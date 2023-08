[株式会社WOWOW]

#5 8月16日(水)午後10:00~ [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



https://www.wowow.co.jp/detail/188690







WOWOW×井上芳雄によるミュージカル番組「生放送!井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」。ミュージカルを全力で応援してきたWOWOWが、日本が誇るエンターテイナー・井上芳雄とコラボレート。井上自身が「ミュージカルの素晴らしさをもっとたくさんの人に伝えていきたい」「劇場に足を運んでいただきたい」という思いから、 “生放送”にこだわった、ミュージカルの “いま”をお届けするトーク&ミュージックショーだ。

8月16日(水)午後10時より生放送する、#5のゲストに中川晃教、加藤和樹、伊礼彼方の出演が決定した。

「夏祭り!MEWSの集い」と題して、今のミュージカル界を牽引する男たちが集結する。暑い夏を吹き飛ばすパフォーマンスは必見だ。ゲストの今ミュージカル界で起こっているニュース、「芳雄のMEWS(ミュース)」もお届け予定。WOWOWで放送されていた『グリーン&ブラックス』にも多数出演した中川と加藤、そして、現在『ムーランルージュ!ザ・ミュージカル』にて井上と10年ぶりに共演中の伊礼と、気心知れたメンバーが集う。

さらに、歌唱披露も予定。中川は、8月18日(金)にシアタークリエで開幕し、自身も和歌山翔役で出演の『SHINE SHOW! シャイン・ショウ!』よりスピッツの「楓」を披露。出演作の楽曲ながら、番組初のJ-POP披露となる。加藤は、現在梅田芸術劇場メインホールと東京国際フォーラム ホールCにて上演中で、自身もファントム(エリック)役で出演しているミュージカル『ファントム』より「崩れゆく心」を披露する。そして、井上と伊礼がデュエット曲を披露。こちらの歌唱楽曲は後日発表予定だ。

中川は、2001年8月1日に自身が作詞作曲の「I Will Get Your Kiss」でデビュー。2002年に井上とダブル主演したミュージカル『モーツァルト!』でミュージカルデビュー。その後、数々の作品で主演、主要キャストを務める。2018年にはミュージカル『ジャージー・ボーイズ』で主演を務め、同作を第24回読売演劇大賞最優秀作品賞に導き、自身も同最優秀男優賞を受賞。ミュージカルでは初の大賞受賞となった。

加藤は、2005年にミュージカル『テニスの王子様』で脚光を浴び、2006年4月にはMini Album「Rough Diamond」でアーティストデビュー。ミュージカル『ロミオ & ジュリエット』出演をきっかけに、ミュージカル『レディ・ベス』、ミュージカル『タイタニック』、ミュージカル『1789-バスティーユの恋人たち』など数々の作品で主演、主要キャストを務める。俳優、アーティストのみならず、声優としても活動している。

伊礼は、2006年にミュージカル『テニスの王子様』でミュージカル初出演。2008年にミュージカル『エリザベート』で皇太子ルドルフ役を演じ、その後多くの舞台に出演。2019年、2021年に『レ・ミゼラブル』でジャベール役、2022年に『ミス・サイゴン』でエンジニア役を務め、その芝居力で名作に新たな息吹を吹き込んだ。また、現在放送中のNHK朝の連続テレビ小説『らんまん』で、元薩摩藩士の実業家・高藤雅修を演じ話題になった。

生放送日当日は、それぞれ舞台の休演日や稽古中だが、多忙の人気俳優4人が顔を揃える貴重な機会。それぞれの現場のホットな「MEWS(ミュース)」を持ち寄ってくれるだろう。個性豊かで自由な面々が集う生放送でどんな話が飛び出すのか、ぜひご注目いただきたい。当日は、スタジオからの生放送で、井上がオープニング曲を歌いながら登場し、応募いただいたなかから抽選で当選した観客に薔薇を手渡す、『芳雄のミュー』ならではの演出もお見逃しなく。







<番組情報>

■番組名:生放送!井上芳雄ミュージカルアワー「芳雄のミュー」#5

■放送・配信日

8/16(水)午後10:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]※ライブ配信のみ

WOWOWオンデマンドでは8/18(金)午後2:00のリピート放送終了後よりアーカイブ配信

毎月最終水曜午後10:00放送・配信

※番組編成の都合上、放送週が変更になる場合がございます。 予めご了承ください。

■MC:井上芳雄

■ゲスト:中川晃教、加藤和樹、伊礼彼方

■オープニングテーマ:作曲・亀田誠治、作詞・井上芳雄

■URL:https://www.wowow.co.jp/detail/188690



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/05-14:16)