ライブ初披露曲も!3DAYS初日公演はPoppin'Partyによる単独ライブを開催!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、2023年11月3日(金・祝)に、東京ガーデンシアターにて開催されたBanG Dream!プロジェクトのリアルバンド“Poppin'Party”による単独ライブBanG Dream! 12th☆LIVE DAY1 : Poppin'Party「Welcome to Poppin'Land」 についてご報告いたします。



2023年11月3日(金・祝)、東京ガーデンシアターにて、BanG Dream! 12th☆LIVE DAY1 : Poppin'Party「Welcome to Poppin'Land」(主催:株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。



公演では、5月31日(水)にリリースしたミニAlbumリード曲「青春 To be continued」および、収録楽曲「最強☆ソング」「RiNG A BELL」をライブ初披露。さらに、「ぽっぴん'どりーむ!」ではダンスの練習タイムを設け、会場全体が一体となって踊るなど、Poppin'Partyの魅力が詰まったセットリストでお届けしました。

幕間では、「夢ノ結唱」プロジェクトより、Poppin'PartyのGt.&Vo.戸山香澄の歌声を深層学習等のAI 技術により高精度に表現した歌声を持つ「POPY」が3Dキャラクターにて登場。新規楽曲「世界中に響く耳鳴りの導火線に火をつけて」をはじめ、「alternative」、「STAR BEAT!~ホシノコドウ~」の全3曲を歌唱、盛り上がりをみせました。



公演終盤では新規の発表としてPoppin'Party 19th Singleのリリース、MyGO!!!!!との合同ライブの情報を公開。

会場は歓声に包まれ、初日公演は大盛況のうちに幕を閉じました。



「BanG Dream! 12th☆LIVE」は11月3日(金・祝)~5日(日)にかけて、バンドリ!プロジェクトより3バンドによる単独公演を開催。11月4日(土)はMyGO!!!!!、5日(日)はRAISE A SUILENによる単独公演となります。





◆公演名:BanG Dream! 12th☆LIVE DAY1 : Poppin'Party「Welcome to Poppin'Land」

◆会場:東京ガーデンシアター

◆出演:Poppin'Party(愛美、大塚紗英、西本りみ、大橋彩香、伊藤彩沙)

◆公演詳細:https://bang-dream.com/12th-live



◆セットリスト



M1 Happy Happy Party!

M2 What's the POPIPA!?

M3 ぽっぴん'どりーむ!

M4 青春 To be continued

M5 CiRCLING

M6 B.O.F

M7 ぽっぴん'しゃっふる

M8 Hello! Wink!

M9 最強☆ソング

M10 夏のドーン!

M11 Time Lapse

M12 RiNG A BELL



EN1 1000回潤んだ空

EN2 Moonlight Walk





セトリプレイリスト公開中





音楽配信サイトにてBanG Dream! 12th☆LIVE DAY1 : Poppin'Party「Welcome to Poppin'Land」のライブセットリストをプレイリストにて配信中。ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

https://lnk.to/bd12th_day1_pphp





Poppin'Party 19th Single リリース決定・詳細を公開











2024年1月24日(水)にPoppin'Party 19th Single「新しい季節に」のリリースが決定しました。

Blu-ray付生産限定盤には、「ぽぴばん!のおでかけin SUMMER」の映像が収録されます。



【商品情報】

Poppin'Party 19th Single「新しい季節に」

発売日:2024年1月24日(水)



<収録内容>

<CD>

1.新しい季節に

2.ほな!

3.タイトル未定

4.新しい季節に -instrumental-

5.ほな! -instrumental-

6.タイトル未定 -instrumental-



[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ

「ぽぴばん!のおでかけin SUMMER」

1部公演

2部公演



<初回生産分限定封入特典>

・Poppin'Party×MyGO!!!!!合同ライブ 最速先行抽選申込券

・2024年以降開催予定 Poppin'Party単独ライブ 最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(全5種)





Poppin'Party×MyGO!!!!!合同ライブ 開催決定・詳細を公開









2024年4月29日(月・祝) 横浜アリーナにて、Poppin'Party×MyGO!!!!!合同ライブの開催が決定しました。

チケットの最速先行抽選申込券が、発売中のMyGO!!!!! 1st Album「迷跡波」および、2024年1月24日(水)リリース Poppin'Party 19th Single「新しい季節に」に封入されます。



【公演概要】

◆公演名:Poppin'Party×MyGO!!!!!合同ライブ

◆日程 :2024年4月29日(月・祝) 開場17:00/開演18:00 (予定)

