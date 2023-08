[株式会社WOWOW]

https://xikers-official.jp/



<ライブ情報>

「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」

10月5日(木) 18:00開場/19:00開演 Zepp Osaka Bayside(大阪)

10月7日(土) 18:00開場/19:00開演 Zepp Haneda(東京)

※詳細はxikers JAPAN OFFCIAL SITEへ



<番組情報>

「生中継!xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」

10月7日(土)午後7:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]







この度、韓国発の10人組ボーイズグループ・xikers(サイカース)が、10月に日本で初めてのショーケースを開催することが決定いたしました。



今年3月、1stミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』で韓国デビューした10人組ボーイズグループxikers(サイカース)。日本でも人気上昇中のATEEZ(エイティーズ)のデビューから5年ぶりにKQ Entertainmentからデビューしたxikersは、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、“座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。デビュー作は初動売り上げ10万枚を突破し、米ビルボードのメインチャート「ビルボード200」の75位にチャートイン!日本でも4月に発売されるとオリコンデイリーアルバムチャート1位、週間アルバムチャート6位となり、ワールドワイドな輝きを放っている。さらに8月、2ndミニアルバム『HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY』を発表すると初動205,895枚を売り上げデビュー作品の初動の約2倍を記録した。そして早くも大阪と東京を巡る初の日本ツアーを発表!また、同ツアーの中から、東京公演のファイナルステージの模様をWOWOWが放送・配信で独占生中継する。xikersの華々しいデビューを、会場で、放送でご体験ください!



xikers 本人コメント映像







ライブ情報





「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」



■日程・場所

10月5日(木)

18:00開場/19:00開演

Zepp Osaka Bayside(大阪)



10月7日(土)

18:00開場/19:00開演

Zepp Haneda(東京)



■チケット料金

1F:スタンディング/2F:全席指定

ファンクラブ会員価格:8,800円(税込)

一般(ファンクラブ会員以外):9,900円(税込)



■主催:WOWOW / KQ Entertainment

■企画制作:WOWOW / HARLOCK / エムダッシュ



■xikers JAPAN OFFICIAL SITE:https://xikers-official.jp/



※チケットの購入枚数制限:ファンクラブ先行:お一人様2枚まで / その他各種先行・一般発売:お一人様4枚まで

※チケットに関するお問い合わせ:チケットぴあ https://t.pia.jp/help/

※公演に関するお問い合わせ:

<大阪公演>キョードーインフォメーション 0570-200-888

<東京公演>キョードー東京 0570-550-799



《チケットスケジュール》

◆xikers FC1次先行(抽選):2023年8月22日(火) 11:00~8月27日(日) 23:59

◆xikers FC2次先行(抽選):2023年8月31日(木) 11:00~9月5日(火) 23:59

◆ぴあ先行プレリザーブ(抽選):2023年9月6日(水) 11:00~9月12日(火) 23:59

◆WOWOW加入者限定先行(抽選):2023年9月6日(水) 11:00~9月12日(火) 23:59

◆ぴあ先行プリセール(先着):2023年9月16日(土) 11:00~9月18日(月・祝) 23:59

◆一般発売:2023年9月23日(土・祝) 11:00~



番組情報







「生中継!xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER IN JAPAN」

10月7日(土)午後7:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※WOWOWオンデマンドにて生中継終了後からアーカイブ配信あり



収録日:2023年10月7日(土)

収録場所:東京 Zepp Haneda



【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/xikers/



WOWOWご加入者限定!プレゼントのお知らせ





ライブ開催・生中継を記念して、WOWOW加入者の中から抽選で10 名様にメンバーの直筆サイン入りグッズをプレゼント!

詳細は、プラスWページ(https://www.wowow.co.jp/plusw/present.php?p_id=8033)をご確認ください。



xikers(サイカース)プロフィール





xikers(サイカース)は、MINJAE(ミンジェ)、JUNMIN(ジュンミン)、SUMIN(スミン)、JINSIK(ジンシク)、HYUNWOO(ヒョヌ)、JUNGHOON(ジョンフン)、SEEUN(セウン)、YUJUN(ユジュン)、HUNTER(ハンター)、YECHAN(イェチャン)からなる韓国の10人組ボーイズグループだ。グループ名は、座標を象徴する「x」と旅行者を意味する「hikers」から、”座標を探して時間と空間を旅行する少年たち”という意味が込められている。



【xikers JAPAN OFFICIAL SITE】

https://xikers-official.jp/

【SNS】

◆Official X(旧Twitter)JP:@xikers_jp https://twitter.com/xikers_jp

◆Official X(旧Twitter)KR:@xikers_official https://twitter.com/xikers_official

◆Official Instagram:@xikers_official https://www.instagram.com/xikers_official/

◆Official YouTube:@xikers_official https://www.youtube.com/@xikers_official

◆Official TikTok:https://www.tiktok.com/@xikers_official

◆Official Facebook:https://www.facebook.com/xikersKQ



