バンドリ！より、Blu-ray「BanG Dream! 11…
［株式会社ブシロード］
バンドリ！のライブ映像作品を集約した豪華なベスト盤！
株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：根本雄貴）は、
BanG Dream!（バンドリ！）プロジェクトより、本日12月27日(水)発売の
Blu-ray「BanG Dream! 11th☆LIVE Mythology Chapter 2」についてお知らせいたします。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。
「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2 Special edition -LIVE BEST-」
「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2」
バンドリ！のライブ映像作品集が2つのラインナップで登場！
待望の映像化となる2022年6月18日(土)開催のRAISE A SUILEN×Morfonica「Mythology Chapter 2」、2023年2月4日(土)・5日(日)開催のBanG Dream! 11th☆LIVE DAY1：Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」・DAY2：Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」は、いずれの商品にも収録。
新規収録映像だけを集めた「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2」と、2022年5月から23年2月までのバンドリ！のライブ映像作品を網羅し、更に見ごたえ抜群のフォトブックレットを付属した「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2 Special edition -LIVE BEST-」の２つのラインナップでライブの感動を追体験できる。
まさに永久保存版と呼ぶに相応しい本作を、ぜひ手に取ってほしい！
【商品情報】
Blu-ray「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2 Special edition -LIVE BEST-」
「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2」
発売日：2023年12月27日 (水)
価格：「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2 Special edition -LIVE BEST-」：35,200円（税込）
「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2」：19,800円（税込）
＜収録内容＞
「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2 Special edition -LIVE BEST-」
＜DISC1＞「Episode of Roselia」DAY1：Weißklee
＜DISC2＞「Episode of Roselia」DAY2：Rose
＜DISC3＞RAISE A SUILEN×Morfonica「Mythology Chapter 2」
＜DISC4＞RAISE A SUILEN LIVE 2022「OVERKILL」
＜DISC5＞BanG Dream! 10th☆LIVE DAY1：Roselia「Sonnenschein」
＜DISC6＞BanG Dream! 10th☆LIVE DAY2：Morfonica「Reverberation」
＜DISC7＞BanG Dream! 10th☆LIVE DAY3：Poppin'Party「Hoppin'☆Poppin'☆Dreamin'!!」
＜DISC8＞BanG Dream! 10th☆LIVE DAY4：RAISE A SUILEN「SOUL ROAR」
＜DISC9＞BanG Dream! 11th☆LIVE DAY1：Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」
＜DISC10＞BanG Dream! 11th☆LIVE DAY2：Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」
「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2」
＜DISC1＞RAISE A SUILEN×Morfonica「Mythology Chapter 2」
＜DISC2＞BanG Dream! 11th☆LIVE DAY1：Poppin'Party×RAISE A SUILEN「GALAXY to GALAXY」
＜DISC3＞BanG Dream! 11th☆LIVE DAY2：Roselia×Morfonica「星空の夜想曲」
＜フォトブックレット＞
・フォトブックレット
※「BanG Dream! 11th☆LIVE/Mythology Chapter 2 Special edition -LIVE BEST-」のみ
商品詳細：https://bang-dream.com/discographies/3525
「BanG Dream!（バンドリ！）」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施、さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」の製作を発表し、今後の展開への期待が高まっている。
公式サイト：https://bang-dream.com/
公式X(旧:Twitter)：https://twitter.com/bang_dream_info
公式Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA
▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。
(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.
企業プレスリリース詳細へ （2023/12/27-10:46）
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