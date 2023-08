[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/summersonic/



ライブ配信[WOWOWオンデマンド]

SONICMANIA:8月18日(金)午後9:00予定

SUMMER SONIC 2023 DAY-1:8月19日(土)午前11:00予定

SUMMER SONIC 2023 DAY-2:8月20日(日)午前11:00予定







日本を代表する洋楽フェスティバル「SUMMER SONIC」がいよいよ19日(土)・20日(日)に開催される。WOWOWでは「SUMMER SONIC 2023」東京公演の2日間とSUMMER SONIC前夜のオールナイト・フェス

「SONICMANIA」をWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信する。

そして今回、ヘッドライナーのBLURを含む配信アーティスト第1弾を公開!洋楽、邦楽、K-POPなど、ジャンルにとらわれない国内外のトップアーティストたちを楽しめる豪華なラインナップとなっている。今後も

「SUMMER SONIC 2023」「SONICMANIA」当日に向けて、配信アーティストの追加や、配信タイムテーブルを公開予定なので、ぜひご注目いただきたい。

WOWOWでは初回契約に限り無料トライアルを実施中。WOWOWオンデマンドなら、チケットが完売となった「SUMMER SONIC 2023」東京会場の様子を日本全国どこからでもお楽しみいただけます。この機会にぜひ、WOWOWオンデマンドで「SUMMER SONIC 2023」

「SONICMANIA」をお楽しみください。

さらに、WOWOW加入者限定で「SUMMER SONIC 2023」東京会場に各日4名、合計8名様をご招待。こちらは8月4日(金)午後11:59が応募締め切りとなっているので、ぜひ忘れずに応募していただきたい。



【SUMMER SONIC 2023・SONICMANIA 配信アーティスト第1弾】





BLUR

Absolute area / ALI SHAHEED HUHAMMAD (A Tribe Called Quest) / Awich / BE:FIRST / CAMILO / Cornelius / 電気グルーヴ / EVANESCENCE / FALL OUT BOY / GABRIELS / GRIMES (DJ SET) / HOLLY HUMBERSTONE / HONNE / INHALER / JAMES BLAKE / KANGDANIEL / Kroi / LANY / LIAM GALLAGHER / MAISIE PETERS / MURA MASA / NOVA TWINS / Novel Core & THE WILL RABBITS / Nulbarich / PALE WAVES / PUNPEE / SHYGIRL / SKY-HI / THE SNUTS / THE STICKMEN PROJECT / TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA / TREASURE / TWO DOOR CINEMA CLUB / WET LEG / w.o.d.

and more!



※配信アーティストは変更になる可能性があります。

※全曲配信するとは限りません。



【番組情報】







ライブ配信[WOWOWオンデマンド]

SONICMANIA:8月18日(金)午後9:00予定

SUMMER SONIC 2023 DAY-1:8月19日(土)午前11:00予定

SUMMER SONIC 2023 DAY-2:8月20日(日)午前11:00予定

※追加配信アーティストおよび配信タイムテーブルは後日発表致します。



収録場所:千葉 ZOZOマリンスタジアム、幕張メッセ



【WOWOW加入者限定】 「SUMMER SONIC 2023」東京会場にご招待!





WOWOWでライブ配信が決定した「SUMMER SONIC 2023」東京会場へWOWOWにご加入していただいている方の中から抽選で各日4名、合計8名様をご招待!

※無料トライアル適用中の方はご応募いただけません

締切日:8月4日(金)午後11時59分



【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/summersonic/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-19:16)