[株式会社ブシロード]

MyGO!!!!!過去最大規模の単独ライブ。満員の会場でTVアニメ挿入歌など全15曲を披露。



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

2023年11月4日(土)に東京ガーデンシアターにて開催いたしました、

BanG Dream! 12th☆LIVE DAY2 : MyGO!!!!!「ちいさな一瞬」についてご報告いたします。



報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。









2023年11月4日(土)、東京ガーデンシアターにて、BanG Dream! 12th☆LIVE DAY2 : MyGO!!!!!「ちいさな一瞬」(主催:株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。本公演は、11月3日(金・祝)から5日(日)にかけて開催されるバンドリ!プロジェクトの単独ライブ3DAYSの2日目の公演となります。



MyGO!!!!!の単独ライブとしては最大規模となる本公演ですが、会場チケットは追加販売された見切れ席を含めて早々に完売。満員の観客が見守る中、オープニング映像に続いて「無路矢」から公演がスタート。カバー楽曲も交えながら、これまで5度の単独公演を重ねてきたMyGO!!!!!のバンドスタイルを存分に示す前半パートを駆け抜けました。

後半パートでは、「人間になりたいうた Piano ver.」「詩超絆」「迷路日々」「迷星叫」「碧天伴走」と、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の挿入歌を立て続けに披露。アンコールパートでは同アニメのエンディングテーマ「栞」、オープニングテーマ「壱雫空」を演奏し、MyGO!!!!!の幅広い楽曲性を示すとともに、「焚音打」では観客が一体となったシンガロングが響き、TVアニメ放映後初の単独公演を終えました。



新規の発表として、全国4都市で開催されるMyGO!!!!! ZEPP TOUR 2024「彷徨する渇望」、4th Single、アニメを収録したBlu-rayの発売といった情報が初公開となりました。前日発表されたPoppin'Partyとの合同ライブに加え、アニソンフェスなどへの出演も控えるMyGO!!!!!。今後の更なる活躍にご期待ください。



「BanG Dream! 12th☆LIVE」は11月3日(金・祝)~5日(日)にかけて、バンドリ!プロジェクトより3バンドによる単独公演を開催。最終日となる11月5日(日)は、RAISE A SUILENによる単独公演となります。





公演概要





◆公演名:BanG Dream! 12th☆LIVE DAY2 : MyGO!!!!!「ちいさな一瞬」

◆会場: 東京ガーデンシアター

◆出演: MyGO!!!!!(羊宮妃那、立石 凛、青木陽菜、小日向美香、林 鼓子)

◆公演詳細:https://bang-dream.com/12th-live



◆セットリスト



M1 無路矢

M2 名無声

M3 Henceforth

M4 猛独が襲う

M5 影色舞

M6 swim

M7 音一会

M8 人間になりたいうた Piano ver.

M9 詩超絆

M10 迷路日々

M11 迷星叫

M12 碧天伴走



EN1 栞

EN2 壱雫空

EN3 焚音打





セトリプレイリスト公開中





音楽配信サイトにて、BanG Dream! 12th☆LIVE DAY2 : MyGO!!!!!「ちいさな一瞬」のライブセットリストをプレイリストにて配信中。ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。



https://lnk.to/bd12th_day2_mygohp

※一部楽曲を除く





【新情報】MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2024「彷徨する渇望」開催決定









2024年2月より、MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2024「彷徨する渇望」の開催が決定しました。

チケットの最速先行抽選申込券は発売中のMyGO!!!!! 1st Album「迷跡波」に封入されます。



【公演概要】

◆公演名 :MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2024「彷徨する渇望」

◆日程・会場:東京公演 Zepp Haneda (TOKYO)

2024年2月12日(月・祝) 開場17:00/開演18:00 (予定)

福岡公演 Zepp Fukuoka

2024年3月19日(火) 開場17:30/開演18:30 (予定)

大阪公演 Zepp Osaka Bayside

2024年3月22日(金) 開場17:30/開演18:30 (予定)

愛知公演 Zepp Nagoya

2024年4月11日(木) 開場17:30/開演18:30 (予定)



