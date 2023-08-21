［株式会社WOWOW］

https://xikers-official.jp/



＜ライブ情報＞

「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」

10月5日(木) 18:00開場／19:00開演 Zepp Osaka Bayside（大阪）

10月7日(土) 18:00開場／19:00開演 Zepp Haneda（東京）

※詳細はxikers JAPAN OFFCIAL SITEへ



＜番組情報＞

「生中継！xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」

10月7日(土)午後7：00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]







この度、韓国発の10人組ボーイズグループ・xikers（サイカース）が、10月に日本で初めてのショーケースを開催することが決定いたしました。



今年3月、1stミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』で韓国デビューした10人組ボーイズグループxikers（サイカース）。日本でも人気上昇中のATEEZ（エイティーズ）のデビューから5年ぶりにKQ Entertainmentからデビューしたxikersは、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、“座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。デビュー作は初動売り上げ10万枚を突破し、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」の75位にチャートイン！日本でも4月に発売されるとオリコンデイリーアルバムチャート1位、週間アルバムチャート6位となり、ワールドワイドな輝きを放っている。さらに8月、2ndミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY』を発表すると初動205,895枚を売り上げデビュー作品の初動の約2倍を記録した。そして早くも大阪と東京を巡る初の日本ツアーを発表！また、同ツアーの中から、東京公演のファイナルステージの模様をWOWOWが放送・配信で独占生中継する。xikersの華々しいデビューを、会場で、放送でご体験ください！



xikers 本人コメント映像







ライブ情報





「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」



■日程・場所

10月5日(木)

18:00開場／19:00開演

Zepp Osaka Bayside（大阪）



10月7日(土)

18:00開場／19:00開演

Zepp Haneda（東京）



■チケット料金

1F：スタンディング／2F：全席指定

ファンクラブ会員価格：8,800円（税込）

一般（ファンクラブ会員以外）：9,900円（税込）



■主催：WOWOW / KQ Entertainment

■企画制作：WOWOW / HARLOCK / エムダッシュ



■xikers JAPAN OFFICIAL SITE：https://xikers-official.jp/



※チケットの購入枚数制限：ファンクラブ先行：お一人様２枚まで / その他各種先行・一般発売：お一人様４枚まで

※チケットに関するお問い合わせ：チケットぴあ https://t.pia.jp/help/

※公演に関するお問い合わせ：

＜大阪公演＞キョードーインフォメーション 0570-200-888

＜東京公演＞キョードー東京 0570-550-799



《チケットスケジュール》

◆xikers FC1次先行（抽選）：2023年8月22日(火) 11：00～8月27日(日) 23：59

◆xikers FC2次先行（抽選）：2023年8月31日(木) 11：00～9月5日(火) 23：59

◆ぴあ先行プレリザーブ（抽選）：2023年9月6日(水) 11:00～9月12日(火) 23：59

◆WOWOW加入者限定先行（抽選）：2023年9月6日(水) 11:00～9月12日(火) 23：59

◆ぴあ先行プリセール（先着）：2023年9月16日(土) 11:00～9月18日(月・祝) 23：59

◆一般発売：2023年9月23日(土・祝) 11:00～



番組情報







「生中継！xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」

10月7日(土)午後7：00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※WOWOWオンデマンドにて生中継終了後からアーカイブ配信あり



収録日：2023年10月7日(土)

収録場所：東京 Zepp Haneda



【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/xikers/



WOWOWご加入者限定！プレゼントのお知らせ





ライブ開催・生中継を記念して、WOWOW加入者の中から抽選で10 名様にメンバーの直筆サイン入りグッズをプレゼント！

詳細は、プラスWページ（https://www.wowow.co.jp/plusw/present.php?p_id=8033）をご確認ください。



xikers（サイカース）プロフィール





xikers(サイカース)は、MINJAE(ミンジェ)、JUNMIN(ジュンミン)、SUMIN(スミン)、JINSIK(ジンシク)、HYUNWOO(ヒョヌ)、JUNGHOON(ジョンフン)、SEEUN(セウン)、YUJUN(ユジュン)、HUNTER(ハンター)、YECHAN(イェチャン)からなる韓国の10人組ボーイズグループだ。グループ名は、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、”座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。



【xikers JAPAN OFFICIAL SITE】

https://xikers-official.jp/

【SNS】

◆Official X（旧Twitter）JP：@xikers_jp https://twitter.com/xikers_jp

◆Official X（旧Twitter）KR：@xikers_official https://twitter.com/xikers_official

◆Official Instagram：@xikers_official https://www.instagram.com/xikers_official/

◆Official YouTube：@xikers_official https://www.youtube.com/@xikers_official

◆Official TikTok：https://www.tiktok.com/@xikers_official

◆Official Facebook：https://www.facebook.com/xikersKQ



企業プレスリリース詳細へ （2023/08/21-18:16）