ELLEGARDEN「Get it Get it Go! SUMMER PARTY 2023」

10月28日(土)午後8:30 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]





ELLEGARDENが7~8月に実施した大規模ワンマンツアー最終日、2018年の再始動ライブ以来5年ぶりとなる千葉・ZOZOマリンスタジアム公演をお届け!



2018年に活動を再開したELLEGARDEN。2022年12月に16年ぶりの6thフルアルバム『The End of Yesterday』をリリースすると、今年3月から全国36公演のライブハウスツアー「The End of Yesterday Tour 2023」を開催。そして7月からは、アリーナ3カ所に野外とスタジアムを加えた全国5公演の大規模ワンマンツアー「Get it Get it Go! SUMMER PARTY 2023」がスタート。WOWOWでは、このツアーの中から2018年の再始動ライブ以来5年ぶりとなるZOZOマリンスタジアムでの最終公演の模様をお届けする。ELLEGARDEN結成25年の集大成として開催された“真夏のパーティー”をお見逃しなく!



番組情報

収録日:2023年8月17日

収録場所:千葉 ZOZOマリンスタジアム