◆チケット最速先行抽選申込

・申込期間:2023年11月5日(日) 10:00 ~ 2023年12月4日(月) 23:59

MyGO!!!!! 1st Album「迷跡波」初回生産分に申込券が封入





【新情報】MyGO!!!!! 4th Single リリース決定







2024年春にMyGO!!!!! 4th Singleのリリースが決定しました。詳細は後日公開予定です。





【新情報】TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」Blu-ray 発売決定







2024年春にTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」Blu-rayの発売が決定しました。

上下巻のジャケットイラストも初公開となりました。詳細は後日公開予定です。





【新情報】ANIMAXにて、ライブの模様が放送決定







本公演の模様が、ANIMAXにて独占放送・期間限定独占配信されることが決定しました。

放送・配信予定日時は下記の通りです。



<放送日時>

2023年12月17日(日)22:00~

<配信日時>

2023年12月17日(日)24:00~





Poppin'Party×MyGO!!!!!合同ライブ 開催







前日11月3日(金・祝)のBanG Dream! 12th☆LIVE DAY1 : Poppin'Party「Welcome to Poppin'Land」にて、 Poppin'Party×MyGO!!!!!合同ライブの開催が発表されました。

チケットの最速先行抽選申込券は、発売中のMyGO!!!!! 1st Album「迷跡波」および、2024年1月24日(水)リリース Poppin'Party 19th Single「新しい季節に」に封入されます。



【公演概要】

◆公演名:Poppin'Party×MyGO!!!!!合同ライブ

◆日程 :2024年4月29日(月・祝) 開場17:00/開演18:00 (予定)

◆会場 :横浜アリーナ



◆チケット最速先行抽選申込

・申込期間1.:2023年11月4日(土) 10:00 ~ 2024年2月19日(月) 23:59

MyGO!!!!! 1st Album「迷跡波」初回生産分に申込券が封入



・申込期間2.:2023年1月24日(水) 10:00 ~ 2024年2月19日(月) 23:59

Poppin'Party 19th Single「新しい季節に」初回生産分に申込券が封入





「ガルパ」オリジナル楽曲追加!さらにライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージが、ステージチャレンジ機能に追加決定







2023年11月4日(土) 21時30分より、BanG Dream! 12th☆LIVE DAY2 : MyGO!!!!!「ちいさな一瞬」の開催を記念し、スマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」内、ステージチャレンジ「特別」に、本ライブで演奏された楽曲を集めたステージを追加しました。





MyGO!!!!! 1st Album「迷跡波」好評発売中











迷子でもいい、前へ進め───。

バンドリ!プロジェクトの新たなバンドとして始動したMyGO!!!!!より、1st Albumのリリースが決定。



「迷星叫」をはじめとした、MyGO!!!!!の歴史を刻んできたSingle楽曲に加え、TVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」を彩った挿入歌「碧天伴走」「春日影(MyGO!!!!! ver.)」「詩超絆」「迷路日々」のほか、Mr.FanTastiC提供楽曲「歌いましょう鳴らしましょう」を含む全13曲を収録した、初のFull Album CD。



Blu-ray付生産限定盤には2023年4月に開催された4th LIVE「前へ進む音の中で」が収録され、プロジェクト始動から一年の時を経てキャストが明かされる瞬間の興奮が再び蘇る。



【商品情報】

MyGO!!!!! 1st Album「迷跡波」

発売日:2023年11月1日(水)

価格 :Blu-ray付生産限定盤:9,900円(税込)

通常盤:3,850円(税込)





<収録内容>

[CD]

1.迷星叫

2.壱雫空

3.碧天伴走

4.影色舞

5.歌いましょう鳴らしましょう

6.潜在表明

7.音一会

8.春日影(MyGO!!!!! ver.)

9.詩超絆

10.迷路日々

11.無路矢

12.名無声

13.栞





<初回生産分限定封入特典>

・2024年開催予定 MyGO!!!!!単独ライブイベント最速先行抽選申込券

※【MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2024「彷徨する渇望」】にご応募いただけます。

・2024年開催予定 MyGO!!!!!出演ライブイベント最速先行抽選申込券

※【Poppin'Party×MyGO!!!!!合同ライブ】にご応募いただけます。

・オリジナルキャラクターカード1枚(10種+シークレット箔押しサイン入り10種)



商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3457





「BanG Dream!(バンドリ!)」とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施、さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」の製作を発表し、今後の展開への期待が高まっている。





▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.

Photo ハタサトシ、池上夢貢(GEKKO)



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/05-13:16)