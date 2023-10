[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:朝倉成巳)は、チームジョイ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役兼CEO:白金)、株式会社トムス・エンタテインメント(本社:東京都中野区、代表取締役:竹崎忠)と3社共同で企画・提供する劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』 のBlu-ray&DVD発売、全国のイオンシネマ42館で再上映決定など新規情報を公開したことをご案内いたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただきますよう、お願い申し上げます。





劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』Blu-ray&DVD発売決定!本日より予約受付開始!





今年7月に莉犬(すとぷり)と三森すずこのW主演で話題となったアニメ映画 劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』 Blu-ray&DVDの発売が2024年3月19日(火)に決定しました!

通常版に加え、各種映像特典や封入特典がセットになった豪華版をご用意いたしました!こちらは本日2023年10月28日(土)予約受付開始となっております。予約受付締め切りは2023年11月28日(火)までとなります。限定生産となっておりますのでぜひご予約ください!



豪華版(数量限定生産)











■Blu-ray

価格 : ¥7,800(税込)

製造番号 : TJHB-8802

■DVD

価格 : ¥6,800(税込)

製造番号 : TJHD-8802

■商品仕様

特製POPUPケース

すとぷり書き下ろし主題歌「Re☆STARt」のBGM付き

本編

・日本語吹替版

【映像特典】

・予告編

・劇場用マナー動画

・週替わりエンドロール

・週替わりアンコールトーク

・カウントダウン動画

・TikTok用キャラクターPV

・その他

【封入特典】

・ブックレット(40P程度)

・吹替台本

・アクリルDVDスタンド

・劇場販売グッズのいずれか





通常版







■Blu-ray

価格 : ¥4,800(税込)

製造番号 : TJHB-8803





■DVD

価格 : ¥3,800(税込)

製造番号 : TJHD-8803

■商品仕様

本編

・日本語吹替版





▼予約受付サイト一覧

※店舗別特典の有無についてはリンク先をご確認ください。



・チームジョイ 公式通販サイト(https://teamjoy.stores.jp/?category_id=64abad95815270002fbd5e03)

・ブシロード オンラインストア(https://bushiroad-store.com/collections/re-stars_movie)

・アニメイト(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2351413/)

・セブンネットショッピング(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=rspkg2024&searchKeywordFlg=1)

・HMV(https://www.hmv.co.jp/news/article/231025175/)



11月17日(金)より全国イオンシネマ42館にて再上映が決定!





Blu-ray&DVD発売を記念して、11月17日(金)より全国イオンシネマ42館にて再上映を行います。

詳しい上映状況は各劇場の公式サイト等にてご確認ください。



■上映館情報



■入場者特典(数量限定)

再上映の入場者特典はエイタ、カリナをあしらった「星形コースター(全3種ランダム)」をご用意しております!



※デザインは変更になる場合があります。ご了承ください。



『Re:STARS』 (原題:今天开始做明星)とは?





『Re:STARS』は、中国の動画配信プラットフォーム「iQIYI」(愛奇芸・爱奇艺/アイチーイー)のマンガ配信アプリにて配信中の「今天开始做明星」(原題)(BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.)を原作とする、TVアニメ 『今天开始做明星』(原題)(ASK ANIMATION STUDIO)をベースにしたアニメーション作品。



「今天开始做明星」は、2015年からiQIYI漫画アプリで配信が始まった少女漫画です。iQIYI内累計閲覧回数は52億回を超える人気作である同作は、2019年に中国本土でアニメ化され人気を博しました。



劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』では、日本語吹き替え版としてメインキャストに莉犬(すとぷり)さん、三森すずこさんを迎え、2023年7月21日(金)より劇場公開されました。



劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』作品基本情報







■あらすじ

18歳の男子大学生 星空エイタは、類まれなる音楽の才能と歌声を持ちながらも、とある出来事がきっかけで人前で歌うことが出来なくなってしまう。

ある日トップアイドルである双子の姉 星空カリナに代わりにステージに立ってほしいと頼まれ……!?

わがままな姉の頼みを断れず姉のふりをして活動するエイタだったが、スポンサーを怒らせ芸能界から干されかねない事態に!

トップアイドルの地位を奪還すべく、エイタは芸能界という特殊な世界で奮闘するが…。

姉弟が入れ替わり、アイドルとして生活する、青春アイドル・コメディ!



■公開情報

2023年11月17日(金) 再上映開始



■Re:STARS公式

劇場版アニメ公式サイト:https://re-stars.com/movie/

公式X:https://twitter.com/restars_PR

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@restars_pr



■STAFF

オリジナル・シリーズ版原題:今天开始做明星

原作:BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD./ASK ANIMATION STUDIO

オリジナル・シリーズ版監督:于沺

演出・総編集監督:鈴木研一郎

吹き替え翻訳:水野衛子

提供:チームジョイ/ブシロードムーブ/トムス・エンタテインメント

配給:ブシロードムーブ



■CAST

星空エイタ:莉犬(すとぷり)

星空カリナ:三森すずこ

トワ:堀江由衣

メイサ:上坂すみれ

アストロ:岡本信彦

ケイト:そうま(Knight A - 騎士A -)

リク:ばぁう(Knight A - 騎士A -)

ルカ:あっと(AMPTAKxCOLORS)

マタル:ほしのディスコ(パーパー)



■主題歌

「Re☆STARt」

歌:すとぷり

作詞 : るぅと×TOKU

作曲 : るぅと×松

編曲 : 松



■上映館情報

全国42館にて再上映決定。



