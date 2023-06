[株式会社WOWOW]

映画『ザ・マジックアワー』や『ステキな金縛り』、ミュージカル『日本の歴史』など数多くの三谷幸喜作品に「音楽」を彩ってきた、作曲家でピアニストの荻野清子のアニバーサリーコンサートが、7月11日(金)に渋谷のJZ Brat SOUND OF TOKYOにて開催されることが決定。この貴重なコンサートをWOWOWで今秋に放送・配信する。

荻野清子は舞台、ミュージカル、TVドラマ、TVCMなどで作曲・編曲家として活動する一方、数々のミュージカルや、アーティストのコンサートにピアニストとして参加するなどマルチに活躍。三谷幸喜が手掛けた映画『ザ・マジックアワー』、『ステキな金縛り』、『清須会議』ではそれぞれ日本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞。三谷作品には欠かせない存在となっている。

そんな荻野のアニバーサリーコンサートを7月に開催。ゲストには、川平慈英(過去に出演のある三谷作品:『三谷幸喜のショーガール』、ミュージカル『日本の歴史』)、シルビア・グラブ(『国民の映画』、『三谷幸喜のショーガール』、ミュージカル『日本の歴史』)、堀内敬子(『コンフィダント・絆』、『恐れを知らぬ川上音二郎一座』、『12人の優しい日本人』)、戸田恵子(『なにわバタフライ』、『グッドナイト スリイプタイト』、『不信~彼女が嘘をつく理由』)が決定。さらに三谷作品ゆかりのサプライズゲストの出演も予定している。

荻野のピアノ演奏はもちろんのこと、荻野が所属するユニット・管鍵"樂団!?も参加。豪華ゲストによる歌唱パフォーマンスが繰り広げられる。チケットの発売は、6月16日(金)午後2時~となるが、券売数ごく少数のプレミアムチケットとなるだろう。

WOWOWでは、このプレミアムなコンサートを今秋に独占放送・配信する。ぜひともお楽しみに。





【荻野清子さんよりコメント】

55の節目に何か楽しいことをやりたい、とずっと夢見ていたことがこんな形になりました。

三谷幸喜さんの作品のために作った曲たちを集め、大好きな人たちと一緒に、1日だけのスペシャルコンサート。

とびきりHappyでGo Go!なひとときをお届けできたらと思っています。



★コンサート情報★

『荻野清子GoGoコンサート~三谷幸喜を歌おう~』

開催日:7月11日(火) 昼公演:14:00開場、15:00開演/夜公演:18:30開場、19:30開演

場所:JZ Brat SOUND OF TOKYO

出演:荻野清子

ゲスト:川平慈英、シルビア・グラブ、堀内敬子、戸田恵子 ほか

演奏:管鍵"樂団!?(Fl.高桑英世Ob.庄司さとしCl.山根公男Pf.荻野清子)

チケット発売開始日時:6月16日(金)午後2時~

チケット料金:7,000円(全席指定)

チケット予約:TEL 03-5728-0168 JZ Brat SOUND OF TOKYO当日清算



★WOWOW番組情報★

『荻野清子GoGoコンサート~三谷幸喜を歌おう~』

放送日:今秋放送・配信

番組サイト:https://www.wowow.co.jp/info/info.php?info_id=8604&which=0



