株式会社ブシロード(本社:東京都中野区 代表取締役社長:木谷高明、以下、ブシロード)は、2023年12月13日(水)に「ブシロードTCG戦略発表会2023 冬」を開催し、TCG分野に於いて今後の展開を発表しましたことをご報告いたします。







左から(敬称略) 前田誠二、グレート-O-カーン、佐伯伊織、伊藤昌弘、佐々木未来、野原しんのすけ、ゆいっこ





【ブシナビ】





〇2024年はユーザー同士、機能同士がもっとつながる!つながり強化を実施!

2024年の方針として「つながり強化」を発表!

プロフィールや大会結果の公開などユーザー同士や各種機能がつながるキッカケをつくれるような開発を行ってまいります。



ブシロードファイターズナビゲーター紹介サイト:https://bushiroad.com/bushinavi





【Reバース for you】





〇「WGP2023世界大会」開催決定!さらに「WGP2024」開催情報を公開!

2月3日(土)秋葉原UDXにて、Reバース初となる世界一を決める「WGP2023世界大会」を開催することを発表いたしました。

本大会には全国大会で決定した日本代表4名の方が出場いたします。会場の様子は配信される予定ですので、一緒に見届けましょう!

さらに、「WGP2024」の開催情報を公開いたしました。2024年は大会数を増加してお届けいたします!続報をお楽しみに!



〇「サンタASANOからのプレゼントキャンペーン」実施決定!

日頃の感謝の気持ちをこめて、「サンタASANOからのプレゼントキャンペーン」を実施いたします!

キャンペーンの詳細は12月18日(月)21時より配信予定の「#りばなま」にて発表いたします。是非ご視聴ください!





▼「#りばなま」はこちらから

「ヴァイスシュヴァルツ&Reバース」公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g



〇新規参戦発表

・ブースターパックプラス「グリッドマンユニバース」発売決定!

・「ぽんのみち」発売決定!



〇今後の新商品情報

2024年

1月12日(金) ブースターパック「新日本プロレス&STARDOM」

2月16日(金) トライアルセット&ブースターパック アニメ「アイドルマスターミリオンライブ!」

3月8日(金) ブースターパック「陰の実力者になりたくて! vol.2」

3月29日(金) トライアルセット&ブースターパック「TVアニメ『シャングリラ・フロンティア』」

4月19日(金) トライアルセット&ブースターパックTVアニメ「君のことが大大大大大好きな100人の彼女」



「Reバース for you」公式HP:https://rebirth-fy.com/

「Reバース for you」公式X:https://twitter.com/Rebirth_PR

「ヴァイスシュヴァルツ&Reバース」公式YouTubeチャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g





【ヴァイスシュヴァルツブラウ】





〇イベント情報

女性参加者限定イベントや作品ファンに向けたイベント、そして全国大会など、ヴァイスシュヴァルツブラウでは今後も様々なイベントを開催して参ります。



・第2回 ブラウガールズファンミーティング

2024年1月20日(土) GIRAFULLなんば店





・≪女性限定≫対戦会・交流会

2024年2月1日(木) ~ 全国の一部のブシロード公認店舗





・ミックスファイト feat. 東京リベンジャーズ

2024年12月15日(金) ~ 全国の一部のブシロード公認店舗





・WGP2023 全国決勝大会

2024年12月16日(土) ヴァイスシュヴァルツブラウYouTubeチャンネルにて生配信!







〇今後の収録カードをご紹介!

・2024年1月・2月度 ショップイベント参加賞

ヴァイスシュヴァルツブラウ PRカードパック 2024 Vol.1には「劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム」と「ブルーロック」からカード全6種+パラレル6種を収録いたします。





・スタートデッキ「ホロスターズ」HSR(ホロスターズレア)4種を公開!

HSRは1ボックス(6個入り)から1枚以上が必ず出現いたします。





・ブースターパック / ディズニー ツイステッドワンダーランド SSP(スーパースペシャル)のうちから7種を先行公開!

本商品にはディズニーアーティスト監修の描き起こしアートを44点収録いたします。





・ブースターパック「東京リベンジャーズ 聖夜決戦編」SSP8種を公開!

本商品には描き下ろしイラスト8点を収録いたします。さらにSSPには出演キャストサインと各キャラクターのセリフを箔押しいたします。



〇ブースターパック「名探偵コナン Vol.2」2024年4月12日(金)発売決定!

