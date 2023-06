[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/martin/



生中継! 鈴木雅之 taste of martini tour 2023 ~SOUL NAVIGATION~

7月21日(金)午後6:30 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※生中継終了翌日~2週間アーカイブ配信あり





世代を超えてファン層が広がり続ける鈴木雅之。埼玉・大宮ソニックシティ公演の模様を生中継!



4年ぶりのオリジナルアルバム『SOUL NAVIGATION』をリリースした鈴木雅之。今作はAyase(YOASOBI)や堂本剛など世代を超えた豪華アーティスト達とのセッション満載のアルバムが完成。最近では“アニソン界の永遠の大型新人”としても話題をさらっている。アルバムに収録されている「Love is Show」高城れに(ももいろクローバーZ)、「GIRI GIRI」すぅ(Silent Siren)、アニメ「かぐや様は告らせたい」の主題歌でデュエットした女性ヴォーカリストに加え、「DADDY ! DADDY ! DO !」の鈴木愛理もスペシャルゲストとして登場予定。見どころ満載の最新ライヴを是非お楽しみに。



<番組情報>

スペシャルゲスト:高城れに(ももいろクローバーZ)、すぅ(Silent Siren)、鈴木愛理

収録日:2023年7月21日

収録場所:埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール



<番組サイト>

