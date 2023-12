[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:朝倉成巳)は「いくぜイッテンヨン!!新日本プロレス×スターダム水道橋ジャックキャンペーン」を開催することをご報告いたします。報道関係の皆様におかれましてはぜひお取り上げいただけますようお願い申し上げます。







2024年1月4日に行われる新日本プロレス年間最大のビッグイベント「ベルク Presents WRESTLE KINGDOM 18 in 東京ドーム」(通称「イッテンヨン」)・女子プロレススターダムの「イッテンヨン・スターダムゲート 2024」と連動して水道橋駅付近の店舗をジャックする企画「いくぜイッテンヨン!!新日本プロレス×スターダム水道橋ジャックキャンペーン」を開催します。12月22日(金)~1月4日(木)の間に対象店舗で1,000円分のお買い物をすると特製ポストカードをプレゼント。このポストカードは引換券にもなっており、1月6日(土)~1月14日(日)に闘魂SHOP水道橋店(住所:神田三崎町3丁目3−20 VORT 水道橋II 1F)に行くと特製チケットホルダーがもらえます。(予定部数が無くなり次第配布終了)

また対象店舗にはポスター掲出、のぼりが立ち水道橋の街が新日本プロレス・スターダムでジャックされます!(店舗によって設置状況は異なります)デザインも様々なので全て探してみてください!当キャンペーンに参加して「イッテンヨン」を存分に味わいつくそう!



ハッシュタグは「#イッテンヨン水道橋ジャック」です!SNSでもどんどん投稿してください!



また12月22日(金)~1月4日(木)の間に対象店舗で1,000円分のお買い物をするともらえる特製ポストカードを、1月6日(土)~1月14日(日)に闘魂SHOP水道橋店にもって行くともらえる特製チケットホルダーはこちら!数量限定のため予定部数が無くなり次第配布終了となりますのでご了承ください。



※画像はイメージです(1種のみ両面プリント)

※サイズ:W70×H150mm



■対象店舗はこちら!(Googleマップが開きます)

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1zpv_zWy76UuxRlgKo-a_JaFccpX3NsQ&ll=35.702573232660896%2C139.75422415&z=16

【東京ドームシティ LaQua(ラクーア)内】

RF1/神戸コロッケ

ジャックインザドーナツ

ハーフセインツベイクス

With Green

vuke

一〇八抹茶茶廊

あんこのやまか

明壽庵

ナナズグリーンティー

クレープリー ケニーズ

フレンチヌードルファクトリー

BAKERY RESTAURANT C

チュチュアンナ

ABCマート

ショップイン

オーサムストアー

オンデーズ

ロフト

【東京ドームシティ ミーツポート内】

STARBUCKS COFFEE

TOKYO MERCATO

マザー牧場 CAFE&SOFTCREAM

びっくりドンキーポケットキッチン

サーティワン アイスクリーム

くまさんのカステラ

SCHMATZ ☆

山本のハンバーグ MeatBall and Wine

タイ料理ダオタイ ☆

25 CHICKEN ☆



【水道橋駅付近】

EBRIETAS

餃子乃寶

ラーメン田中

やきとん もつ鍋 あぶり清水 ☆

読谷食堂 ☆

藤井屋餃子専門店 ☆

REBLICHAL

ぽっぽっ屋 らーめん

ヘアーサロン1310

曾さんの餃子

80円焼鳥専門店 信長

居酒屋破竹

やす田

がブリチキン。 ☆

串だおれ水道橋店

それゆけ!鶏ヤロー! ☆

焼肉京城 水道橋店

餃子世界東京 ☆

ホルモンとく 水道橋本店

SWING水道橋店

大庄水産 水道橋店 ☆

メガネスーパー水道橋店

はんこ屋さん21水道橋店 ☆

恋と、焼肉。

モンスターグリル×グーニーズ

上海味道 ☆

やきとり串八珍 神保町店

老舗餃子

レストラン菩提樹

大衆割烹丸八

徐記餃子館

かつ吉水道橋店

水道橋チケット

大木屋 ☆

串神坊 ☆

能登美 別館/らーめん能登美

大衆割烹丸八



【ポスター掲出のみの店舗 ※ポストカードの配布は行いません】

名代 富士そば 水道橋店

マージャンウェルカム

カラオケまねき猫 水道橋店

伊勢路 水道橋店

水道橋酒場多喜乃屋

吉野家 神保町店

吉野家 水道橋三崎町店

※対象店舗は増減する可能性がございます。

※記載順は順不同です。

※☆マークの店舗にはのぼりの掲出がございます。



【リリース内で使用している画像素材は下記よりご査収ください】

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DdI9i0LAWyXfgCiAQQbDbkUuzcV6Huyc



大会概要





■ 『ベルク Presents WRESTLE KINGDOM 18 in 東京ドーム』





【日時】

2024年1月4日(木) 14:45開場 16:30開始



【場所】

東京ドーム(東京都文京区後楽1-3-61)



【参考リンク】

WRESTLE KINGDOM 18 in 東京ドーム 特設サイト

https://wrestlekingdom.njpw.co.jp/

新日本プロレス公式サイト:https://www.njpw.co.jp





■『イッテンヨン・スターダムゲート 2024』



【日時】

2024年1月4日(木) 12:20開場 13:00開始



【場所】

東京ドームシティホール(東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームミーツポート1F)



【参考リンク】

https://wwr-stardom.com/schedule/20240104_tdc-hall/?mc_id=898





◆コピーライト:(C) New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. All right reserved.



