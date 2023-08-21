デビュー半年で世界中を席巻するスーパールーキー登場！韓国発ボ…
［株式会社WOWOW］
https://xikers-official.jp/
＜ライブ情報＞
「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」
10月5日(木) 18:00開場／19:00開演 Zepp Osaka Bayside（大阪）
10月7日(土) 18:00開場／19:00開演 Zepp Haneda（東京）
※詳細はxikers JAPAN OFFCIAL SITEへ
＜番組情報＞
「生中継！xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」
10月7日(土)午後7：00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]
この度、韓国発の10人組ボーイズグループ・xikers（サイカース）が、10月に日本で初めてのショーケースを開催することが決定いたしました。
今年3月、1stミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』で韓国デビューした10人組ボーイズグループxikers（サイカース）。日本でも人気上昇中のATEEZ（エイティーズ）のデビューから5年ぶりにKQ Entertainmentからデビューしたxikersは、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、“座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。デビュー作は初動売り上げ10万枚を突破し、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」の75位にチャートイン！日本でも4月に発売されるとオリコンデイリーアルバムチャート1位、週間アルバムチャート6位となり、ワールドワイドな輝きを放っている。さらに8月、2ndミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY』を発表すると初動205,895枚を売り上げデビュー作品の初動の約2倍を記録した。そして早くも大阪と東京を巡る初の日本ツアーを発表！また、同ツアーの中から、東京公演のファイナルステージの模様をWOWOWが放送・配信で独占生中継する。xikersの華々しいデビューを、会場で、放送でご体験ください！
xikers 本人コメント映像
ライブ情報
「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」
■日程・場所
10月5日(木)
18:00開場／19:00開演
Zepp Osaka Bayside（大阪）
10月7日(土)
18:00開場／19:00開演
Zepp Haneda（東京）
■チケット料金
1F：スタンディング／2F：全席指定
ファンクラブ会員価格：8,800円（税込）
一般（ファンクラブ会員以外）：9,900円（税込）
■主催：WOWOW / KQ Entertainment
■企画制作：WOWOW / HARLOCK / エムダッシュ
■xikers JAPAN OFFICIAL SITE：https://xikers-official.jp/
※チケットの購入枚数制限：ファンクラブ先行：お一人様２枚まで / その他各種先行・一般発売：お一人様４枚まで
※チケットに関するお問い合わせ：チケットぴあ https://t.pia.jp/help/
※公演に関するお問い合わせ：
＜大阪公演＞キョードーインフォメーション 0570-200-888
＜東京公演＞キョードー東京 0570-550-799
《チケットスケジュール》
◆xikers FC1次先行（抽選）：2023年8月22日(火) 11：00～8月27日(日) 23：59
◆xikers FC2次先行（抽選）：2023年8月31日(木) 11：00～9月5日(火) 23：59
◆ぴあ先行プレリザーブ（抽選）：2023年9月6日(水) 11:00～9月12日(火) 23：59
◆WOWOW加入者限定先行（抽選）：2023年9月6日(水) 11:00～9月12日(火) 23：59
◆ぴあ先行プリセール（先着）：2023年9月16日(土) 11:00～9月18日(月・祝) 23：59
◆一般発売：2023年9月23日(土・祝) 11:00～
番組情報
「生中継！xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」
10月7日(土)午後7：00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]
※WOWOWオンデマンドにて生中継終了後からアーカイブ配信あり
収録日：2023年10月7日(土)
収録場所：東京 Zepp Haneda
【番組サイト】
https://www.wowow.co.jp/music/xikers/
WOWOWご加入者限定！プレゼントのお知らせ
ライブ開催・生中継を記念して、WOWOW加入者の中から抽選で10 名様にメンバーの直筆サイン入りグッズをプレゼント！
詳細は、プラスWページ（https://www.wowow.co.jp/plusw/present.php?p_id=8033）をご確認ください。
xikers（サイカース）プロフィール
xikers(サイカース)は、MINJAE(ミンジェ)、JUNMIN(ジュンミン)、SUMIN(スミン)、JINSIK(ジンシク)、HYUNWOO(ヒョヌ)、JUNGHOON(ジョンフン)、SEEUN(セウン)、YUJUN(ユジュン)、HUNTER(ハンター)、YECHAN(イェチャン)からなる韓国の10人組ボーイズグループだ。グループ名は、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、”座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。
