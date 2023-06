[株式会社WOWOW]

「UVERworld×NISSAN STADIUM WOWOWスペシャル」

7月1日(土)午後9:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]ほか







UVERworldが2023年7月29日、30日に神奈川・日産スタジアム2DAYS公演を開催する。それを記念してWOWOWでは彼らを7月から数カ月にわたり特集する。7月1日は大舞台に臨むメンバー6人の今の想いやニューアルバム『ENIGMASIS』に迫るインタビュー特番、そして2019年に行なった東京ドーム2DAYS公演を一挙放送・配信。8月、9月は“男祭り”4作品を全曲ノーカットで放送・配信。偉業を成し遂げてきた彼らの圧倒的な音楽に触れてもらいたい。

なお、本特集は10月以降も継続予定。続報をお待ちいただきたい。



<UVERworld×NISSAN STADIUM WOWOWスペシャル>ラインナップ

「UVERworld×NISSAN STADIUM インタビュー特番」





7月1日(土)午後9:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※WOWOWオンデマンドで同時配信および放送終了後1週間アーカイブ配信あり



UVERworldの歴史に刻まれる空前の規模の日産スタジアムでの2DAYSライブと、ニューアルバム『ENIGMASIS』に込めた想いに迫る特別インタビュー番組!



バンド史上初となるスタジアムライブを、神奈川・日産スタジアムで7月29日、30日に開催するUVERworld。両日7万2000人という大観衆を集めるが、2日目は男性客限定の“男祭り”となり、彼らが2019年に東京ドームでたたき出した男性客4万5000人という動員記録を大幅に更新するという偉業まで加わる。そんな巨大な舞台を前に彼らはどんな想いでいるのか。さらに、7月にはニューアルバム『ENIGMASIS』のリリースも決定!メンバー6人へのインタビューを通して、UVERworldの魅力をあらためて探る。



「UVERworld UNSER TOUR at TOKYO DOME 2019.12.19」





7月1日(土)午後10:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※WOWOWオンデマンドで同時配信および放送終了後1週間アーカイブ配信あり



UVERworldが2019年に開催した東京ドーム2DAYS公演より、アルバム『UNSER』の楽曲を中心に行なった初日公演の模様を全曲ノーカットで放送・配信!



2019年12月19日、20日にバンド初の東京ドーム2DAYS公演を開催したUVERworld。その1日目に行なわれたのは、同月に2年4カ月ぶりのリリースとなった10枚目のオリジナルアルバム『UNSER』をフィーチャーしてのアリーナ・ドームツアー「UNSER TOUR」の東京公演だ。“俺たちの”を意味するドイツ語「UNSER」と、英語の「ANSWER」を合わせた“俺たちの答え”という意味を込めて付けられたというアルバムタイトルを冠したツアーで、東京ドームでの単独ライブは2010年以来だった。翌2020年には結成20周年を迎えた彼らにとっては、文字通り大きな“答え”を提示する舞台になった。



収録日:2019年12月19日

収録場所:東京 東京ドーム



「UVERworld KING'S PARADE 男祭り FINAL at Tokyo Dome 2019.12.20」





7月2日(日)午前0:45[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※WOWOWオンデマンドで同時配信および放送終了後1週間アーカイブ配信あり



UVERworldが2019年に開催した東京ドーム2DAYS公演より2日目、男性客4万5000人を動員した前代未聞の男祭りライブの模様を全曲ノーカットで放送・配信!



2019年12月20日に東京ドームで行なわれた「UVERworld KING’S PARADE 男祭り FINAL」の模様をお送りする。2011年11月、滋賀のライブハウスB-FLATで、ファンクラブの男性会員230人からスタートした“男祭り”だが、その規模は年々拡大。2017年のさいたまスーパーアリーナには男性2万3000人が集まったが、この東京ドームには倍近い4万5000人が集結。UVERworldが“新しい時代に足跡つけた”姿をお見逃しなく。



収録日:2019年12月20日

収録場所:東京 東京ドーム



「UVERworld KING'S PARADE at Zepp DiverCity 2013.02.28」





8月放送・配信予定



UVERworldが2013年2月にZepp DiverCity(TOKYO)で行なった男祭りの模様を全曲ノーカットで放送・配信!



2012年11月リリースの7thアルバム『THE ONE』を引っ提げて行なわれたUVERworldのライブハウスツアーから、2013年2月28日、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)での男性限定ライブ“男祭り”の模様をお送りする。

2011年11月にバンドの地元である滋賀のライブハウスで最初の男性限定ライブを開催してから1年余り、場所を東京に移して行なわれた“男祭り”は観客の熱量が一気に膨れ上がった。矢継ぎ早に繰り出される疾走感あふれるナンバーと客席からの熱いレスポンスは“男祭り”ならでは。UVERworldと男たちが繰り広げたライブの勢いをその目で確かめてほしい。



収録日:2013年2月28日

収録場所:東京 Zepp DiverCity(TOKYO)



「UVERworld KING'S PARADE at Nippon Budokan 2013.12.26」





8月放送・配信予定



UVERworldが2013年12月に日本武道館で行なった男祭りの模様を全曲ノーカットで放送・配信!



UVERworldによる男性客限定ライブ“男祭り”より、一つの到達点となった2013年12月26日の東京・日本武道館での“男祭り”の模様をお届けする。

センターステージに立つUVERworldを1万人超の男性客が囲み、1曲目からクライマックスかのような盛り上がりを見せた日本武道館。アンコールで男同士が肩を組み合って大合唱した「MONDO PIECE」まで冷めやらぬバンドとオーディエンスの熱量を感じてほしい。



収録日:2013年12月26日

収録場所:東京 日本武道館



「UVERworld KING'S PARADE at Kobe World Hall 2015.09.13」





9月放送・配信予定



UVERworldが2015年9月にワールド記念ホールで行なった男祭りの模様を全曲ノーカットで放送・配信!



2015年9月13日、神戸のワールド記念ホールで行なわれたツアーファイナルにして、この年2回目となる“男祭り”「KING’S PARADE」の模様をお届けする。ボーカルTAKUYA∞の肉感に満ちた挑戦的なMCに、会場に集まった8000人の男たちは熱狂。YAFUMI、世田谷のりこ、星☆拓也という盟友バンドのボーカルたちも飛び入りし、4人のボーカルによる共演も果たした。期待を裏切らない“男たちの祭典”をノーカットでお届け。



収録日:2015年9月13日

収録場所:兵庫 ワールド記念ホール



「UVERworld KING'S PARADE at Saitama Super Arena 2017.02.11」





9月放送・配信予定



UVERworldが2017年2月にさいたまスーパーアリーナで行なった男祭りの模様を全曲ノーカットで放送・配信!



UVERworldが、「このためにバンド活動を行なっている」と自負するほど力を注いでいる、男性客限定ライブ“男祭り”。2011年に彼らの地元・滋賀県のライブハウスに約230人を動員するところから始まり、2013年に東京・日本武道館、2015年に神奈川・横浜アリーナ、兵庫・ワールド記念ホールへと規模へと拡大。そして2017年2月11日に、さいたまスーパーアリーナにて“男祭り”を開催。約2万3000人の男性客が会場を埋め尽くした。メンバー6人と男性crew(クルー/ファンの呼称)によって繰り広げられた、“オレたちの歴史的一夜”をお見逃しなく。



収録日:2017年2月11日

収録場所:埼玉 さいたまスーパーアリーナ



<番組サイト>

