[株式会社ブシロード]





TVアニメ「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」がヴァイスシュヴァルツに登場!





ブースターパックはカードの種類数が多く、コレクションにもデッキの強化にもおすすめの商品構成となっております!

トライアルデッキはカード50枚入りの構築済みデッキ!これ1つですぐに遊ぶことができる上、ブースターパックとも合わせてデッキを組める商品構成となっております!

お気に入りのカードを集めて楽しもう!



★ブースターパック収録箔押しカード情報!

●レアリティSP:9種

描き下ろしイラストを使用した、出演キャストによる箔押しサインカードを収録!





ヨハネ役・・・・・・ 小林愛香様

ハナマル役・・・・ 高槻かなこ様

ダイヤ役・・・・・・ 小宮有紗様

ルビィ役・・・・・・ 降幡 愛様

チカ役・・・・・・・ 伊波杏樹様

ヨウ役・・・・・・・ 斉藤朱夏様

カナン役・・・・・ 諏訪ななか様

リコ役・・・・・・・ 逢田梨香子様

マリ役・・・・・・・ 鈴木愛奈様



●レアリティOFR:10種

描き下ろしイラストを使用した箔押しデザインのカード!

キャラカードは魔法少女イメージのオリジナル衣装デザイン!



★ブースターパック ボックス特典

ボックス封入PRカード全10種のうち、いずれか1枚をボックス内に封入!

※再版分への封入は未定です。



★ブースターパック 特製先攻後攻カード

本商品オリジナルデザインの先攻後攻カード(2枚1セット)がまれにボックスに封入!

※再版分への封入は未定です。



★トライアルデッキ収録箔押しカード情報!

●レアリティSP:2種

出演キャストによる箔押しサインカードを収録!





ヨハネ役・・・・・・・・・ 小林愛香様

ライラプス役・・・・・・ 日笠陽子様



★ブースターパック商品情報

【商品名】ブースターパック 幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-

【発売日】2023年11月10日(金)

【希望小売価格】

1パック9枚入り 440円(税込)

1ボックス 16パック入り 7,040円(税込)

1カートン 18ボックス入り

カード種類数:ノーマル100種+パラレル72種

【ボックス特典】

ボックス封入PRカード全10種のうち、いずれか1枚をボックス内に封入!

※再版分への封入予定は未定です。

詳細はこちら↓

https://ws-tcg.com/products/yhn_bp/



★トライアルデッキ商品情報

【商品名】トライアルデッキ 幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-

【発売日】2023年11月10日(金)

【希望小売価格】

カード50枚入り構築済みデッキ 1個 1,650円(税込)

クイックマニュアル・デッキ解説書・プレイマット 同梱

カード50枚の中には【RRR/SP】のうち1枚が必ず収録!

<特別仕様カード>

【RRR】豪華RRR仕様カード・・・21種

【SP】箔押しサインカード・・・2種

詳細はこちら↓

https://ws-tcg.com/products/yhn_td/



ヴァイスシュヴァルツとは





ブシロードのトレーディングカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」は、2人で対戦して遊ぶトレーディングカードゲーム。 キミ自身がプレイヤーとなって作品を再現したカードと一緒に相手とファイト!集めても遊んでも楽しいキャラクターカードゲーム、それがヴァイスシュヴァルツ!現在ヴァイスシュヴァルツには130種類以上のタイトルが参戦中!



ヴァイスシュヴァルツ公式ポータルサイト:https://ws-tcg.com/

ヴァイスシュヴァルツ公式X:https://twitter.com/wstcg

ヴァイスシュヴァルツ&Reバースチャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g





【掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。】

(C)PROJECT YOHANE (C)bushiroad All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/09-14:16)