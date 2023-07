[株式会社WOWOW]

THE BOYZ 2ND JAPAN TOUR : ZENERATION

8月27日(日)午後5:30~

WOWOWでTHE BOYZの特集がスタート!8月は最新日本ツアーからさいたまスーパーアリーナ公演を独占放送・配信!9月はドキュメンタリー、10月はMV集で彼らの魅力に多角的に迫る!さらに、直筆サイン入りフォトを33名様にプレゼント!



「大衆の心を虜にするたった一人の少年になる」という意味を込めたグループ名で2017年に韓国デビューを飾り、レベルの高いステージ・パフォーマンス力で人気を博す11人組グローバル・ボーイズグループTHE BOYZが、2度目となる日本ツアーを今年5~7月に開催!WOWOWでは彼らの魅力を余すところなくお届けすべく、最新ツアーの模様を含む一大特集をスタートする。8月は、日本ツアー「THE BOYZ 2ND JAPAN TOUR : ZENERATION」から自身最大規模となる埼玉・さいたまスーパーアリーナでのファイナル公演の模様を独占放送・配信。9月は、その日本ツアーに密着、インタビュー、バックステージなどを交えながら彼らの姿に多方面から迫るドキュメンタリーを独占放送・配信。10月は、彼らのキャリアを彩るミュージックビデオを集めたスペシャルコンテンツを放送・配信。数カ月にわたり、彼らの魅力をさまざまな角度からお伝えしていく!

さらに、この特集を記念し、WOWOW加入者限定でメンバーの直筆サイン入りフォトをプレゼント!計33名様に抽選で当たるチャンスが!詳細はプレゼントページよりチェック(https://www.wowow.co.jp/plusw/present.php?p_id=7983)。





【番組ラインナップ】

■8月27日(日)午後5:30~ WOWOWライブ / WOWOWオンデマンド

THE BOYZ 2ND JAPAN TOUR : ZENERATION





THE BOYZ待望の日本ツアーからキャリア史上最大規模となる、さいたまスーパーアリーナ公演を独占放送・配信!



THE BOYZの2度目の日本ツアーから、さいたまスーパーアリーナ2DAYS公演の最終日の模様を独占放送・配信する。昨年10~11月に初めての日本ツアー「THE BOYZ JAPAN TOUR: THE B-ZONE」を神戸・福岡・東京で行ない、今年1月には神奈川・ぴあアリーナMMでの2日間にわたるファンコンサートを大成功に収めたTHE BOYZ。勢いそのままに5月31日から突入した2ND JAPAN TOURでは、公演数・規模ともに自身最大の内容でファンを熱狂させている。6月13日にリリースされたばかりのポップでキッチュな魅力を感じられると話題沸騰のアルバムタイトル曲「Delicious」を筆頭に、キレキレのパフォーマンスが炸裂すること必至。ボーイズグループのムーブメントに新たな光を差し込むTHE BOYZの最新アクトをお見逃しなく!



収録日:2023年7月2日

収録場所:埼玉 さいたまスーパーアリーナ



■9月放送・配信予定

THE BOYZ Documentary for THE B







THE BOYZに密着!メンバーインタビュー、バックステージ、リハーサル、オフショット映像などを交えた、彼らの魅力に迫るドキュメンタリー番組を独占放送・配信!



5月31日からスタートしたTHE BOYZの2ND JAPAN TOUR「ZENERATION」に密着、11人のメンバーへのインタビューをはじめ、バックステージの模様、リハーサルにおけるストイックな姿、オフショットで見せる素顔などを交え、これまでに見ることのできなかった彼らの魅力に多角的に迫るドキュメンタリー番組を独占放送・配信!

2022年にキャリア初のワールドツアー「THE BOYZ WORLD TOUR: THE B-ZONE」を展開し、北米、ヨーロッパ、そしてアジアの各都市での公演と初めての日本ツアーを成功させた彼らは、今年1月には神奈川・ぴあアリーナMMでのファンコンサートにおいて2日間で約2万人を動員。その衝撃も記憶に新しい中で実施される今回の日本ツアーへの期待値は高い。そんな話題沸騰の彼らの“全貌”をお届けするこのプログラムにご期待いただきたい!



■10月放送・配信予定

THE BOYZ Music Video Collection 2023







THE BOYZのキャリアを彩るミュージックビデオ特集番組を放送・配信!



2020年に放送された人気サバイバル番組で、他のK-POPアーティストたちと競い合い、累積得点数・ファイナルステージともにW優勝を果たし、そこで出場権を得た翌年の番組でも圧巻のパフォーマンスで高評価を得て、ワールドワイドなポテンシャルを見せつけたTHE BOYZ。

ボーカル、ダンス、ラップが高速で絡み合い、そこに唯一無二のポップさ、洗練されたクールさが加わることで観る者の視線を捉えて離さないTHE BOYZ。そんな魅力のエッセンスが詰め込まれている彼らのミュージックビデオの数々をお届けする。個々のメンバーの輝きに魅せられ、グループ全体の迫力に圧倒されるTHE BOYZの醍醐味を味わっていただきたい。



【WOWOW加入者限定プレゼント】



商品名:直筆サイン入りフォト

当選者数:33名様(抽選)

