さらに、Synthesizer V AI夢ノ結唱を使用したDÉ DÉ MOUSEさん、Co shu Nieさん、長谷川白紙さんプロデュースの楽曲提供がそれぞれ決定!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

「夢ノ結唱」からPOPY・ROSEの3Dモデルの他、キャラクター素材の配布を開始いたしましたのでお知らせいたします。











夢ノ結唱×Gugenka POPY・ROSEキャラクター3Dモデルの配布を開始











株式会社Gugenkaと夢ノ結唱プロジェクトによるコラボレーションにより夢ノ結唱POPY・ROSEのキャラクター3Dモデルの配布を開始いたしました。

キャラクター3Dモデルの他、キャラクターイラストやキャラクターの三面図など各種素材も合わせて配布しております。

各種素材は夢ノ結唱公式ホームページの他、下記各種サイトでもダウンロード可能となっています。



・夢ノ結唱公式HP

https://yumenokessho.bang-dream.com/



・BOOTH 夢ノ結唱公式ストア

https://yumenokessho.booth.pm/



・ニコニ立体 夢ノ結唱公式ページ

http://3d.nicovideo.jp/users/126637987



・HoloModels(ホロモデル)公式ショップXMarket(エックスマーケット)

デジタルフィギュアアプリ「HoloModels」及びアバター作成アプリ「MakeAvatar」での配布は後日対応予定となります。

リリース時期についてはGugenka公式X(https://twitter.com/Gugenka_info)にてお知らせします。



DÉ DÉ MOUSEさん、Co shu Nieさん、長谷川白紙さんプロデュースの楽曲提供が決定!





Synthesizer V AI夢ノ結唱を使用したDÉ DÉ MOUSEさん、Co shu Nieさん、長谷川白紙さんプロデュースの楽曲提供が決定。



【クリエイター紹介】



DE DE MOUSE



遠藤大介によるソロプロジェクト。

作曲家、編曲家、プロデューサー、キーボーディスト、DJ。

また、自身の曲のプログラミングやミックス/マスタリング、映像と多方面に活動し、他作品のプロデュース/楽曲提供/remixも行う。

メロディカットアップの手法とキャッチーで不思議なメロディ/和音構成は、国内外問わず多くのフォロアーを生み、以降のシーンに一つの発明とも呼べる功績をもたらす。

トラックメイカー/プロデューサーとしてのライブの追求にも早い段階から積極的であり、生楽器を入れたライブパフォーマンスも魅力の一つであり、フジロックやタイコクラブなど、毎年多くのフェスやイベントに出演。

2019年には8枚目のフルアルバム「Nulife」、2020年4月にはデジタルEP「Hello My Friend」をリリース。さらには自身のEdit音源配信などの精力的なリリースに加え、さらに近年は"Nulife Groove”というインターネット上にてDJ配信プロジェクトも始動、街角でのゲリラ的な配信を50シリーズ以上行い、ツインドラム+立体音響を駆使したDemonstration1、バーチャルプラネタリウム空間でのライブを行ったDemonstration2など実験的配信シリーズも話題となる。

さらに、Serph,、CHIP TANAKA、 LITE,、TANUKI(UK)、一十三十一、ぷにぷに電機,、YonYon,、SASUKE,、AZK、 WaMi、 Hylen、 OUIOUI(韓国)、 Mandark(台湾)など様々なアーティストともコラボ作品も発表するなど、バンドシーンとクラブシーンから、あらゆる枠組みを超えた縦横無尽な活動とライブパフォーマンスは人々を魅了し続ける。

2022年からは新たに"Fake Creators"というバンドを結成し音源発表を前にFUJI ROCK FESTIVAL2022を出演した謎めいたプロジェクトも始動させている。

http://dedemouse.com





Co shu Nie





独自の世界観で注目を集めるエクスペリメンタル・ロックバンド、Co shu Nie(コシュニエ)中村未来の多彩な声の表情で魅せる切ない女性ボーカルとマルチ・プレイヤーとしての発想力豊かなクリエイト、松本駿介による縦横無尽なベースのグルーヴが織り成す唯一無二のサウンドと固定概念にとらわれない実験的・革新的アプローチは、音楽ファンはもとよりクリエイターからも 熱視線を浴びている。2023年10月に配信シングル『Burn The Fire』をリリースし、海外の音楽リスナーからも熱烈なラブコール が寄せられている。

2018年、アニメ「東京喰種:re」のOPテーマとなる「asphyxia」をソニー・ミュージックレーベルズからリリース。Spotify “Tokyo Super Hits!”のカバーや、Apple MusicのNew Artist選出されるなど、海外ファンも含めてストリーミングヒットし、6000万回再生を突破。 2019年、アニメ「約束のネバーランド」EDテーマとして「絶体絶命」「Lamp」異例の2曲が起用。

アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス 3」EDテーマにも抜擢され「bullet」をリリースし、同年12月に1stアルバム「PURE」をリリ ースし、iTunesでは総合チャート2位を獲得。 2021年1月、TVアニメ「呪術廻戦」第2クールエンディング主題歌となる「give it back」が単曲では自身最高位となる iTunesで2位を獲得し、ストリーミングも1600万回を突破するなどヒット。





長谷川白紙





日本を拠点に活動する音楽家。

2017年フリーデジタルEP『アイフォーン・シックス・プラス』を発表し、2018年10代最後にEP『草木萌動』でCDデビュー。翌2019年に1stアルバム『エアにに』、2020年に弾き語りカヴァーアルバム『夢の骨が襲いかかる!』をリリース。

ポーター・ロビンソン主催のオンラインフェス「Secret Sky」やフライング・ロータスによるストリーミング番組「THE HIT」に出演するなど世界からも注目を集める。

2023年7月にLAを拠点とするBrainfeederとの契約が発表され、第一弾シングル「口の花火」をリリース。

知的好奇心に深く作用するエクスペリメンタルな音楽性ながら、ポップ・ミュージックの肉感にも直結した衝撃的なそのサウンドは、新たな時代の幕開けを感じさせるものに。

https://hakushihasegawa.com/

https://www.youtube.com/hakushihasegawa



「Synthesizer V AI 夢ノ結唱 POPY/ROSE」の開発・発売が決定!





バンドリ!による新たなメディアミックスプロジェクト「夢ノ結唱」

「Synthesizer V AI 夢ノ結唱 POPY」は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を

使用して開発されたSynthesizer V 専用歌声データベースです。

Poppin'Party Gt.&Vo. 戸山香澄、Roselia Vo. 湊友希那の歌声を人間らしくリアルに表現することが出来ます。



「Synthesizer V」は、Dreamtonics株式会社が開発する強力な音声処理エンジンと直感的で柔軟なユーザーインターフェースを併せ持つ歌声合成ソフトウェアです。メロディーを描き歌詞を吹き込むだけで、簡単にオリジナルソングをお作りいただけます。



Synthesizer Vシリーズのエディター「Synthesizer V Studio Pro」をご利用頂くことで、収録言語以外の言語での多言語歌唱に対応致します。例えば日本語収録の歌声データベースで英語歌唱、中国語歌唱、広東語歌唱が行えます。

また、歌い方の特徴が切り替えられるボーカルスタイル機能が利用可能で、楽曲のスタイルやシーンに合わせてそれぞれ4種類に声色を変化させることができます。

VST3やAUのプラグイン形式でも使用可能です。

OSはWindows、macOS、Linuxに対応しています。



【商品情報】

Synthesizer V AI 夢ノ結唱 POPY ダウンロード版

価格:¥9,680(税込)

https://bang-dream.com/discographies/3567



Synthesizer V AI 夢ノ結唱 ROSE ダウンロード版

価格:¥9,680(税込)

https://bang-dream.com/discographies/3568



Synthesizer V AI 夢ノ結唱 POPY Studio Pro ダウンロード版

価格:¥20,460(税込)

https://bang-dream.com/discographies/3569



Synthesizer V AI 夢ノ結唱 ROSE Studio Pro ダウンロード版

価格:¥20,460(税込)

https://bang-dream.com/discographies/3570





「夢ノ結唱」とは





バンドリ!による新たなメディアミックスプロジェクト。

Poppin'PartyのGt. & Vo. 戸山香澄とRoseliaのVo. 湊友希那の歌声を深層学習等のAI 技術により高精度に

表現、声質・癖・歌い方などを再現できるほか、ピッチ、タイミング、ビブラートなど細かく調整することも

可能。

2023年7月12日(水)に1st Album 夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer ROPY/ROSE「Infructescence」「Blütenstand」をリリース。

2023年12月21日(木)には音声合成ソフトウェアSynthesizer V AI 夢ノ結唱 POPY/ROSEをリリース予定



夢ノ結唱公式サイト:https://yumenokessho.bang-dream.com/

夢ノ結唱公式Twitter:https://twitter.com/yumenokessho

YouTube「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」:http://youtube.com/@yumenokessho/





「BanG Dream!(バンドリ!)」とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施、さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」の製作を発表し、今後の展開への期待が高まっている。



バンドリ!公式サイト:https://bang-dream.com/

バンドリ!公式 Twitter:https://twitter.com/bang_dream_info

バンドリ!公式 Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA





