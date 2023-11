[株式会社ブシロード]

参戦作品数世界No.1のキャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』の15周年を記念したスペシャルライブ! 10組のアーティストが東京ガーデンシアターに集結!



株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、2023年11月2日(木)東京ガーデンシアターにて開催された『ヴァイスシュヴァルツ15周年記念ライブ』についてご報告いたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ誌面やWEB媒体で本情報をお取り上げ頂けますようお願い申し上げます。







2023年11月2日(木)、東京ガーデンシアターにて、キャラクターカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」の15周年を記念した公演「ヴァイスシュヴァルツ15周年記念ライブ」(主催:株式会社ブシロード)が開催されました。



本公演には「ヴァイスシュヴァルツ」に縁のある計10組のアーティストが出演。いとうかなこ、ClariS、鈴木このみ、Happy Around!、miComet、May'n、Morfonica、やなぎなぎ、Liella!といった豪華なラインナップが一堂に会し、人気アニメの主題歌などキラーチューンを立て続けに披露。さらにオープニングアクトとしてシークフェルト音楽学院中等部も出演し会場を盛り上げました。

公演の模様は有料アーカイブ配信にて、11月9日(木) 23:59までご覧いただけます。



「ヴァイスシュヴァルツ」は引き続き15周年を記念した様々なイベントやキャンペーンを実施いたしますので、今後の展開にも是非ご注目ください。





公演概要





◆公演名:ヴァイスシュヴァルツ15周年記念ライブ

◆日程:2023年11月2日(木) 開場 17:00/開演 18:30

◆会場:東京ガーデンシアター

◆出演:いとうかなこ、ClariS、鈴木このみ、Happy Around!、

miComet、May'n、Morfonica、やなぎなぎ、Liella!

オープニングアクト:シークフェルト音楽学院中等部

◆公演詳細:https://bushiroad-music.com/1226



◆セットリスト



オープニングアクト:シークフェルト音楽学院中等部

M1 アフレぐ!~Aufregendes leben~

M2 Regalia -継承-



May'n

M1 Chase the world

M2 graphite/diamond

M3射手座☆午後九時Don't be late



Happy Around!

M4ぐるぐるDJ TURN!!

M5ヴァイスシュヴァルツ スペシャルメドレー

(正解はひとつ!じゃない!! ~ ヒャダインのじょーじょーゆーじょー ~ エクストラ・マジック・アワー)

M6 Dig Delight!



ClariS

M7 ALIVE

M8 CLICK

M9 ケアレス

M10 コネクト



いとうかなこ

M11スカイクラッドの観測者

M12 Hacking to the Gate



やなぎなぎ

M13 Rainy veil

M14 君という神話

M15 Before I Rise



Morfonica

M16 誓いのWingbeat

M17 メランコリックララバイ

M18 flame of hope



miComet

M19 アニマル

M20 アイドル

M21 シュガーラッシュ



Liella!

M22 Jump Into the New World

M23キラーキューン☆

M24 常夏☆サンシャイン

M25 ビタミンSUMMER!



鈴木このみ

M26 This game

M27 Blow out

M28 Redo





セトリプレイリスト公開中





音楽配信サイトにて「ヴァイスシュヴァルツ15周年記念ライブ」のライブセットリストをプレイリストにて配信中。ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

URL:https://lnk.to/WS15thlivepr

※一部楽曲を除く





ライブのアーカイブ配信を受付中!





「Streaming+」にてアーカイブ配信を実施中です。公演の模様を何度でもご覧ください。



受付期間:11月9日(木) 21:00まで

視聴期間:11月9日(木) 23:59まで

チケット価格:5,500円(税込)

受付URL:https://eplus.jp/ws15thlive-st/



※オープニングアクトから配信を行います。

※ClariS様のステージに関しては有料配信はございません。





シークフェルト音楽学院中等部





May’n





Happy Around!





ClariS





いとうかなこ





やなぎなぎ





Morfonica





miComet





Liella!





鈴木このみ









■ヴァイスシュヴァルツとは

ブシロードのトレーディングカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」は、2人で対戦して遊ぶトレーディングカードゲーム。 キミ自身がプレイヤーとなって作品を再現したカードと一緒に相手とファイト!集めても遊んでも楽しいキャラクターカードゲーム、それがヴァイスシュヴァルツ!現在ヴァイスシュヴァルツには130種類以上のタイトルが参戦中!2023年3月29日に15周年を迎えました。







ヴァイスシュヴァルツ公式ポータルサイト:https://ws-tcg.com/

ヴァイスシュヴァルツ公式Xアカウント:https://twitter.com/wstcg

ヴァイスシュヴァルツ&Reバース公式チャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g





【ご紹介いただく際は、版権表記・スチール写真のクレジットとして下記をご記入ください。】

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!!

(C)DONUTS (C)PRS (C)2023 Ateam Entertainment Inc. (C)TBS(JAPAN)

(C)2016 COVER Corp. (C)BUSHI



Photo福岡諒祠(GEKKO)、池上夢貢(GEKKO)、山崎ユミ



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/03-16:16)