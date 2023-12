[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社アルゴナビス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:北岡那之)は、「風神RIZING! LIVE 2023 - FLY HIGH FIVE!!! -」開催についてご報告いたします。

報道関係の皆様におかれましては、 ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、 お願い申し上げます。















アニメ、ゲーム、声優によるリアルライブ等、様々なメディアミックスを展開する「from ARGONAVIS」より、

日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)にて【風神RIZING! LIVE 2023 - FLY HIGH FIVE!!! -】を開催。

風神RIZING!初のワンマンライブとして全17曲を披露。観客の大きなコール&レスポンスとともに、風神RIZING!らしさ満点のライブを作り上げた。



本公演は配信を実施。アーカイブ期間は国内配信、海外配信ともに2023年12月22日(金)23:59までとなっている。



■セットリスト

01.フウライ全力ジャンプ/風神RIZING!

02.ランガンラン/風神RIZING!

03.夢見るBoy守るため/風神RIZING!

04.フラれた男のラブレター/風神RIZING!

05.ダチフレンド/風神RIZING!

06.上京上等行ってきまーす☆/風神RIZING!

07.longing/風神RIZING!

08.Fragment/椿 大和 from 風神RIZING!

09.good friends, good luck/若草あおい from 風神RIZING!

10.NO RICE NO LIFE/風神RIZING!

11.フウライパーティーバイブ/風神RIZING!

12.NAGASAKI讃歌/風神RIZING!

13.SunRize ~黄金の太陽~/風神RIZING!

14.SWORD!/風神RIZING!

15.FLYハイハイ/風神RIZING!

En1.G線上にY!? /風神RIZING!

En2.バンザイRIZING!!! /風神RIZING!



■公演概要

公演名:風神RIZING! LIVE 2023 - FLY HIGH FIVE!!! -

日時:2023年12月16日(土)

開演 18:00

会場:日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)

出演:風神RIZING!

中島ヨシキ(神ノ島風太 役)、金子 誠(椿 大和 役)、酒井広大(若草あおい 役)

Support Member:Gt.芝山武憲(as 椿 大和)、Ba.目黒郁也(as 早坂絋平)、Dr.RYOTA(as 五島 岬)



詳細:https://argo-bdp.com/live/post-39365/



■配信視聴チケット情報



国内配信:https://eplus.jp/fujin-rizing2023/st/

受付期間:~2023年12月22日(金)21:00

アーカイブ期間:~2023年12月22日(金)23:59まで



海外配信:https://ib.eplus.jp/fujin-rizing2023-st

受付期間:~2023年12月22日(金)21:00

アーカイブ期間:~2023年12月22日(金)23:59まで



価格:¥4,400(税込)

※国内・海外配信共通





■告知情報

アルゴナビス -キミが見たステージへ- × Animax Cafe+ コラボカフェ開催!





2023年12月23日(土)よりAnimax Cafe+(東京・原宿)にて

『「アルゴナビス -キミが見たステージへ-」Collaboration Cafe powered by Animax Cafe+』を開催!

コラボメニューやコラボイラストグッズを展開。

https://www.sweets-paradise.jp/collaboration/argo





アルゴナビス -キミが見たステージへ- × WEGOコラボ開催!



コラボ第4弾の開催が決定!

アパレルやグッズなどの詳細は1/8(月・祝)公開予定。

https://argo-bdp.com/news/post-39747/





from ARGONAVIS × バンドやろうぜ! SPECIAL LIVE - CROSSOVER - 開催!



プロジェクトの垣根を超えたスペシャルなライブを開催!

公演詳細はこちら:https://argo-bdp.com/live/post-39522/





APOLLO RECORDS LIVE 2024 - We are the Star - 開催!



Argonavis・ST//RAYRIDEが出演。

公演詳細はこちら:https://argo-bdp.com/live/post-39630/





εpsilonΦ LIVE 2024 -Overlord- 開催!



εpsilonΦ初のワンマンライブが開催決定!

公演詳細はこちら:https://argo-bdp.com/live/post-39633/





■「from ARGONAVIS(フロム アルゴナビス)」とは

アニメ、舞台、リアルライブ等様々なメディアミックスを展開するボーイズバンドプロジェクト。新たなゲームアプリ「アルゴナビス -キミが見たステージへ-(キミステ)」のリリースも予定している。

キャラクターを演じる声優自身がライブパフォーマンスを行う「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」、キャラクターを演じる声優とサポートメンバーがライブパフォーマンスを行う「Fantôme Iris(ファントムイリス)」「風神RIZING!(フウジンライジング)」「εpsilonΦ(イプシロンファイ)」と個性豊かなバンドの生演奏による迫力のライブも魅力。2023年5月には新たなバンド「ST//RAYRIDE(ストレイストライド)」も登場し、ますます盛り上がりを見せている。





from ARGONAVIS公式サイト:https://argo-bdp.com/

from ARGONAVIS公式X(旧Twitter):https://twitter.com/ARGONAVIS_info

from ARGONAVIS公式TikTok:https://tiktok.com/@argonavis_official

TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」公式サイト:https://anime.argo-bdp.com

YouTube「ARGONAVIS ch.」:https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ

from ARGONAVIS公式ファンクラブ:https://pre.argo-navi.com/

株式会社アルゴナビス公式X(旧Twitter):https://twitter.com/ARGONAVIS_inc



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)ARGONAVIS project. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Ambition co.,Ltd.

(C)BANYARO PROJECT

Photographer:西槇太一



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/18-19:46)