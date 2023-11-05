「from ARGONAVIS」プロジェクト ボーカルキャス…
［株式会社ブシロード］
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社アルゴナビス（本社：東京都中野区、代表取締役社長：北岡那之）は、「from ARGONAVIS」プロジェクトのボーカルキャスト8名がアニメイトガールズフェスティバル2023（AGF2023）のステージに出演いたしましたことをご報告いたします。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。
アニメ、ゲーム、声優によるリアルライブ等、様々なメディアミックスを展開する「from ARGONAVIS」より、2023年にリリースを予定しているアプリゲーム「アルゴナビス -キミが見たステージへ-」がAGF2023に出展。
プロジェクトのボーカルキャスト総勢8名がステージに登壇し、メインテーマ「キミが見たステージへ」歌唱のほか、プロジェクト最新情報の発表を行った。
■ステージ出演概要
「アルゴナビス-キミが見たステージへ-」AGF2023イベント
日時：2023年11月4日（土）18:20 ～ 19:00
会場：池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)
出演： 伊藤昌弘（七星 蓮 役）、小笠原 仁（旭 那由多 役）、ランズベリー・アーサー（FELIX 役）、中島ヨシキ（神ノ島風太 役）、榊原優希（宇治川紫夕 役）、梶原岳人（二条 遥 役）、
SHIN（淀川麟太郎 役）、林 勇（天王寺龍介 役）
詳細： https://argo-bdp.com/live/post-39513/
■告知情報
アルゴナビス -キミが見たステージへ- × Animax Cafe+ コラボカフェ開催決定！
2023年12月23日(土)よりAnimax Cafe+（東京・原宿）にて
『「アルゴナビス -キミが見たステージへ-」Collaboration Cafe powered by Animax Cafe+』の開催が決定しました。
コラボカフェメニューやイラストを使用したグッズをお楽しみに！
詳細はこちら：https://argo-bdp.com/news/post-39626/
「風神RIZING！ LIVE 2023 - FLY HIGH FIVE!!! -」チケット先行受付中！
風神RIZING！初のワンマンライブ。11月5日(日)23:59までプレイガイド二次先行を実施中。
公演詳細はこちら：https://argo-bdp.com/live/post-39365/
「from ARGONAVIS × バンドやろうぜ！ SPECIAL LIVE - CROSSOVER -」
チケット先行受付中！
バンドやろうぜ！とのコラボでお届けするスペシャルライブ。11月5日(日)23:59までプレイガイド先行実施中。
公演詳細はこちら：https://argo-bdp.com/live/post-39522/
「APOLLO RECORDS LIVE 2024 - We are the Star -」開催決定！
Argonavis・ST//RAYRIDE出演ライブ開催決定！ 本日より11月19日(日)23:59までFC先行実施。
公演詳細はこちら： https://argo-bdp.com/live/post-39630/
「εpsilonΦ LIVE 2024 -Overlord-」開催決定！
εpsilonΦ初のワンマンライブ開催決定！公演詳細は後日公開。
公演概要はこちら：https://argo-bdp.com/live/post-39633/
■「from ARGONAVIS（フロム アルゴナビス）」とは
アニメ、舞台、リアルライブ等様々なメディアミックスを展開するボーイズバンドプロジェクト。新たなゲームアプリ「アルゴナビス -キミが見たステージへ-（キミステ）」のリリースも予定している。
キャラクターを演じる声優自身がライブパフォーマンスを行う「Argonavis（アルゴナビス）」「GYROAXIA（ジャイロアクシア）」、キャラクターを演じる声優とサポートメンバーがライブパフォーマンスを行う「Fantôme Iris（ファントムイリス）」「風神RIZING！（フウジンライジング）」「εpsilonΦ（イプシロンファイ）」と個性豊かなバンドの生演奏による迫力のライブも魅力。2023年5月には新たなバンド「ST//RAYRIDE（ストレイストライド）」も登場し、ますます盛り上がりを見せている。
from ARGONAVIS公式サイト：https://argo-bdp.com/
from ARGONAVIS公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/ARGONAVIS_info
from ARGONAVIS公式TikTok：https://tiktok.com/@argonavis_official
TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」公式サイト：https://anime.argo-bdp.com
YouTube「ARGONAVIS ch.」：https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ
from ARGONAVIS公式ファンクラブ：https://pre.argo-navi.com/
株式会社アルゴナビス公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/ARGONAVIS_inc
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)ARGONAVIS project. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Ambition co.,Ltd.
Photographer：武田敏将
企業プレスリリース詳細へ （2023/11/05-13:46）
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