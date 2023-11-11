［株式会社ブシロード］

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、スマートフォン向けアプリ「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!」(以下、スクフェス2)において、11月13日(月) 00:00より、璃奈ちゃんお誕生日記念キャンペーンを開催することをお知らせいたします。







「璃奈ちゃんお誕生日記念勧誘～カラフルヒロインズ～」を開催！





■開催期間

11月13日(月) 00:00～11月17日(金) 23:59



■ピックアップ部員

UR [FULL COMBO！！] 天王寺璃奈



今回新登場した璃奈ちゃんが入部すると、お誕生日を記念した特別なチャットが解放されます！

こちらもお見逃しなく！



「璃奈ちゃんお誕生日記念ログインボーナス」を開催！





■開催期間

11月13日(月) 00:00～11月13日(月) 23:59



■ログインボーナス報酬

無償ラブカ500個



11月13日(月)中にスクフェス2にログインすると、お誕生日限定ナビボイスを聞くこともできますよ♪

みんなで一緒に璃奈ちゃんをお祝いしましょう！



※本キャンペーン・勧誘で登場する部員は、今後再登場する場合がございます。

※本キャンペーン・勧誘の開催期間及び内容は予告なく変更される場合がございます。



今後とも「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!」をどうぞよろしくお願いいたします。



( ラブライブ！シリーズ公式ホームページ: http://www.lovelive-anime.jp/ )



■タイトル：ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!

■配信元：ブシロードゲームズ

■対応OS：iOS/Android

■ジャンル：リズムアクション＆アドベンチャー

■プレイ料金：アイテム課金制



【登録URL】

・App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id6443612521?mt=8

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bushiroad.lovelive.schoolidolfestival2



【スクフェス2関連公式ページ】

・スクフェス2公式ページ：https://lovelive-sif2.bushimo.jp/



【スクフェス2公式X】 @lovelive_SIF



■著作権表記：(C)2013 プロジェクトラブライブ！(C)2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! (C)2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 (C)2022 プロジェクトラブライブ！スーパースター!! (C)bushiroad

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企業プレスリリース詳細へ （2023/11/11-13:46）