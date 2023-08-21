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デビュー半年で世界中を席巻するスーパールーキー登場！韓国発ボ…

デビュー半年で世界中を席巻するスーパールーキー登場！韓国発ボーイズグループ《xikers》日本初単独ライブ開催決定！最終日の東京公演はWOWOW独占生中継！！

［株式会社WOWOW］

https://xikers-official.jp/

＜ライブ情報＞
「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」
10月5日(木) 18:00開場／19:00開演　Zepp Osaka Bayside（大阪）
10月7日(土) 18:00開場／19:00開演　Zepp Haneda（東京）
※詳細はxikers JAPAN OFFCIAL SITEへ

＜番組情報＞
「生中継！xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」
10月7日(土)午後7：00　[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



この度、韓国発の10人組ボーイズグループ・xikers（サイカース）が、10月に日本で初めてのショーケースを開催することが決定いたしました。

　今年3月、1stミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』で韓国デビューした10人組ボーイズグループxikers（サイカース）。日本でも人気上昇中のATEEZ（エイティーズ）のデビューから5年ぶりにKQ Entertainmentからデビューしたxikersは、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、“座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。デビュー作は初動売り上げ10万枚を突破し、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」の75位にチャートイン！日本でも4月に発売されるとオリコンデイリーアルバムチャート1位、週間アルバムチャート6位となり、ワールドワイドな輝きを放っている。さらに8月、2ndミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY』を発表すると初動205,895枚を売り上げデビュー作品の初動の約2倍を記録した。そして早くも大阪と東京を巡る初の日本ツアーを発表！また、同ツアーの中から、東京公演のファイナルステージの模様をWOWOWが放送・配信で独占生中継する。xikersの華々しいデビューを、会場で、放送でご体験ください！

xikers 本人コメント映像



ライブ情報


「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」

■日程・場所
10月5日(木)
18:00開場／19:00開演
Zepp Osaka Bayside（大阪）

10月7日(土)
18:00開場／19:00開演　
Zepp Haneda（東京）

■チケット料金
1F：スタンディング／2F：全席指定
ファンクラブ会員価格：8,800円（税込）
一般（ファンクラブ会員以外）：9,900円（税込）

■主催：WOWOW / KQ Entertainment
■企画制作：WOWOW / HARLOCK / エムダッシュ

■xikers JAPAN OFFICIAL SITEhttps://xikers-official.jp/

※チケットの購入枚数制限：ファンクラブ先行：お一人様２枚まで / その他各種先行・一般発売：お一人様４枚まで
※チケットに関するお問い合わせ：チケットぴあ　https://t.pia.jp/help/
※公演に関するお問い合わせ：
＜大阪公演＞キョードーインフォメーション　0570-200-888
＜東京公演＞キョードー東京　0570-550-799

《チケットスケジュール》
◆xikers FC1次先行（抽選）：2023年8月22日(火) 11：00～8月27日(日) 23：59
◆xikers FC2次先行（抽選）：2023年8月31日(木) 11：00～9月5日(火) 23：59
◆ぴあ先行プレリザーブ（抽選）：2023年9月6日(水) 11:00～9月12日(火) 23：59
◆WOWOW加入者限定先行（抽選）：2023年9月6日(水) 11:00～9月12日(火) 23：59
◆ぴあ先行プリセール（先着）：2023年9月16日(土) 11:00～9月18日(月・祝) 23：59
◆一般発売：2023年9月23日(土・祝) 11:00～

番組情報



「生中継！xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」
10月7日(土)午後7：00　[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]
※WOWOWオンデマンドにて生中継終了後からアーカイブ配信あり

収録日：2023年10月7日(土)
収録場所：東京　Zepp Haneda

【番組サイト】
https://www.wowow.co.jp/music/xikers/

WOWOWご加入者限定！プレゼントのお知らせ


ライブ開催・生中継を記念して、WOWOW加入者の中から抽選で10 名様にメンバーの直筆サイン入りグッズをプレゼント！
詳細は、プラスWページ（https://www.wowow.co.jp/plusw/present.php?p_id=8033をご確認ください。

xikers（サイカース）プロフィール


xikers(サイカース)は、MINJAE(ミンジェ)、JUNMIN(ジュンミン)、SUMIN(スミン)、JINSIK(ジンシク)、HYUNWOO(ヒョヌ)、JUNGHOON(ジョンフン)、SEEUN(セウン)、YUJUN(ユジュン)、HUNTER(ハンター)、YECHAN(イェチャン)からなる韓国の10人組ボーイズグループだ。グループ名は、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、”座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。

【xikers JAPAN OFFICIAL SITE】
https://xikers-official.jp/
【SNS】
◆Official X（旧Twitter）JP：@xikers_jp　https://twitter.com/xikers_jp
◆Official X（旧Twitter）KR：@xikers_official　https://twitter.com/xikers_official
◆Official Instagram：@xikers_official　https://www.instagram.com/xikers_official/
◆Official YouTube：@xikers_official　https://www.youtube.com/@xikers_official
◆Official TikTok：https://www.tiktok.com/@xikers_official
◆Official Facebook：https://www.facebook.com/xikersKQ

企業プレスリリース詳細へ （2023/08/21-18:16）

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