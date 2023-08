[株式会社WOWOW]

【MIYAVI 20th ANNIVERSARY WOWOW SPECIAL】

生中継!MIYAVI "20th & Beyond" Japan Tour 2023

9月18日(月・祝)午後6:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※生中継終了後準備でき次第~WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり ほか







MIYAVIの単独ライブがWOWOWに初登場。20周年特集として3カ月連続でお送りする。9月は、20年前の2003年にソロデビューライブを開催した記念すべきLINE CUBE SHIBUYA(当時の渋谷公会堂)からライブを独占生中継!10月はミュージックビデオコレクションをお届け。そして11月は、日本のみならず世界各地でライブパフォーマンスを行なうなどさまざまな活動を展開してきたMIYAVIに迫るインタビュー&ドキュメントをお送りする。



サムライギタリストとして世界を舞台に活躍するMIYAVIの20周年記念ライブを独占生中継!度々のワールドツアーで各地を魅了してきた華麗なプレーが繰り広げられる。



ピックを使わずに指で弾く、という独自の“スラップ奏法”を駆使する“サムライギタリスト”として、世界中から注目を集め続けるMIYAVI。1999年、ヴィジュアル系バンドのギタリストとして活動開始後、ソロシンガー&ギタリストとして海外を舞台に活動を展開し、これまで約30カ国で380公演以上、9度のワールドツアーを成功させている。

近年も、2019年のMLBドジャー・スタジアムでのアメリカ国歌演奏、2022年のサッカーチーム“パリ・サンジェルマン”来日時の国立競技場でのパフォーマンス、北米ツアー、そしてWOWOW欧州サッカーテーマソングに「Fearless」を書き下ろすなど、その活躍は国内外に広く浸透している。

そんなMIYAVIがソロデビューライブを開催したのが2003年4月25日。その時と同じLINE CUBE SHIBUYA(当時の渋谷公会堂)で、今年9月18日に20周年記念ライブを行なう。3日後の9月21日からスタートするヨーロッパ&中国ツアーを前に、MIYAVIはどんな想いで“渋公”のステージに立つのか。ソロとしての初ステージから20年、華麗なプレーで世界各地を魅了してきた彼の注目のパフォーマンスをWOWOWで独占生中継する。



収録日:2023年9月18日

収録場所:東京 LINE CUBE SHIBUYA



MIYAVI Music Video Collection





10月放送・配信予定

※放送同時配信のみ



2022年にソロデビュー20周年を迎えたMIYAVIの抜群のセンスと魅力あふれるMVを一挙放送。



音楽に限らず、活躍の場を広げているMIYAVI。2014年に公開されたアンジェリーナ・ジョリー監督の映画『不屈の男 アンブロークン』で俳優としてハリウッドデビューを果たした後、数々の国内外映画に出演を続けている。また、YOHJI YAMAMOTO、Y-3のモデルとしてパリコレのランウェイに出演。2020年にはグッチの広告キャンペーンに日本人アーティストとして初めて起用された。

サウンドにとどまらない“ビジュアル”のセンス、魅力を彼が有していればこその多彩な活躍だが、そのすべてを味わえるのがMIYAVIのミュージックビデオと言えるのではないだろうか。これまでに発表されてきた映像作品の中からセレクトしてお届けする“映像で味わうMIYAVI”。ソロデビュー20周年にふさわしい作品の数々をご覧いただきたい。



MIYAVI Interview & Document





11月放送・配信予定

※放送終了後~WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり



ワールドワイドに活躍を続け、ソロデビュー20周年を迎えたMIYAVIの多岐にわたる活動をたどるスペシャル番組を放送・配信!



これまで約30カ国で380公演以上、9度のワールドツアーを行なうなど、世界を舞台に活躍するMIYAVI。昨年は、YOSHIKI、HYDE、SUGIZOとともにバンド“THE LAST ROCKSTARS” を結成し世間を騒然とさせたが、その注目度もまた、彼が類いまれなるスーパーギタリストであることを強烈に印象づけるものだった。

昨年の北米ツアーを経て今年9月、大阪・東京でソロデビュー20周年記念ライブを行なうと、9月下旬からは、2019年以来となるヨーロッパ・中国ツアー「"20th & Beyond Tour 2023" -Return of the Samurai Guitarist-」もスタート。ポーランドのワルシャワを皮切りにヨーロッパ9都市を巡り、中国では北京など5都市の会場でライブを開催する。ワールドワイドに活躍するMIYAVIの撮り下ろしインタビュー&ドキュメンタリー番組で魅力に迫る。ソロデビュー20周年を迎えた“現在”と“未来”を見据えたスペシャルプログラムをお届け。