◆会場 :横浜アリーナ



◆チケット最速先行抽選申込

・申込期間1.:2023年11月4日(土) 10:00 ~ 2024年2月19日(月) 23:59

MyGO!!!!! 1st Album「迷跡波」初回生産分に申込券が封入



・申込期間2.:2023年1月24日(水) 10:00 ~ 2024年2月19日(月) 23:59

Poppin'Party 19th Single「新しい季節に」初回生産分に申込券が封入





ANIMAXにて、ライブの模様が放送決定









ANIMAXにて、BanG Dream! 12th☆LIVE DAY1 : Poppin'Party「Welcome to Poppin'Land」の模様が、独占放送・期間限定独占配信されることが決定しました。

放送・配信予定日時は下記の通りです。



<放送日時>

2023年12月10日(日)22:00~



<配信日時>

2023年12月10日(日)24:00~





「ガルパ」オリジナル楽曲追加!さらにライブで演奏した楽曲を集めた特別ステージが、ステージチャレンジ機能に追加決定









2023年11月3日(金・祝) 21時30分より、BanG Dream! 12th☆LIVE DAY1 : Poppin'Party「Welcome to Poppin'Land」の開催を記念し、オリジナル楽曲「青春 To be continued」をスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」内に追加いたしました。







また、ステージチャレンジ「特別」に、本ライブで演奏された楽曲を集めたステージも追加しました。





「Synthesizer V AI 夢ノ結唱 POPY/ROSE」開発決定・2023年12月21日 (木)リリース









バンドリ!による新たなメディアミックスプロジェクト「夢ノ結唱」

「Synthesizer V AI 夢ノ結唱 POPY」は、人間らしくリアルな歌声での歌唱を可能とする最新のAI技術を

使用して開発されたSynthesizer V 専用歌声データベースです。

Poppin'Party Gt.&Vo. 戸山香澄、Roselia のVo. 湊友希那の歌声を人間らしくリアルに表現することが出来ます。



「Synthesizer V」は、Dreamtonics株式会社が開発する強力な音声処理エンジンと直感的で柔軟なユーザーインターフェースを併せ持つ歌声合成ソフトウェアです。

メロディーを描き歌詞を吹き込むだけで、簡単にオリジナルソングをお作りいただけます。



Synthesizer Vシリーズのエディター「Synthesizer V Studio Pro」をご利用頂くことで、収録言語以外の言語での多言語歌唱に対応致します。例えば日本語収録の歌声データベースで英語歌唱、中国語歌唱、広東語歌唱が行えます。

また、歌い方の特徴が切り替えられるボーカルスタイル機能が利用可能で、楽曲のスタイルやシーンに合わせてそれぞれ4種類に声色を変化させることができます。

VST3やAUのプラグイン形式でも使用可能です。

OSはWindows、macOS、Linuxに対応しています。





【商品情報】

<受注生産限定パッケージ版>※ブシロードオンラインストア限定販売、完全受注生産商品となります。



Synthesizer V AI 夢ノ結唱 POPY 歌声データべース単体パッケージ

価格:¥12,100(税込)

https://bang-dream.com/discographies/3563



Synthesizer V AI 夢ノ結唱 ROSE 歌声データべース単体パッケージ

価格:¥12,100(税込)

https://bang-dream.com/discographies/3564



Synthesizer V AI 夢ノ結唱 POPY Studio Pro スターターパッケージ

価格:¥21,670 (税込)

https://bang-dream.com/discographies/3565



Synthesizer V AI 夢ノ結唱 ROSE Studio Pro スターターパッケージ

価格:¥21,670(税込)

https://bang-dream.com/discographies/3566



<ダウンロード版>

Synthesizer V AI 夢ノ結唱 POPY ダウンロード版

価格:¥9,680(税込)

https://bang-dream.com/discographies/3567



Synthesizer V AI 夢ノ結唱 ROSE ダウンロード版

価格:¥9,680(税込)

https://bang-dream.com/discographies/3568



Synthesizer V AI 夢ノ結唱 POPY Studio Pro ダウンロード版

価格:¥20,460(税込)

https://bang-dream.com/discographies/3569



Synthesizer V AI 夢ノ結唱 ROSE Studio Pro ダウンロード版

価格:¥20,460(税込)

https://bang-dream.com/discographies/3570



















「BanG Dream!(バンドリ!)」とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施、さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」の製作を発表し、今後の展開への期待が高まっている。



