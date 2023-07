[株式会社WOWOW]

「グレイズ・アナトミー19」第7話 また会う日まで https://www.wowow.co.jp/detail/185070



シアトルで恋に仕事に忙しいドクターたちの毎日を描く、ロングラン大ヒットメディカルドラマの第19シーズン。ついにメレディスがシアトルを去る日がやって来る…







放送18年目を迎えたロングラン大ヒットメディカルドラマ「グレイズ・アナトミー」。WOWOWでは日本初放送となる第19シーズンを6月7日(水)より毎週水曜午後11時に放送・配信中だ。全米放送は第20シーズンへの継続が決まったが、番組開始時から中心人物だった、エレン・ポンピオ演じるメレディス・グレイが7月19日(水)午後11時放送予定の第19シーズン第7話を最後にレギュラーから卒業する。そのメレディス卒業回のプロモーション映像をWOWOW公式youtubeにて本日公開。メレディス役三石琴乃のナレーションに乗せ、18年間を振り返る90秒は必見。お見逃しなく!



グレイズ・アナトミー19 メレディス卒業回プロモーション映像<7/7(金)19時公開>







卒業回となる第7話ストーリー







心臓移植待機中の新生児アーロを担当するマギーとウィンストン。ドナー心臓が見つかるもそれは移植に耐えられない状態のため、マギーたちはアーロの両親に主要な動脈だけを移植する手術を勧めるが母親メドウは同意しない。一方、メレディスの火事に遭った自宅は補修工事が行なわれることに。その火事の日以来、口を利いていなかったメレディスとニックはようやく話をするが、分かり合えないままメレディスがシアトルを去る時が…。



出演





エレン・ポンピオ (役名:メレディス・グレイ、声:三石琴乃)

チャンドラ・ウィルソン (役名:ミランダ・ベイリー、声:高乃麗)

ジェームズ・ピケンズ・ジュニア (役名:リチャード・ウェーバー、声:中博史)

ケヴィン・マクキッド (役名:オーウェン・ハント、声:てらそままさき)

カテリーナ・スコーソン (役名:アメリア・シェパード、声:朴ろ美(「ろ」は王偏に路))

カミーラ・ラディントン (役名:ジョー・ウィルソン、声:合田絵利)

ケリー・マクレアリー (役名:マギー・ピアース、声:小松由佳)

キム・レイヴァー (役名:テディ・アルトマン、声:水落幸子)

ジェイク・ボレッリ (役名:レヴィ・シュミット、声:畠中祐)



番組情報





グレイズ・アナトミー19 (全20話)

毎週水曜午後11:00~[WOWOWプライム] [WOWOWオンデマンド]

◆放送情報:https://www.wowow.co.jp/detail/185070

◆配信ページ:https://wod.wowow.co.jp/program/185070



<今後のスケジュール> [WOWOWプライム] [WOWOWオンデマンド]

◆7/12(水)午後11:00:#6 創造と破壊

◆7/19(水)午後11:00:#7 また会う日まで

◆7/26(水)午後11:00:#8 前だけを見て



<関連情報>

まだ間に合う!1~7話一挙放送

7/24(月)午前1:30~7話一挙放送! [WOWOWプライム]

◆放送情報:https://www.wowow.co.jp/special/019834



グレイズ・アナトミー19

(C) 2022 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved.



