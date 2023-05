[株式会社WOWOW]

●ライブ配信!LUNA SEA「THE BEST OF LUNA SEA 2023 -A Rosy Show-」

5月27日(土)午後5:00 [WOWOWオンデマンド]

※ライブ配信終了後準備でき次第~WOWOWオンデマンドで6月2日(金)までアーカイブ配信あり



●生中継!LUNA SEA「THE BEST OF LUNA SEA 2023 -A Show for You-」

5月28日(日)午後4:00 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

※生中継終了後準備でき次第~WOWOWオンデマンドで6月27日(火)までアーカイブ配信あり







既にWOWOWプライム/WOWOWオンデマンドにて生中継が決定している、5月28日(日)武蔵野の森総合スポーツプラザにて開催の「THE BEST OF LUNA SEA 2023」Day2「A Show for You」公演に続き、前日5月27日(土)のDay1「A Rosy Show」公演のWOWOWオンデマンドでの独占ライブ配信が緊急決定!数多く寄せられたファンの声に応え、WOWOWではLUNA SEA念願の“声出し解禁”ライブを両日余すところなくお届けする。

結成30周年イヤーを掲げた2020年はコロナ禍が直撃し、記念ツアーは幾度にも及ぶ中断・順延を繰り返しながらも、丸2年かけて走り遂げた。その後、ボーカルRYUICHIの声帯手術で一時活動休止していたが、昨年8月「LUNA SEA 復活祭 -A NEW VOICE-」日本武道館公演にて奇跡のカムバック。12月には結成初期の“LUNACY”名義で「LUNA SEA 黒服限定GIG 2022 LUNACY」を開催し、インディーズ時代のレア曲を次々と演奏しファンを狂喜させた。

そして2023年初ライブとなる今回は、堂々と“ベストライブ”開催を宣言!声出し禁止の規制下でも音楽の灯を消さなかったLUNA SEAが、ついに歓声を取り戻す待望のスペシャルライブ。この2日間にわたる特別な瞬間の一部始終を、ぜひその瞳に焼き付けてほしい!



<番組情報>

ライブ配信!LUNA SEA「THE BEST OF LUNA SEA 2023 -A Rosy Show-」





5月27日(土)午後5:00 [WOWOWオンデマンド]

※ライブ配信終了後準備でき次第~WOWOWオンデマンドで6月2日(金)までアーカイブ配信あり



▽ご視聴はWOWOWオンデマンドへ ※5月27日(土)午後4:30より視聴ページにアクセス可能

生中継!LUNA SEA「THE BEST OF LUNA SEA 2023 -A Show for You-」





5月28日(日)午後4:00 [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

※生中継終了後準備でき次第~WOWOWオンデマンドで6月27日(火)までアーカイブ配信あり



収録日:2023年5月27日、28日

収録場所:東京 武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナ



<番組サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/lunasea/



