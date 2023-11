[株式会社ブシロード]

Peaky P-keyの切なくて、熱い、夏をテーマにした楽曲を収録した5th Singleが発売!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

「D4DJ(ディーフォーディージェー)」プロジェクトより、本日11月29日(水)リリースの

Peaky P-key 5th Single「真夏のInstant」についてお知らせいたします。



報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。

































▲Blu-ray付生産限定盤 ▲通常盤



ブシロードによる「DJ」をテーマにしたメディアミックスプロジェクト「D4DJ」に登場する、

不動の人気を誇る高校生ユニット「Peaky P-key」から5th Singleが発売!



表題曲の「真夏のInstant」は花火の輝きをテーマに、切なさとダンスチューンが調和した楽曲となっている。

カップリング曲の「Never lose」は、体が自然に動いてしまうfunkyなサウンドが特徴的なエールソングとなっており、メンバーによるラップのマイクリレーも必聴だ。



Blu-ray付生産限定盤には2023年3月にZepp Haneda(TOKYO)にて開催された、待望のPeaky P-key 1st LIVEの昼公演を収録!



商品情報





・タイトル:真夏のInstant

・アーティスト:Peaky P-key

・発売日:2023年11月29日(水)

・定価:Blu-ray付生産限定盤:¥9,240(税込)、通常盤:¥1,540(税込)



<収録内容>

【CD】

01.真夏のInstant

02.Never lose

03.真夏のInstant -instrumental-

04.Never lose -instrumental-



【Blu-ray】※Blu-ray付生産限定盤のみ

Peaky P-key 1st LIVE「All Time High」昼公演



【初回生産分限定封入特典】

・2024年2月10日開催予定 Peaky P-key LIVE FORCE 大阪公演先行抽選申込券

※申込詳細は公式HPをご確認下さい

・D4DJ Groovy Mix ディスクスキンシリアルコード

(有効期限:2024年11月27日(水)23:59まで)

・D4DJ Groovy Mix アイテムシリアルコード(音の真珠×5)

(有効期限:2024年11月27日(水)23:59まで)

・2024年5月25日(土)・26日(日)開催予定 D4DJ D4 FES. XROSS∞BEAT先行抽選申込券

(有効期限:2024年1月22日(月)23:59まで)



商品詳細:https://d4dj-pj.com/discography/post-96

試聴動画:https://www.youtube.com/watch?v=fk-K97TavMs



プロジェクト概要





「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

8ユニット32人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!



D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式Twitter:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw

D4DJ公式TikTok:https://www.tiktok.com/@d4dj_bmusic



TVアニメ「D4DJ All Mix」作品概要





・あらすじ

奉仕の心を理念とする伝統ある有栖川学院に通う、桜田美夢、春日春奈、白鳥胡桃、竹下みいこは、 みんなを笑顔にする奉仕の一つとしてDJユニット「Lyrical Lily(リリカルリリィ)」としての活動を認められていた。 ある日、春奈が商工会に呼ばれ、新年から一年を通して地域活性化イベントの依頼を受けることになる。自分たちだけで実現出来るか不安になるが、思い浮かんだのは初めてのライブを一緒に成功させた面々、そして来場者の笑顔だった。 奉仕の心、Lyrical Lilyの想いは、DJの祭典《D4 FES.》で共に称えあった各ユニットに次々と繋がり、 ついに新年に相応しい新しいステージが幕を開ける―――



・スタッフ

総監督:水島精二

監督:鈴木大介

シリーズ構成:雑破業

アニメーション制作:サンジゲン



TVアニメ「D4DJ All Mix」公式サイト: https://anime.d4dj-pj.com/all-mix/



▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)bushiroad All Rights Reserved.



