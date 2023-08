[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/shonannokaze/



メジャーデビュー20周年を迎えた湘南乃風。WOWOWでは、横浜スタジアム公演の独占放送・配信を軸とし、音楽と映画、ジャンルを横断した5カ月連続特集をお届けする。







湘南乃風のメジャーデビュー20周年を祝し、10月にWOWOW独占で放送・配信する横浜スタジアム公演を軸として、前後5カ月にわたる総力特集を9月からスタートする。メンバーの想いに迫る最新インタビューを独占で撮り下ろしたオリジナル特番、10年前の横浜スタジアム初ライブをはじめWOWOWでお届けした貴重な過去ライブのアンコール放送・配信、加えてドキュメンタリー映画もラインナップ。音楽と映画、ジャンルを横断した総力特集をお届けする。



<湘南乃風 二十周年記念 WOWOWスペシャル“風祭り”ラインナップ>

『銀幕版 湘南乃風~一期一会~』





9月17日(日)午後6:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

湘南乃風メジャーデビュー15周年を記念したドキュメンタリー映画2部作の前編。デビュー当時のライブ映像などで15年の軌跡をたどりながら、記念ツアー制作過程を追う。



湘南乃風~二十年の伝説~





その壱 RED RICE 9月17日(日)午後7:30 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

その弐 若旦那 9月17日(日)午後7:45 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

その参 SHOCK EYE 9月17日(日)午後9:30 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

その肆 HAN-KUN 9月17日(日)午後9:45 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※各番組、放送終了後~1カ月間のアーカイブ配信あり



湘南乃風メジャーデビュー20周年を盛り上げるべく5カ月連続特集がスタート!メンバー4人がそれぞれの視点で湘南乃風を語るソロインタビュー特番4本を放送・配信。



5カ月連続「湘南乃風 二十周年記念 WOWOWスペシャル“風祭り”」の初月となる9月、RED RICE、若旦那、SHOCK EYE、HAN-KUNそれぞれの想いに迫ったソロインタビュー特番4本をお届けする。湘南乃風にとって新たな伝説となるに違いない横浜スタジアム公演に向けた意気込み、波瀾万丈の20年という道のりの振り返り、楽曲にまつわるエピソード、そしてこれから――。4人それぞれに強烈な個性を誇り、時にはそれ故に生まれる葛藤を抱えながら活動を続け、危機を乗り越えてきた湘南乃風の歴史を、メンバー各自の視点で語り下ろしたプログラム。

同じく9月に放送・配信されるドキュメンタリー映画『銀幕版 湘南乃風~一期一会~』、『銀幕版 湘南乃風~雲外蒼天~』が映し出すメンバーの素顔、大切にしてきた生き様、そして4人の間に醸し出されるリアルな空気感と照らし合わせながら視聴できるのも、音楽と映画、垣根を越えて立体的に構成する本特集ならではの楽しみ方だろう。



『銀幕版 湘南乃風~雲外蒼天~』





9月17日(日)午後8:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



湘南乃風メジャーデビュー15周年を記念したドキュメンタリー映画2部作の後編。貴重なバックステージの模様やオフショット映像を交え、15周年記念ツアーに密着する。



湘南乃風~二十年の伝説~ 完全版





10月放送・配信予定



メジャーデビュー20周年の湘南乃風。メンバー各自の視点で振り返る歴史、横浜スタジアム公演への想いとは?彼らの過去~現在~未来を解き明かすオリジナル特番の完全版!



メジャーデビュー20周年を記念して、湘南乃風が自身2度目10年ぶりとなる横浜スタジアム公演を8月12日に開催。その模様が10月にWOWOWで独占放送・配信されるのに先立ち、より一層ライブを楽しみ、深く味わう助けとなるスペシャルプログラムをお届けする。

