持っていきますし、サポートもうまくてトライも取れる選手です。福田健太選手も高い能力を持っていますので、彼らをうまく融合させて使っていくのかどうか注目していますが、誰が出ても日本代表として素晴らしいプレーをしてくれると思います」







──SOには松田力也選手、李承信選手らがいますが、ハーフ団はどの組み合わせが一番よさそうでしょうか?

「僕が見た限りでは流選手と松田選手ですね。帝京大学や前回W杯などで長年一緒にプレーしていますし、合っているのかなと思います。もちろんどの組み合わせであっても9番と10番でチームを引っ張っていくことはすごく大事です。中でもその2人はチームに対してしっかりコミットしておりリーダーシップも持っていますので、彼らには特に期待しています」







──W杯ではイングランドやアルゼンチンといった強豪と対戦しますが、日本代表がプールDで4試合戦う中で、特にどの試合がポイントになってくると考えていますか?

「やはり大事なのは初戦のチリ戦ですね。前回W杯でもロシア戦はあまりうまくいかず、最後は何とか勝ち切れましたが(日本30-10ロシア)、その苦戦があったからこそ次のアイルランド戦でも勝てたので(日本19-12アイルランド)、今大会はまずチリ戦でチームをまとめて、その後のイングランド戦でしっかり勝負してもらいたいと思います」



──チリ戦の次の相手であるそのイングランドには、日本代表としてはどう対抗すればよいでしょうか?

「やはりラインスピードが非常に速いので、早く外にボールを回せれば数的優位ができる可能性もありますし、ラインスピードが速いぶん裏のスペースが大きく空くと思うので、そこを突いてキックで攻めてプレッシャーをかけることが大事だと思います」







──日本代表はW杯をどんな結果で締めくくると考えていますか?

「僕たちが(プール戦)4勝と言っていかないと誰にも信じてもらえません。だからこそ日本代表は結果を残してほしいです。そしてベスト4を狙ってもらいたいですね」



──最後に、日本代表を長年牽引した田中選手から今の日本代表に向けてメッセージをお願いします。

「“期待しているぞ!”の一言ですね。僕自身もまだまだ日本代表でやりたかったですし、日本には他にも日本代表になりたい選手がたくさんいます。でもW杯でプレーすることは彼らにしかできません。日本のラグビーの未来は彼らにかかっていますので、しっかり全力で戦って結果を出してほしいと思っています」



日本代表に対して人一番強い思いを持ち、すべてを後輩たちに託した田中選手。世界を舞台に活躍してきた日本が誇るその名SHの雄姿は、8月26日(土)の「日本代表を応援しよう!WOWOW ラグビーDAY」の「ラグビーワールドカップ 2015年大会 南アフリカvs日本」(午後5時15分)や「ラグビーワールドカップ 2019年大会 日本vsアイルランド」(午後7時30分)でもご覧いただける。近年の日本代表の輝かしい歴史を振り返りながら、「イタリアvs日本」をはじめとするサマー・ネーションズシリーズの熱戦の数々をWOWOWでお楽しみいただきたい。





