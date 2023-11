[株式会社ブシロード]

ミニAlbum収録楽曲を全曲ライブ初披露!3DAYS公演最終日を飾る RAISE A SUILEN単独ライブ!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、2023年11月5日(日)に、東京ガーデンシアターにて開催されたBanG Dream!プロジェクトのリアルバンド“RAISE A SUILEN”による単独ライブBanG Dream! 12th☆LIVE DAY3:RAISE A SUILEN「REVEAL」 についてご報告いたします。



2023年11月5日(日)、東京ガーデンシアターにて、BanG Dream! 12th☆LIVE DAY3:RAISE A SUILEN「REVEAL」(主催:株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。本公演は、11月3日(金・祝)から5日(日)にかけて開催されるバンドリ!プロジェクトの単独ライブ3DAYSの最終日となります。



先日リリースしたRAISE A SUILEN ミニAlbum「REVELATION」の収録楽曲「Apocalypse」よりライブはスタート。「EXPOSE ‘Burn out!!!’」や「HELL! or HELL?」といったライブでお馴染みのナンバーを披露し、観客のボルテージは最高潮に。その後も各メンバーに焦点を当てたミニAlbum収録楽曲「TWIN TALE」、「STRAY CERBERUS」、「BERSER-KEY」、「POLARIS」を演奏し、終始ソウルフルなパフォーマンスの中でRAISE A SUILENの新たな一面も感じられるライブとなりました。



また、公演終盤では新規の発表として2024年6月にRAISE A SUILEN単独ライブを発表。会場は歓声とともに大きな期待の声が寄せられました。



「BanG Dream! 12th☆LIVE」は11月3日(金・祝)~5日(日)にかけて、Poppin'Party、MyGO!!!!!、RAISE A SUILENによる単独公演を3日間連続で開催してまいりました。

2024年にはPoppin'Party×MyGO!!!!!合同ライブやRAISE A SUILEN単独ライブなど、多くの公演を予定しています。

さらに勢いが加速するバンドリ!プロジェクトに是非今後もご注目ください。



◆公演名:BanG Dream! 10th☆LIVE DAY3 : RAISE A SUILEN「REVEAL」

◆日程:2023年11月5日(日) 開場17:00/開演18:00

◆会場:東京ガーデンシアター

◆出演者:RAISE A SUILEN(Raychell、小原莉子、夏芽、倉知玲鳳、紡木吏佐)

◆公演詳細:https://bang-dream.com/12th-live



◆セットリスト



M1 Apocalypse

M2 EXPOSE ‘Burn out!!!’

M3 JUST THE WAY I AM

M4 TWIN TALE

M5 Invincible Fighter

M6 HELL! or HELL?

M7 STRAY CERBERUS

M8 Takin’ my Heart

M9 A DECLARATION OF ×××

M10 BERSER-KEY

M11 -N-E-M-E-S-I-S-

M12 SOUL SOLDIER

M13 DRIVE US CRAZY

M14 R・I・O・T

M15 UNSTOPPABLE

M16 POLARIS





セトリプレイリスト公開中





音楽配信サイトにてBanG Dream! 12th☆LIVE DAY3:RAISE A SUILEN「REVEAL」のライブセットリストをプレイリストにて配信中。ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

https://lnk.to/bd12th_day3_rashp





RAISE A SUILEN単独ライブ 開催決定・詳細を公開











2024年6月15日(土)・16日(日) 東京ガーデンシアターにて、RAISE A SUILEN単独ライブの開催が決定しました。

チケットの最速先行抽選申込券は発売中のRAISE A SUILEN ミニAlbum「REVELATION」に封入されます。



最速先行抽選申込の受付期間やライブコンセプトにつきましては、11月9日(木) 21時よりYouTube「バンドリちゃんねる☆」にて生配信予定の「バンドリ!発表会 For 2024」にて公開を予定しております。



【公演概要】

◆公演名 :RAISE A SUILEN単独ライブ

◆日程 :2024年6月15日(土)・16日(日)

◆会場 :東京ガーデンシアター





ANIMAXにて、ライブの模様が放送決定











ANIMAXにて、BanG Dream! 12th☆LIVE DAY3 : RAISE A SUILEN「REVEAL」の模様が、独占放送・期間限定独占配信されることが決定しました。

放送・配信予定日時は下記の通りです。



<放送日時>

2023年12月24日(日)22:00~



<配信日時>

2023年12月24日(日)24:00~





「ガルパ」オリジナル楽曲追加!さらにライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージが、ステージチャレンジ機能に追加決定











2023年11月5日(日) 21時30分より、BanG Dream! 12th☆LIVE DAY3 : RAISE A SUILEN「REVEAL」の開催を記念し、オリジナル楽曲「-N-E-M-E-S-I-S-」をスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」内に追加いたしました。







また、ステージチャレンジ「特別」に、本ライブで演奏された楽曲を集めたステージも追加しました。





RAISE A SUILENミニAlbum「REVELATION」好評発売中







Blu-ray付生産限定盤



LAYER Ver.



LOCK Ver.



MASKING Ver.



PAREO Ver.



CHU² Ver.



RAISE A SUILENが初となるミニAlbumをリリース!



メンバーそれぞれに焦点を当てた完全新規描き下ろし曲を5曲収録。

いずれも個性あふれるサウンドになっており、RASの秘められた一面を発見できる1枚となっている。



Blu-ray付生産限定盤には、RAISE A SUILEN LIVE 2023「EXCLAMATION HIGHLAND」の映像を収録。

2023年5月に富士急ハイランド・コニファーフォレストで開催された単独ライブをゲストのRoseliaパートも含めて全編収録。



新たなるステージを目指すRAS渾身の一作をお聴き逃しなく!





【商品情報】

RAISE A SUILENミニAlbum「REVELATION」

発売日:2023年11月1日(水)

価格 :Blu-ray付生産限定盤:9,900円(税込)

LAYER Ver. :2,200円(税込)

LOCK Ver. :2,200円(税込)

MASKING Ver. :2,200円(税込)

PAREO Ver. :2,200円(税込)

CHU² Ver. :2,200円(税込)



<収録内容>

[CD]

1.Apocalypse

2.TWIN TALE

3.STRAY CERBERUS

4.BERSER-KEY

5.POLARIS



[Blu-ray]

RAISE A SUILEN LIVE 2023「EXCLAMATION HIGHLAND」



Guest:Roselia

1.熱色スターマイン

2.Dear Gleam

3.PASSIONATE ANTHEM

4.BLACK SHOUT

5.FIRE BIRD



1.Invincible Fighter

2.DEAD HEAT BEAT

3ゴーカ!ごーかい!?ファントムシーフ!

4.UNSTOPPABLE

5.OUTSIDER RODEO

6.劣等上等

7.Keep the Heat and Fire Yourself Up

8.Repaint

9.!NVADE SHOW!

10.狂乱 Hey Kids!!

11.灼熱 Bonfire!

12.EXPOSE ‘Burn out!!!’

13.-N-E-M-E-S-I-S-

14.THE WAY OF LIFE

15.HELL! or HELL?

16.DRIVE US CRAZY



<初回生産分限定封入特典>

・ジャケットデザインステッカー1枚(限定盤Ver.)(全1種)



・オリジナルキャラクターカード1枚

(LAYER Ver. / LOCK Ver. / MASKING Ver. / PAREO Ver. / CHU² Ver.)(各形態毎 全1種)

・2024年開催予定RAISE A SUILEN単独ライブイベント最速先行抽選申込券



商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3485















「BanG Dream!(バンドリ!)」とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施、さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」の製作を発表し、今後の展開への期待が高まっている。