【xikers JAPAN OFFICIAL SITE】
https://xikers-official.jp/
【SNS】
◆Official X（旧Twitter）JP：@xikers_jp https://twitter.com/xikers_jp
◆Official X（旧Twitter）KR：@xikers_official https://twitter.com/xikers_official
◆Official Instagram：@xikers_official https://www.instagram.com/xikers_official/
◆Official YouTube：@xikers_official https://www.youtube.com/@xikers_official
◆Official TikTok：https://www.tiktok.com/@xikers_official
◆Official Facebook：https://www.facebook.com/xikersKQ
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/21-18:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
デビュー半年で世界中を席巻するスーパールーキー登場！韓国発ボーイズグループ《xikers》日本初単独ライブ開催決定！最終日の東京公演はWOWOW独占生中継！！(08/21 18:16)
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』「キラピピ★キラピカ」をリズムゲーム楽曲として追加！(08/21 18:16)
「カーボンフットプリントを巡る動向」と題して、株式会社日本総合研究所 調査部 主任研究員 大嶋 秀雄氏によるセミナーを2023年9月19日（火）に開催!!(08/21 18:16)
2023年年末地上波放送予定！恋愛サスペンスドラマ『3人のチロル』ナレーション出演イベント開催決定(08/21 18:16)
全国の美食家に捧げる、フランス・ジュラの郷土料理を愉しむ“ガストロノミーフェア”開催！(08/21 18:16)
【9/1販売開始】唯一無二の存在感！和栗ファーストを極めたモンブランが進化を遂げて登場！(08/21 18:16)
危機拡大のニジェール：物資国内に入れず～子ども200万人に人道支援が必要【プレスリリース】(08/21 18:16)
【ツバメノートそっくり】A4マルチケースが付録で登場！「みんなのツバメノート」コラボアイテム第3弾 8/23発売(08/21 18:16)
中小企業のBCP策定からワクチン接種の予約管理機能までワンストップで提供ベネフィット・ワン 感染症対策ポータルサイト『Bene A.I.D.』 9月提供開始(08/21 18:16)
令和5年度 経営力再構築伴走支援研修（オンライン）本日より申し込み受け付け開始(08/21 18:16)
Money Forward X、足利銀行『あしぎんBizLink』に、アカウントアグリゲーション基盤を提供(08/21 18:16)
マネーフォワード、大型イベント「お金のEXPO 2023」11月25日（土）に開催を決定(08/21 18:16)
【8/28まで】「最大5000万円の事業者向け給付金」に関する無料相談サービスを開始します(08/21 18:16)
Yahoo!ショッピングにふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」が出店(08/21 18:16)
初秋に大人気のフルーツ ！シャインマスカットフェアをカフェコムサで開催(08/21 18:16)
【男女での差は？】女性の49.2％が、パッケージデザインが購入の決め手になった商品が「ある」(08/21 18:16)
ハワイ州マウイ島火災被害への寄付について(08/21 18:16)
＜7階催会場前にフロアを移転＞『高島屋大阪店 フォンテーヌコーナー』8月16日（水）移転リニューアルオープン(08/21 18:16)
ブランディア、銀座店2階に「BRADEAR GALLELY（ブランディアギャラリー）」を新たに展開(08/21 18:16)
中小企業で働く正社員の半数以上が「働き方改革が進んでいる実感はない」と回答(08/21 18:16)
幕張メッセ イベントホールで開催した「LJL 2023 Summer Split Finals」DetonatioN FocusMeが激闘を制し優勝！リーグ記録の6連覇を達成！(08/21 18:16)
iPadによる無人受付サービスにMicrosoft Teamsビデオ通話が連携(08/21 18:16)
FRONTEO、「会話型 認知症診断支援AIプログラム」の欧州における特許査定を取得(08/21 18:16)
格付の変更（格上げ）に関するお知らせ(08/21 18:16)
2023年10月、関西エリア初登場 京都に「LINA STORES（リナストアズ）」3号店オープン！(08/21 18:16)
MTGと再生医療関連事業のセルソースが協業に合意(08/21 18:16)
８月３１日は野菜の日！ＪＡタウンの「野菜の日キャンペーン」でおいしい野菜をたくさん食べよう(08/21 18:16)
スターバックス家庭用コーヒー製品として初、シングルオリジンのレギュラーコーヒー(豆)「コロンビア」の販売を9月1日(金)より開始(08/21 18:16)
8/26（土）【THE KISS】 2023年 新CM公開(08/21 18:16)
【新品登場】Teclast最新商品「P40S」はAmazonで販売開始！10インチ/ Android 12/ 12GB+128GB/ 5G WiFi/ GPSサポート/ グリーン金属筐体(08/21 18:16)