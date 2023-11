[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、2024年1月6日(土)にTOKYO DOME CITY HALLにて『ブシロード新春大発表会2024』を開催することをご報告いたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ貴媒体でお取り上げいただけますようお願い申し上げます。







概要





2024年も新春大発表会の実施が決定!

ライブあり、DJパフォーマンスあり!5時間超の大ボリュームでお届けします!

新春からブシロード作品尽くしの一日をお楽しみください!



■開催日時

2024年1月6日(土)

開場 13:30

開演 15:00

閉演 21:00 頃



※各時間は発表会プログラムによって変更の可能性がございます。





■会場

TOKYO DOME CITY HALL

東京都文京区後楽1丁目3−61 東京ドームミーツポート1F





■発表コンテンツ

カードファイト!! ヴァンガード、ヴァイスシュヴァルツ、ヴァイスシュヴァルツブラウ、BanG Dream!、少女☆歌劇 レヴュースタァライト、D4DJ、ブシロードゲームズ、新日本プロレス、スターダム





■出演者

三森すずこ、前田誠二、進藤あまね、西尾夕香、渡瀬結月、深川瑠華、青木陽菜、立石凛、グレート-O-カーン、岩谷麻優、朱里 (敬称略、順不同)





■配信

ブシロード公式 YouTube(https://www.youtube.com/@bushi_pr)にて配信予定。





■特設サイト

https://bushiroad.com/2024newyear_launch_event





■応募方法

11月8日(水)発売の月刊ブシロード12月号に封入のシリアルにて、最速先行申し込みに応募いただけます。





応募期間:11月8日(水)10:00~11月26日(日)23:59

応募フォーム:https://form.bushiroad.com/form/2024newyear_event





発表タイトル、出演者は随時更新予定です。続報をお待ちください!





【版権表記】

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C)BanG Dream! Project (C)Project Revue Starlight

(C) New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. All right reserved.

(C) 2020 World Wonder Ring STARDOM, All rights reserved.



