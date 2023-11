[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:新福恭平)は、『月刊ブシロード2023年12月号』が、本日11月8日(水)に発売することをご案内致します。







今月号は『バンドリ!』より「MyGO!!!!!」高松 燈の描き下ろしのイラスト。巻頭特集では「MyGO!!!!!」キャストのインタビューや特別掲載「BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー」など、『バンドリ!』特集盛りだくさんでお送りいたします。さらに付録には表紙イラストと「MyGO!!!!!」キャスト全員の撮り下ろしカットを使用した特大両面ポスターもついてきます!

W表紙&巻末特集は、12月29日(金)に「STARDOM DREAM QUEENDOM 2023」を開催する、輝く女子プロレス『スターダム』! その魅力をたっぷりお届けする特集のほか、好評連載中の「輝け!! スターダム女子校」や箕星太朗が新コスチュームを描くイラスト連載など、充実の内容でお届け! さらに4ヶ月連続付録カード第2弾、『Reバース for you』より「AZM」の付録カードもついてきます!

大好評の月ブシシリアルでは、2024年1月6日(土)開催の「ブシロード新春大発表会2024」最速先行に申し込むことができます。その他『カードファイト!! ヴァンガード』より「リリカルモナステリオ」、『ヴァイスシュヴァルツ』より「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」の付録カードも封入されており、ブシロードコンテンツ記事や特集など盛りだくさんでお贈りいたします。





■月ブシ最速先行シリアル封入!

「ブシロード新春大発表会」2024 最速先行抽選応募申込シリアル

開催日:2024年1月6日(土)

会場:TOKYO DOME CITY HALL







■『バンドリ!』より「MyGO!!!!!」両面ポスター

(表) 表紙描き下ろしイラスト

(裏) キャスト撮り下ろしカット







■今月の付録カードも見逃せない!!

カードファイト!! ヴァンガードより

Lyrical ShootingStarS ☆ 増刊号 《リリカルモナステリオ》





ヴァイスシュヴァルツより『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』

未来の大スター? ヨハネ



Reバース for youより『STARDOM』

AZM





■特集や記事も盛りだくさん!!

・『バンドリ!』巻頭特集

・『カードファイト!! ヴァンガード』巻中特集

・『カードファイト!! ヴァンガード』イラスト連載

・『STARDOM』巻末特集

・女子プロレス☆スターダム Girl’s Talk

・STARDOM HERE COMES A NEW COSTUME!

・ヴァイスシュヴァルツより『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』情報

・『てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!』南島原ロケ番組フォトレポート

・クリエイティブなカプセルトイをご紹介『TAMA-KYUの話』

・中村航によるLyrical Lilyの短編小説『リリカルなリリック Track2』

・響所属声優陣の気ままなオマカセ連載『響連』





■読み応えたっぷりの漫画連載陣!!

・特別出張掲載

リーマンズクラブ バドリーマンレポート





・ますます盛り上がる!! 連載作品

カードファイト!! ヴァンガード will+Dress D2 / てっぺんっ!!!

BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー / よんこまてっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!! /

輝け!! スターダム女子校 / カードゲームしよ子





■商品概要

商品名:月刊ブシロード 2023年12月号

発売日:11月8日(水)

価 格:1,000円(税込)

発 行:株式会社ブシロードワークス

発 売:株式会社KADOKAWA

C М(https://youtu.be/BQFHrk4RFlg?si=Z95mXxBGFrNkjU1z)

公式サイトURL(https://gekkan-bushi.com/)

電子書籍でも配信中!!



■店舗別購入特典

【ゲーマーズ購入特典】

・オリジナルブロマイド(『バンドリ!』より高松 燈)



【アニメイト購入特典】

・A4リバーシブルビジュアルボード(「刀剣乱舞ONLINE」アンソロジーコミック『4コマらんぶっ 陸』/ブルーブロッサム)



※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)BanG Dream! Project illust:彩しき (C)PROJECT YOHANE (C)World Wonder Ring STARDOM

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C)BUSHIROAD WORKS



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/08-14:46)