第2弾となる本商品には、江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭、怪盗キッド、服部平次、遠山和葉の描き下ろしイラスト計6点を収録いたします。



〇今後の新商品情報

2023年

12月15日(金) スタートデッキ&ブースターパック「東京リベンジャーズ 聖夜決戦編」

2024年

2月16日(金) スタートデッキ&ブースターパック「ホロスターズ」

3月22日(金) スタートデッキ&ブースターパック / ディズニー ツイステッドワンダーランド

4月12日(金) ブースターパック「名探偵コナン Vol.2」





2024年1月6日(土)開催の「ブシロード新春大発表会2024」でも今後の参戦タイトルや商品情報をお届けいたします!





「ヴァイスシュヴァルツブラウ」公式HP:https://ws-blau.com/

「ヴァイスシュヴァルツブラウ」公式X:https://twitter.com/wsblau_info

「ヴァイスシュヴァルツブラウ」公式YouTubeチャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UCDy9jDl0RhD3QHBaccAmceg







【ヴァイスシュヴァルツ】





〇特別大会「ホロライブプロダクションプレミアムカップ」開催中!

「ホロライブプロダクション」のデッキで参加できる特別大会「ホロライブプロダクションプレミアムカップ」が2023年12月1日(金)より開催中です。

景品として本大会限定の描きおろしイラストを使用したPRカードを配布!

2023年12月31日(日)までの土日祝にて開催しておりますので開催日・開催店舗をご確認の上、奮ってご参加ください。





開催期間:12月1日(金)~12月31日(日)までの土日祝

開催店舗:ヴァイスシュヴァルツ公認店舗

※詳細はブシナビよりご確認ください(https://www.bushi-navi.com/home)

景品:

・参加賞 [HOL/W104-P07]「星降る夜に」

・上位賞 [HOL/W104-P07S]「星降る夜に」(箔押しホロカード)

・ランダム賞 [HOL/W104-P07S]「星降る夜に」(上位賞と同内容)



〇月例ショップ大会参加賞が引き続きPRパックで登場!2024年1月度PRパックの中身を大公開!

月例ショップ大会の参加賞が2024年1月以降も引き続きPRパックで登場いたします。

PRパックには稀に箔押しカードが封入されていることも!ぜひ毎月大会に参加してカード全種のコンプリートを目指しましょう!





大会名:1月度ショップ大会

開催期間:2024年1月1日(月・祝)~1月31日(水)まで

開催店舗:ヴァイスシュヴァルツ公認店舗

※詳細はブシナビよりご確認ください(https://www.bushi-navi.com/home)

景品:

参加賞/「1月度・2月度PRパック」(全5種+パラレル5種のうち1枚を封入)を1パック

上位賞/追加で「1月度・2月度PRパック」を2パック





〇「WGP2023 全国決勝大会」、「世界決勝大会」開催決定!

2023年10月より開催「ワールドグランプリ2023(WGP2023)」の頂点を決める「WGP2023 全国決勝大会」が開催。ヴァイスシュヴァルツ公式YouTubeチャンネルにて2023年12月23日(土)16時よりLIVE配信も決定。

さらに、2024年2月3日(土)アキバ・スクエアにてヴァイスシュヴァルツの世界一を決める「世界決勝大会」が4年ぶりに開催!本大会も対戦の様子をLIVE配信予定。ぜひリアルタイムでご覧ください。



〇「WGP2023」ポップアップストア事後通販決定!

「ワールドグランプリ2023(WGP2023)」イベント物販にて販売していたヴァイスシュヴァルツ15周年記念グッズが「ブシロード オンラインストア」にて事後通販決定!

2023年12月20日(水)15時より販売開始!





ブシロード オンラインストア公式サイト:https://bushiroad-store.com/





〇「しろくろフェス2024」開催決定!

2024年5月3日(金・祝)、5月4日(土)東京ビッグサイト 西3・4ホール、南3・4ホールにて「しろくろフェス2024」を開催!

イベントビジュアルとして西あすか先生による「カードゲームしよ子」の新規描きおろしイラストを公開!



〇「ブシロード新春大発表会2024」ヴァイスシュヴァルツパート登壇ゲストを発表!

2024年1月6日(土) TOKYO DOME CITY HALLにて『ブシロード新春大発表会2024』の開催が決定!ライブあり、DJパフォーマンスあり!5時間超の大ボリュームでお届けします!

ヴァイスシュヴァルツパートでは5名のゲストをお呼びして新規参戦タイトルや各種最新情報を大発表!





配信:ブシロード公式 YouTube(https://www.youtube.com/@bushi_pr)にて配信予定。

特設サイト:https://bushiroad.com/2024newyear_launch_event

ヴァイスシュヴァルツパート登壇ゲスト(順不同・敬称略):

渡瀬結月(MC)、深川瑠華(MC)、大橋彩香、名塚佳織、春花らん



〇新規参戦タイトル2作品発表!さらに今後の発売商品の新情報を公開!

