2023年アジア6都市での国際展示会の集大成に!海外でのエンターテイメント発信を強化!



株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、2023年12月2日(土)、3日(日)に韓国 イルサン KINTEXにて展示会『2023 BUSHIROAD EXPO Asia』を開催することをご案内いたします。







カードゲーム、モバイルゲーム、コンソールゲーム、音楽、舞台、グッズ、漫画などのエンターテインメントを日本のみならず世界の皆さまへ直接ご覧いただく機会として、2023年にアジア6都市にて展示会『2023 Bushiroad Expo Asia』を開催してまいりました。今回は2023年の集大成として韓国 イルサンでイベントを開催いたします。

声優をゲストに迎えたスペシャルトークショーやミニライブ、カードゲーム大会など様々なイベント・企画を用意していますので、ブシロードのコンテンツを応援してくださっているファンの皆様、国籍・在住問わず、奮ってご参加くださいませ。





『2023 Bushiroad Expo Asia』in Ilsan 開催概要





イベント名:『2023 Bushiroad Expo Asia』in Ilsan

(Anime x Game Festivalイベント内:https://www.agfkorea.com/)

開催期間: DAY1:2023年12月2日(土) 9:30~18:00

DAY2:2023年12月3日(日) 9:30~18:00

入場料:オンライン事前購入:1日券:23000ウォン/2日券:35000ウォン

オンライン一般購入:1日券:27000ウォン/2日券:41000ウォン

※Anime x Game Festivalの入場料となります

会場:KINTEX第1展示会3/4/5ホール



『Bushiroad Expo Asia』in Ilsanの見どころ





※開催地により企画・イベント内容は変更いたしますので各会場の情報につきましては公式HPをご確認ください。



1.カードゲーム大会



『2023 Bushiroad Expo Asia』in Ilsanの注目企画はカードゲーム大会。カードファイト!!ヴァンガード(日本語版・韓国語版)、ヴァイスシュヴァルツ、Shadowverse EVOLVEのブシロードカードタイトルの大会を開催しています。大会参加者には、参加したタイトルのPRカードをプレゼント!また、ブシロードTCGスタッフによるカードゲーム対戦やミニゲームなども行われる予定です。多くのカードゲーム好きが一堂に会する、その熱量の高さをぜひ会場で体験してください。







2.スペシャルイベント

『2023 Bushiroad Expo Asia』in Ilsanでは相羽あいな様と青木陽菜様をゲストに迎えスペシャルトークショーとミニライブを実施します。ここでしか聞けない二人のトークと歌をお楽しみください。ブース内ではお二人の自筆サイン色紙がもらえるイベントも企画しております。皆様のご参加をお待ちしております。



・相羽あいな

BanG Dream!(湊友希那)

少女☆歌劇 レヴュースタァライト(西條クロディーヌ)

てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!(天野ちとせ)

カードファイト!! ヴァンガードG シリーズ(安城トコハ)





・青木陽菜

BanG Dream! It's MyGO!!!!!(要楽奈)

カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season2(ハロナ・ウォーカー)

ゲーム 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-(高千穂ステラ)

ゲーム ロストディケイド(ニュンペー、ルシア)





3.展示企画

ブース内では「BanG Dream! Roselia」「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の衣装や、カードファイト!!ヴァンガード、ヴァイスシュヴァルツなどブシロードのカードを展示!各バンドのライブで実際にキャラクターの声優たちが着用していた衣装の詳細を直に見ることができます。また、「手のひらサイズの新世界」 をコンセプトに展開するブシロードオリジナル・デフォルメフィギュアブランド「PalVerse(パルバース)」も展示。 アニメ・ゲーム・VTuberなどのキャラクターを次世代のデザインで表現し世界中のファンにお届けします。





4.コンソールゲーム体験

ブシロードが提供する話題のゲームを体験できるブースとなっています。『2023 BUSHIROAD EXPO Asia』in Ilsanでは「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ」・「マクロス-Shooting Insight-」・「Gift」・「リアセカイ」を実際にプレーできます。



5.「夢ノ結唱」体験コーナー

「BanG Dream!」と音声創作ソフト「CeVIO AI」のコラボレーションにより生まれた音声創作ソフト「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」を体験ができます。





このようにカードゲーム大会、キャストのスペシャルステージ、展示、ゲーム体験など盛りだくさんの内容となっております。ブシロードのエンターテインメントに直接触れていただける機会となっております。

ぜひ奮ってご来場ください。





『2023 BUSHIROAD EXPO Asia』in Ilsan 特設サイト:https://bushiroad.com/2023bushiroadexpoasia_korea





