株式会社WOWOW(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 田中 晃、以下「WOWOW」)が制作し、放送した「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM LIFE ヴィクトリア・モデスタ(バイオニック・ポップ・ アーティスト) 」が、第13回衛星放送協会オリジナル番組アワード番組部門「文化・教養」において最優秀賞を受賞しました。また「生中継!THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles」が、番組部門「中継」において審査員奨励賞を受賞しました。



衛星放送協会オリジナル番組アワードは、衛星放送協会の会員社が制作する優れたオリジナル作品を多くの視聴者に紹介し、有料・多チャンネル放送の魅力を広く伝えることを目的に2011年に創設され、今年で13回目を迎えました。



各受賞番組の詳細は、以下の通りです。



■「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM LIFE ヴィクトリア・モデスタ(バイオニック・ポップ・ アーティスト)」概要



初回放送

2023年1月29日(日) 午前10:00~ [WOWOWプライム] [WOWOW 4K]



再放送予定

2023年7月29日(土)午前9:00~ [WOWOWプライム][無料放送]

※この番組は、字幕放送および副音声における解説放送でもお楽しみいただけます。



WOWOWオンデマンド

配信中 https://wod.wowow.co.jp/program/178203



ストーリー

ヴィクトリア・モデスタは1987年ラトビア生まれ。左足神経が損傷しており、幼少期の多くを病院で過ごす。20歳の時に左足を切断しアートの追求が「開放」される。2012年ロンドンパラリンピック閉会式でパフォーマンスを披露し注目を浴びた。モデル、シンガー、クリエイティブディレクター、MITメディアラボ研究員などその活動は多岐にわたり、現在はLAを拠点にメタバースや宇宙事業にも情熱を注ぐ。キャリアを通じて障がい者の概念を覆し続けるバイオニック・ポップ・アーティストの、東京でのパフォーマンスも含めた2022年を追う。



スタッフ・キャスト

出演:ヴィクトリア・モデスタ(バイオニック・ポップ・アーティスト)

ナビゲーター:仲里依紗

音楽:梁 邦彦

フォトグラファー:新田桂一

演出:白井景子

プロデューサー:宋美恩 畑希亜良 林鍾元

チーフプロデューサー:太田慎也

制作協力:ウッドオフィス



WOWOW WHO I AM PROJECT最新情報

公式サイト:https://corporate.wowow.co.jp/whoiam/

公式Twitter:https://twitter.com/WOWOWParalympic

公式Instagram:https://www.instagram.com/wowowparalympic/



<WHO I AMシリーズ全作品 WOWOWオンデマンドで配信中>

・「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM パラリンピック」(全3作品)

エレナ・クラフゾウ(ドイツ/水泳)

サルーム・アゲザ・カシャファリ(ノルウェー/陸上)

鳥海連志(日本/車いすバスケットボール)

https://wod.wowow.co.jp/program/184156



・「ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM LIFE」(全3作品)

ヴィクトリア・モデスタ(バイオニック・ポップ・アーティスト)

チェラ・マン(アーティスト)

マイケル・ハウウェル(作曲家)

https://wod.wowow.co.jp/program/178203



・「パラリンピック・ドキュメンタリーシリーズ WHO I AM」(全40作品)

2016年から2021年に初回放送した全40作品

https://wod.wowow.co.jp/program/M49041



受賞情報

第64回科学技術映像祭 文部科学大臣賞



■「生中継!THE LAST ROCKSTARS Live Debut 2023 Tokyo - New York - Los Angeles」概要



初回放送・配信

2023年1月27日(金)午後7:00~[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]



再放送・配信

2023年6月16日(金)午後9:30~[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

2023年8月放送・配信決定

※放送終了後~[WOWOWオンデマンド]で1カ月間アーカイブ配信あり



番組概要

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVIという錚々たる4人が結成したスーパーバンド、伝説の幕開けとなるライブを独占放送・配信でWOWOW生中継!

日本のロック界を代表するレジェンドアーティストYOSHIKI(X JAPAN)、HYDE(L'Arc~en~Ciel/VAMPS)、SUGIZO(LUNA SEA/X JAPAN)、MIYAVIが結集。"世界に旋風を巻き起こす"という志を抱き、新バンドTHE LASTROCKSTARSを結成した。2022年11月11日の緊急会見には報道陣が詰め掛け、海外メディアはオンラインでも多数参加、注目度の高さを窺わせた。そんな彼らが2023年1月、2月に日米で行なうデビュー公演の中から、WOWOWでは、有明アリーナ2DAYSの2日目にあたる1月27日の模様を独占放送・配信で生中継することが決定した。

会見では新曲「THE LAST ROCKSTARS」と「PSYCHO LOVE」のティザー映像がお披露目されたものの、全貌は謎に包まれたまま。既にそれぞれワールドワイドな活動実績と人気を誇る4人が起こす化学反応は、一体どのような音楽を生み出すのか?ライブで一堂に会した彼らはいかなるパフォーマンスを繰り広げ、世界に向けて何を発信するのか?WOWOWでの生中継を通じて、その歴史的瞬間の目撃者となってほしい。



収録日

2023年1月27日(金)



収録場所

東京 有明アリーナ



出演

THE LAST ROCKSTARS



楽曲情報

「THE LAST ROCKSTARS」、「6 or 9」、「Messiah」、「Here's The Love」、「Beneath The Skin」、「Folly」、「Hallelujah」、「Born To Be Free」、「HONEY」、「UP 'N DOWN」、「Bang!」、「RedSwan」、「PSYCHO LOVE」、「SHINE」、「GLAMOROUS SKY」、「THE LAST ROCKSTARS」



スタッフ

テクニカルマネージャー/撮影監督:藤本誠司

テクニカルディレクター:蘇武崇

スクリプター:八百板香代

レコーディング&ミキシングエンジニア:杉山勇司

プロダクションマネージャー:土田泰輝

アシスタントプロデューサー:橋本早世、隆希有

プロデューサー:高木明菜

ディレクター/スイッチャー:小澤正彦

チーププロデューサー:丸山明澄

制作協力:フジパシフィックミュージック、WOWOWエンタテインメント



番組オフィシャルサイト

https://www.wowow.co.jp/detail/186833