◆新規参戦タイトル

・プレミアムブースター「ホロライブプロダクション Summer Collection」2024年3月22日(金)発売決定!

※3月16日・3月17日開催の「hololive SUPER EXPO 2024」にて先行販売





・トライアルデッキ&ブースターパック「映画クレヨンしんちゃん」2024年7月26日(金)発売決定!





◆2商品の発売日が決定!さらにブースターパック「葬送のフリーレン」の描き下ろしイラストを一部初公開!

・プレミアムセット「ホロライブプロダクション feat.ヴァイスシュヴァルツアンバサダー」2024年3月29日(金)発売決定!

・ブースターパック「葬送のフリーレン」2024年4月12日(金)発売決定!





ブースターパック「葬送のフリーレン」は描き下ろしイラストを12点収録!先行して「フリーレン」「ヒンメル」「フェルン」のイラスト3点を初公開!



◆今後の発売商品



〇中国語版ヴァイスシュヴァルツ制作決定!さらに参戦タイトル3作品を発表!

中国語版ヴァイスシュヴァルツの制作が決定し中華圏にて発売することを発表いたしました。

さらに初期参戦タイトルとして「ソードアート・オンライン 10th Anniversary」「バンドリ! ガールズバンドパーティ! 5th Anniversary」「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 feat.スクールアイドルフェスティバル ALL STARS」の3作品を発表。





・「刀剑神域 10th Anniversary」2024年1月19日 预构筑卡组・补充包 同时发售

・「梦想协奏曲! 少女乐团派对!5th Anniversary」2024年1月19日 预构筑卡组・补充包 同时发售

・「Love Live! 虹咲学园学园偶像同好会 feat. 学园偶像季:群星闪耀」2024年1月26日 预构筑卡组・补充包 同时发售



ヴァイスシュヴァルツ公式サイト:https://ws-tcg.com/

ヴァイスシュヴァルツ公式Xアカウント:https://twitter.com/wstcg

「ヴァイスシュヴァルツ&Re バース」公式チャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g



【Shadowverse EVOLVE】





〇「Shadowverse EVOLVE 購入キャンペーン」12月22日(金)より開催決定

ブースターパック第8弾「次元混沌」の発売を記念して、「Shadowverse EVOLVE 購入キャンペーン」を開催します。

キャンペーン対象店舗で『Shadowverse EVOLVE』のデッキ・パック商品を税込3,000円ご購入ごとに、「PRパック Special Vol.2」を1パック配布いたします。

※おひとり様、1会計につき10パックまで。

※無くなり次第終了となります。



〇「Shadowverse EVOLVE Grand Championship 2024 仙台」開催情報を公開

TCG店舗様や法人様が主催する大型のCS大会「Grand Championship」が2024年2月10日(土)に開催されます。上位入賞者には「Japan Championship」出場権利を贈呈いたします。

来場特典セットや大会形式を発表いたしました。





開催日:2024年2月10日(土)

場所:夢メッセみやぎ(宮城県)

主催:フルコンプ



〇「Shadowverse EVOLVE Japan Championship 2024」開催日を発表

「Japan Championship」エリア予選、「オープン8マスターズ」、「Grand Prix2023」、「Grand Championship」で権利を獲得したプレイヤーの中から2023年度の日本王者を決める大会「Shadowverse EVOLVE Japan Championship 2024」が2024年3月16日(土)・17日(日)に開催。大会の様子はYouTubeにて配信予定です。





〇「Grand Prix 2024 Spring 東京」開催決定!

2024年5月3日(金・祝)、4日(土)開催の「カードゲーム祭2024内」にて「Grand Prix 2024 Spring 東京」の開催が決定!5月3日(金・祝)は2024年度の「Japan Championship(JCS)」出場権利をかけた1日制大会を実施いたします。



〇「エボルヴちゃんねる新春スペシャル2024」2024年1月6日(土)配信決定

『Shadowverse EVOLVE』公式YouTubeチャンネルにて「エボルヴちゃんねる新春スペシャル2024」の配信が決定!

ブースターパック第9弾「光影の二重奏」の新カード情報や、2024年4月発売のカード商品情報のほか、2024年開催のイベント情報などをお届けします。本日公開されなかった情報の一部もこちらの配信で発表予定ですので、お楽しみに!





〇今後の新商品情報

2023年

12月22日(金) ブースターパック第8弾「次元混沌」

2024年

2月23日(金・祝) ブースターパック第9弾「光影の二重奏」





Shadowverse EVOLVE 公式サイト:https://shadowverse-evolve.com

Shadowverse EVOLVE 公式X:https://x.com/shadowverse_ev

Shadowverse EVOLVE Channel:https://www.youtube.com/@shadowverse_ev





