[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/yuming/



■7月17日(月・祝)午後5:00

松任谷由実 YUMING SURF & SNOW in Zushi Marina Vol.16

■7月17日(月・祝)午後7:00

beside the music 松任谷由実 Surf&Snow in 逗子マリーナvol.17

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド] ※放送終了後~ 2週間アーカイブ配信あり









2022年9月からスタートした特集「松任谷由実デビュー50周年WOWOWスペシャル」では、5月までにライブ映像の数々やミュージックビデオ集など、11本にも上る番組をお届けしてきたが、11カ月にも及んだ特集の最後を飾る7月のラインナップが決定した!

7月17日(月・祝)の「海の日」に合わせてお届けするのは、ユーミンの“夏の風物詩”であり、リゾート・コンサートの先駆けとなった逗子マリーナライブからの2つのスペシャルプログラム。 7月17日(月・祝)午後5:00からは、2002年に行なわれた16回目の「松任谷由実 YUMING SURF & SNOW in Zushi Marina Vol.16」をWOWOWで初放送・配信。また、同日午後7:00からは2004年に行なわれた17回目の「beside the music 松任谷由実 Surf&Snow in 逗子マリーナvol.17」をWOWOW独占で放送・配信する。エンターテインメントの極みを体現する伝説的な公演の全貌を、臨場感たっぷりの映像で味わうことのできる絶好のチャンス。夏の夜にふさわしいスペクタクルをご堪能いただきたい。



また、6月17日(土)午前11:30からは、デビュー40周年を迎えたユーミンが、 敬愛するイギリスのバンドであるプロコル・ハルムとコラボレーションした模様に密着した2012年のドキュメンタリー「松任谷由実×プロコル・ハルム Back to the Beginning~『青い影』を追いかけて」を、同日午後0:30からは同年にプロコル・ハルムを迎えて行なわれた40周年記念ツアーから昭和女子大学人見記念講堂での公演の模様をお届けする。



<放送・配信ラインナップ>

松任谷由実 YUMING SURF & SNOW in Zushi Marina Vol.16





7月17日(月・祝)午後5:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド] ※放送終了後~ 2週間アーカイブ配信あり



リゾート・コンサートの先駆けとなり、ステージ・パフォーマンスに独自の世界を築き上げてきた“夏の風物詩”逗子マリーナライブ16回目の模様を放送・配信!



2022年9月から連続でお届けしている「松任谷由実デビュー50周年WOWOWスペシャル」最終月の7月は、夏の逗子マリーナを舞台に行なわれた2つのスペシャルライブをオンエアする。WOWOW初放送・配信となる「YUMING SURF & SNOW in Zushi Marina Vol.16,2002」は、“SURF&SNOW”シリーズ初のDVD作品。1978年に葉山マリーナでスタートして以来、チケットを手にした一部の幸運なファンしか観ることが叶わないまま20年以上の年月が過ぎ、ようやく実現した映像化だった。広大なプールの前に組まれた特設ステージと、観客が沸き立つプールサイド。ユーミンはステージとプールとを行き来しながら歌い踊り、水中ではアーティスティックスイミングのスイマーたちがアクロバティックなパフォーマンスを繰り広げる。エンターテインメントの極みを体現する伝説的リゾート・コンサートの全貌を、臨場感たっぷりの映像で味わうことのできる絶好のチャンス。夏の夜にふさわしいスペクタクルをご堪能いただきたい。



楽曲:心のまま、Sunny day Holiday、入江の午後3時、紅雀、ハルジョオン・ヒメジョオン、TYPHOON、ただわけもなく、ずっとそばに、9月の蟬しぐれ、サンドキャッスル、恋の一時間は孤独の千年、さまよいの果て波は寄せる、月夜のロケット花火、さよならハリケーン、満月のフォーチュン、September Blue Moon、星空の誘惑、埠頭を渡る風、Hello, my friend、青春のリグレット



収録日:2002年7月27日、28日

収録場所:神奈川 逗子マリーナ・ガーデンプール



beside the music 松任谷由実 Surf&Snow in 逗子マリーナvol.17





7月17日(月・祝)午後7:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド] ※放送終了後~ 2週間アーカイブ配信あり



