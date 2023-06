[株式会社WOWOW]

<第5週> 8/26(土)『イングランド vs フィジー』/『スコットランド vs ジョージア』/『イタリア vs 日本』ほか全試合放送もしくは配信!



世界がラグビー一色に染まる夏が到来! 9月開幕のラグビーW杯(ワールドカップ)2023フランス大会の開催に先駆け、その直前にあたる7月から8月にかけて北半球と南半球の計15カ国が激しい戦いを繰り広げる。8月26日(土)の日本代表のW杯前ラストマッチ「イタリアvs日本」をはじめ、万全のチーム作りを目指す各国による真剣勝負が目白押しだ。



7月29日(土)から主に欧州6カ国を舞台に行われる「ラグビー テストマッチ 2023 サマー・ネーションズシリーズ」では、前述の「イタリアvs日本」を含む計15試合が行われ、WOWOWが全試合放送または配信でお届けする。



19年W杯で初めての8強入り、決勝トーナメント進出を果たした日本代表(世界ランキング10位※6月5日時点・以下同)が今回のW杯でそれ以上の結果を残すためには、同14位ながらシックス・ネーションズで目覚ましい成長を遂げているイタリアからの勝利は必須と言えよう。ジェイミー・ジョセフHC(ヘッドコーチ)と選手たちがどこまでチームを仕上げてくるか、最終確認の意味でも見逃せない一戦となる。







W杯優勝候補と目される世界ランキング1位のアイルランドはイタリアやイングランドと、また同2位のフランスはスコットランド(2連戦)、フィジー、そしてエディー・ジョーンズHC率いるオーストラリアとそれぞれ激突する。特にW杯開幕戦と決勝の舞台となるスタッド・ドゥ・フランス(サン=ドニ)で開催されるフランスvsオーストラリアは、W杯本番さながらの特別な雰囲気の中で行われる大一番となりそうだ。



W杯で日本と対戦するイングランドはウェールズ(2連戦)、アイルランドと対戦。就任から日が浅いスティーヴ・ボーズウィックHCにとっては総仕上げの3試合となる。特に現時点で格上となるアイルランドとの一戦でどんなアタッキングラグビーを見せるのかは、日本のファンや代表関係者にとって大いに注目すべきポイントとなるだろう。







前述のフランスvsフィジー、フランスvsオーストラリアといった北半球vs南半球のカードに加え、19年W杯王者の南アフリカも欧州に乗り込みウェールズと対戦しW杯連覇に向けた最終準備を行うほか、日本がW杯で対戦するサモアもアイルランドと対戦する。7月にも日本と戦うサモアがW杯直前に成長を見せるのか、こちらも必見のカードとなる。







また、7月に開催される南半球4カ国対抗戦「ザ・ラグビーチャンピオンシップ」の最終節の翌週にあたる8月5日(土)には、90年以上の歴史を誇るラグビー伝統の戦い「ブレディスローカップ2023」ニュージーランドvsオーストラリア(第2戦)、そしてサマー・ネーションズシリーズのアルゼンチンvs南アフリカ、これら2試合も開催される。W杯で日本と対戦するアルゼンチンが南半球の勢力図を塗り替えてさらなる進化を果たすのか、そしてW杯優勝経験国のオールブラックス(ニュージーランド)、ワラビーズ(オーストラリア)、スプリングボクス(南アフリカ)がここから真の実力を発揮するのか、強豪4カ国による熱い戦いもWOWOWが放送&配信でお届けする。



世界の強豪同士による豪華なカードの数々、W杯開幕前に一足早く到来する熱いラグビーの季節を、ぜひWOWOWで心ゆくまでお楽しみいただきたい。





◆◆◆番組情報◆◆◆

「ラグビー テストマッチ 2023 サマー・ネーションズシリーズ」

※全試合を放送または配信

<第1週> 7/29(土)『スコットランド vs イタリア』

<第2週> 8/5(土) 『スコットランド vs フランス』/『ウェールズ vs イングラン

ド』/『アイルランド vs イタリア』/『アルゼンチン vs 南アフリカ』

<第3週> 8/12(土)『イングランド vs ウェールズ』/『フランス vs スコットランド』

<第4週> 8/19(土)『ウェールズ vs 南アフリカ』/『アイルランド vs イングランド』

/『イタリア vs ルーマニア』/『フランス vs フィジー』

<第5週> 8/26(土)『イングランド vs フィジー』/『スコットランド vs ジョージア』

/『イタリア vs 日本』/『アイルランド vs サモア』

8/27(日)『フランス vs オーストラリア』



◆◆関連番組◆◆

「南半球4カ国対抗戦 ザ・ラグビーチャンピオンシップ」

<第1節> 7/8(土)

『南アフリカ vs オーストラリア』/『アルゼンチン vs ニュージーランド』

<第2節> 7/15(土)

『ニュージーランド vs 南アフリカ』/『オーストラリア vs アルゼンチン』

<最終節> 7/29(土)

『オーストラリア vs ニュージーランド』(ブレディスローカップ第1戦)/

『南アフリカ vs アルゼンチン』



「ブレディスローカップ」

<第2戦> 8/5(土)『ニュージーランド vs オーストラリア』





