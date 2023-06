[株式会社WOWOW]

「生中継!MR.BIG The BIG Finish FAREWELL TOUR in JAPAN」

7月26日(水)午後7:00[WOWOWライブ][WOWOW4K][WOWOWオンデマンド]ほか







世界的に人気を博したロックバンドMR.BIG。2018年にドラムのパット・トーピーが逝去したことで活動が停滞していたが、今年、日本ツアーを行なうことが決定。同時にその公演名「The BIG Finish FAREWELL TOUR」から、バンドとして最後のツアーとなることが明らかになった。WOWOWでは、その最後の日本ツアーを締めくくる東京・日本武道館公演を7月26日に生中継。また、8月には32年前の1991年に若かりし頃の彼らが行なった日本公演の模様もお届けし、2カ月にわたりMR.BIGを特集する。



Thank you, MR.BIG!!<ラインナップ>

生中継!MR.BIG The BIG Finish FAREWELL TOUR in JAPAN





7月26日(水)午後7:00[WOWOWライブ][WOWOW4K][WOWOWオンデマンド]

※放送終了翌日~14日間アーカイブ配信あり



スーパーバンド、MR.BIG。ついに34年のヒストリーに終止符。大ヒット作『Lean Into It』完全再現を含むベスト・ヒット公演!



ビリー・シーン(b)、エリック・マーティン(vo)、ポール・ギルバート(g)、パット・トーピー(ds)という顔触れで1989年にデビュー以降、世界のどこよりも日本で愛された“ハードロック界のスーパーバンド”MR.BIG。パーキンソン病と闘っていたパットの逝去(2018年2月)で動向が注目されていた彼らが、ついに最後のツアーを行なう。そのキックオフの地に選んだのは、やはり日本だった。7月に名古屋、大阪、東京と回る“The BIG Finish”と題された“さよならツアー”から、追加公演となる日本武道館公演の模様を4K/HDR映像で生中継!パットに代わるドラマーとしてプログレシーンで活躍するニック・ディヴァージリオを迎え、大ヒットアルバム『Lean Into It』の完全再現+ベストヒットという構成で行なうメモリアルなライブ。“ホーム”BUDOKANで輝くMR.BIGの勇姿を目に焼き付けたい。



楽曲:Daddy, Brother, Lover, Little Boy(The Electric Drill Song)、Alive And Kickin’、Green-Tinted Sixties Mind、To Be With You ほか



収録日:2023年7月26日

収録場所:東京 日本武道館



MR.BIG Lean Into It Tour in JAPAN 1991





8月放送・配信予定



2度目のジャパンツアー。親しみやすいメロディーとハーモニー、そして、ぶっ飛んだ演奏テクニック。モンスターアルバムとともに来日したMR.BIGの若き雄姿!



固い絆で結ばれたドラマー、パット・トーピーの死を受け、34年に及ぶバンドの歴史に幕を下ろすMR.BIG。デビューから2年後に行なわれた彼らの2度目の来日公演の模様をお届けする。収録は1991年9月26日、東京・NHKホール。代表作となった2ndアルバム『Lean Into It』を引っ提げて行なわれたツアーは抜群のテクニックとキャッチーなメロディーが冴え、実にエネルギッシュ。1曲目「Daddy, Brother, Lover, Little Boy(The Electric Drill Song)」からビリー・シーン(b)&ポール・ギルバート(g)の超絶テクニックや電動ドリル奏法が炸裂!パットを含む3人のソロも、張りのあるエリック・マーティンのボーカルも痛快そのもの。全米No.1ヒット「To Be With You」などを含めたアンコールまで、まだ全員ロングヘアーだった若き日のMR.BIGを堪能できる、見どころ聴きどころ満載のライブだ!



楽曲:Daddy, Brother, Lover, Little Boy(The Electric Drill Song)、Green-Tinted Sixties Mind ほか



収録日:1991年9月26日

収録場所:東京 NHKホール



