株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:新福恭平)は、「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のレヴューシーンの絵コンテや未公開の設定資料を収録した、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト 劇場版コンテ&設定集 Memory of Revue』が本日10月31日(火)に発売することをご案内致します。







商品概要





少女☆歌劇 レヴュースタァライト 劇場版コンテ&設定集 Memory of Revue

価格:4,950円(10%税込)

発行・発売:株式会社ブシロードワークス

特設ページURL(https://gekkan-bushi.com/topics/revuestarlight_memory_231031/)

電子書籍でも配信中!!





『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』とは





「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」とは、「ミュージカル」と「アニメ」が相互にリンクし合い、展開していく新感覚ライブエンターテインメント。

2017年にプロジェクト初の舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE- #1」を上演し、ミュージカルの主要キャストがそのままアニメ版の声優を担当している。

ミュージカル、コミカライズ、テレビアニメ、ゲームアプリなど幅広く展開し、新作「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」も2021年6月に上映。 またメインキャスト9名によるユニット「スタァライト九九組」として音楽活動も行っている。





少女☆歌劇 レヴュースタァライト公式サイト:(https://revuestarlight.com/)

少女☆歌劇 レヴュースタァライト公式X:(https://twitter.com/revuestarlight)





少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-公式サイト:(https://revuestarlight.bushimo.jp)

少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-公式X:https://twitter.com/starlightrelive