9月に放送・配信する15分×4本のメンバーソロインタビュー特番「湘南乃風~二十年の伝説~」(その壱 RED RICE、その弐 若旦那、その参 SHOCK EYE、その肆 HAN-KUN)に、バックセレクターを務めるDJ、The BK Soundへのソロインタビューも追加。さらには、横浜スタジアム公演に向けたリハーサルの模様や、公演当日のバックステージに密着したドキュメンタリー映像なども盛り込む。彼らが横浜スタジアム公演に向けて何を思い、20年の歴史の中にこの公演をどう位置付けるのか?湘南乃風の現在地と行く末を知るには必見の90分、完全版である。



湘南乃風 二十周年記念公演「風祭り at 横浜スタジアム」





10月放送・配信予定



湘南乃風、20周年記念の横浜スタジアム公演を独占放送・配信。「純恋歌」「睡蓮花」などヒット曲連打、コロナ禍を乗り越えて取り戻したタオル回しの“熱い”夏!



メジャーデビュー20周年を迎えた湘南乃風。8月12日、横浜スタジアムでの記念公演をWOWOW独占で放送・配信する。彼らがこの地にやって来るのは、2013年に10周年を記念して開催した自身初のスタジアム・ワンマン公演以来、2度目となる。

累計60万枚を売り上げた「純恋歌」のほか、「睡蓮花」や「黄金魂」など数々の大ヒット曲を持つ彼ら。7月5日にリリースしたベストアルバム『湘南乃風 ~20th Anniversary BEST~』は1枚に収まりきらず、湘南編・新橋編・新宿編の3枚組で構成。レゲエミュージックを日本に広く浸透させた彼らが、そのスピリットは継承しつつも、ジャンルの枠を超え、湘南乃風らしい音楽を生み出してきた軌跡が刻まれている。

コロナ禍の規制が緩和され、タオル回しで大暴れする湘南乃風の“熱い”夏がついに戻ってくる。10年ぶりに再びたどり着いた、彼らにとって特別な場所に吹く風を、ぜひ体感してほしい。



収録日:2023年8月12日

収録場所:神奈川 横浜スタジアム



湘南乃風ライブ「十周年記念 横浜スタジアム伝説」





11月放送・配信予定



「純恋歌」「睡蓮花」などのヒット曲をリリースし、邦楽シーンを牽引してきた湘南乃風。10周年を迎え、2013年8月に横浜で行なった、一夜限りのスタジアムライブ。



楽曲:Real Riders、SHOW TIME、Earthquake、晴伝説、応援歌 feat. MOOMIN、SALUTE、Born to be WILD、純恋歌、黄金魂、雪月花、さくら ~卒業~ feat. MINMI、カラス、Dream Lover feat. MOOMIN, MINMI、ハピバ、睡蓮花、Wild Speed ほか

収録日:2013年8月10日

収録場所:神奈川 横浜スタジアム



湘南乃風ライブ「風nation2014 ~男気ハンパねぇ!!不良少年パワースポット~」





12月放送・配信予定



2013年にデビュー10周年を迎え、「第二章」の幕を開けた湘南乃風。初開催となった、さいたまスーパーアリーナでの熱いライブの模様を放送・配信する。



楽曲:SHOW TIME、黄金魂、Born to be WILD、覇王樹、Freeeeeeeee、晴伝説、Real Riders、応援歌、純恋歌、パズル、雪月花、親友よ、BIG UP、バブル、Joker、JUMP AROUND、OH YEAH、爆音男 ~BOMBERMAN~、恋時雨、睡蓮花、曖歌、炎天夏、See you again

収録日:2014年12月28日

収録場所:埼玉 さいたまスーパーアリーナ



“湘南乃風” 宴 ~俺たちと一緒にタオルまわさねぇか!! TOUR2016~





2024年1月放送・配信予定



湘南乃風が2016年に全国6都市10公演のアリーナツアーを開催。その中から、会場が熱狂とタオルで埋め尽くされた日本ガイシホールでのファイナル公演を放送・配信。



楽曲:覇王樹、炎天夏、晴ル矢、黄金魂、UTAGE、KING OF THE WILD、青空船、雪月花、恋時雨、親友よ、曖歌、はなび、睡蓮花、バブル ほか

収録日:2016年12月18日

収録場所:愛知 日本ガイシホール



<番組サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/shonannokaze/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/12-17:46)