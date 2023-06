[株式会社WOWOW]

GLAY HIGHCOMMUNICATIONS TOUR 2023 -The Ghost of GLAY-

7月30日(日)午後7:00[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]







コンセプトを定めず自由度の高いパフォーマンスを行なうことを宣言するHIGHCOMMUNICATIONS TOUR。6年ぶりに開催されたツアーファイナルを独占放送!



3月にスタートしたGLAYの全国ツアーから、ファイナル公演の模様をお届けする。GLAYが、あえてコンセプトを決めずに自由度の高いライブパフォーマンスを目指して2003年から不定期に開催しているのが「HIGHCOMMUNICATIONS TOUR」。6年ぶりとなる今回は、コロナ禍による制限の解除で久しぶりに観客の“声出し”がOKとなり、各会場ともに大きな盛り上がりを見せてきた。

ツアータイトルにも掲げられた61stシングル「HC 2023 episode 1-THE GHOST/限界突破-」は、オリコン週間シングルランキング3位にランクインし、実に1996年の「グロリアス」から28年連続TOP10入りという歴代1位の記録を達成。変わらぬポテンシャルの高さを見せつける彼らが、メジャーデビュー30周年を来年に控えた“今”を詰め込んで魅せる極上のライブをお楽しみいただきたい。



<番組情報>

※放送終了後~1週間アーカイブ配信あり



収録日:2023年6月11日

収録場所:東京 東京ガーデンシアター



<番組サイト>