日本リゾート・ミュージックシーンの先駆け松任谷由実の2004年に行なわれた逗子マリーナコンサートvol.17を、WOWOW独占放送・配信でお届する。



さまざまな環境変化やステージの進化によりその規模が変遷してきたユーミンの夏の定番コンサート「SURF&SNOW in逗子マリーナ」。手作り感覚の残った葉山マリーナでの開催から始まったこのショーは、時代の移り変わりとともにビッグイベントへの変貌を遂げてきた。音楽の観点、ステージ演出の観点、社会環境変化の観点からも、この2004年はある種“節目”の公演。光、炎、水……ダンサー、アーティスティックスイミングのスイマー……豪華な演出の中でユーミンの夏の定番ヒットチューンが披露された。演奏はもちろん、番組では“ユーミンにとっての逗子マリーナ公演とは?リゾート・コンサートとは?時代の移り変わりとは?”といったことについて、さまざまな人との触れ合いの中で彼女自身が見つめ直していくストーリーをお届けする。



楽曲:わき役でいいから、灼けたアイドル、瞳を閉じて、永遠が見える日、ガールフレンズ、TUXEDO RAIN、破れた恋の繕し方教えます、真夏の夜の夢、Miss BROADCAST、ANNIVERSARY、埠頭を渡る風、天国のドア、晩夏(ひとりの季節)



収録日:2004年7月24日、25日 ほか

収録場所:神奈川 逗子マリーナ・ガーデンプール



松任谷由実×プロコル・ハルム Back to the Beginning~「青い影」を追いかけて





6月17日(土)午前11:30 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド] ※放送終了後~ 2週間アーカイブ配信あり



2012年にデビュー40周年を迎えた松任谷由実が、敬愛するプロコル・ハルムとコラボレーションした模様に密着。ロンドンでのレコーディングやインタビューなど。



デビュー40周年を記念してリリースされた、松任谷由実のベストアルバム『日本の恋と、ユーミンと。』。時代時代を彩ったいくつもの名曲が並ぶ中、スペシャルトラックとして収められているのがカバーナンバー「青い影」だ。ユーミンが自身の音楽のルーツと語るこの曲は、1967年にイギリスのロックバンド、プロコル・ハルムによって生み出されるや当時のロックファンを熱狂させ、今もなお世界中で愛され続けている大ロングセラー。オルガンの音色が印象的に響き渡り、クラシックにも通じる荘厳さと、叙情的なメロディーラインが醸し出す物悲しさは、時の経過を感じさせない新鮮さを今に伝えている。

番組では、ロンドンのアビー・ロード・スタジオで実現した、ユーミンとプロコル・ハルムのメンバーの共演によって「青い影」が新たにレコーディングされる貴重なシーンに密着。時空を超えてよみがえる名曲の姿を追う。



松任谷由実&プロコル・ハルムツアー -Back to the Beginning-





6月17日(土)午後0:30 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド] ※放送終了後~ 2週間アーカイブ配信あり



松任谷由実のデビュー40周年を記念し、2012年にプロコル・ハルムと行なった“夢”のツアーを放送・配信。ユーミンの“原点”がよみがえる“奇跡”をお見逃しなく。



2012年、デビュー40周年を迎えた松任谷由実がその記念ツアーにジョイント・アーティストとして迎えたのはプロコル・ハルム。1960年代から1970年代にかけてのロック史を彩ったイギリスを代表するバンドで、クラシック的要素も印象的な名曲「青い影」は、音楽ファンのみならず多くのミュージシャンに強い影響を与え、今なお歌い継がれている。ツアータイトルにもある、松任谷由実の“Beginning”に当たるプロコル・ハルムと、同じステージで「青い影」を共演するという“夢”の実現、さらに荒井由実時代の名曲を中心に構成されたステージは、1960~70年代のミュージックシーンに思い入れを持つ人々であれば見逃せないはずだ。2012年12月、東京・昭和女子大学人見記念講堂で起きた“奇跡”をつまびらかにお届けする。



収録日:2012年12月10日、11日

収録場所:東京 昭和女子大学人見記念講堂



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/31-17:16)