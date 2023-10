[株式会社ブシロード]

Morfonica ZEPP TOUR 2023「forte」の振り返りやシャッフル朗読劇など様々な企画を実施!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、 2023年10月22日(日)に飛行船シアターにて開催されたMorfonica トークイベント「モニ会へようこそ♪~ZEPP TOUR 2023 forte お疲れ会~」についてご報告いたします。



報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。









2023年10月22日(日)、飛行船シアターにて、Morfonicaトークイベント「モニ会へようこそ♪~ZEPP TOUR 2023 forte お疲れ会~」(主催:株式会社ブシロードミュージック)を開催いたしました。



イベント内では、先日開催したMorfonica ZEPP TOUR 2023「forte」の振り返りや、桐ヶ谷透子役・直田姫奈さん、広町七深役・西尾夕香さんがパーソナリティを務めたラジオ「バンドリ! ガールズバンドパーティ!presentsモニカラジオ(通称:モニラジ)」のコーナーや、「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」で公開されているシナリオを担当するキャラクターをシャッフルして読むシャッフル朗読劇などを実施。

Morfonica ZEPP TOUR 2023「forte」の振り返りでは、ライブ映像を一部上映したほか、事前に募集したお便りも紹介。ラストには、八潮瑠唯役・Ayasaさんへのバースデーサプライズも行われるなど、会場は大盛り上がりとなりました。





◆公演名:Morfonica トークイベント「モニ会へようこそ♪~ZEPP TOUR 2023 forte お疲れ会~」

◆日程 :2023年10月22日(日)

1部 開場 13:00 / 開演 14:00

2部 開場 17:00 / 開演 18:00

◆会場 :飛行船シアター

◆出演 :Morfonica(進藤あまね、直田姫奈、mika、Ayasa)

※出演予定の西尾夕香さんにつきまして、新型コロナウィルス感染症の陽性であることが

確認されたため、出演を見送りの上、メンバー4名での出演となりました。

◆公演詳細:https://bang-dream.com/events/morfonica_talk_2023





Morfonica ミニ Album「forte」2023年12月6日(水)リリース









2023年12月6日(水)に、Morfonica ミニAlbum「forte」をリリースいたします。



【商品情報】

Morfonica ミニAlbum「forte」

発売日:2023年12月6日(水)



<収録内容>



<CD>

1.フレージング ミラージュ

2.MUGEN Reverberate!

3.わたしまちがいさがし

4.esora no clover

5.きょうも Merry go rounD

[Blu-ray] ※Blu-ray 付生産限定盤のみ

BanG Dream! 10th☆LIVE DAY2 : Morfonica「Reverberation」



<初回生産分限定封入特典>

・ジャケットデザインステッカー1 枚(限定盤 Ver.)(全 1 種)

・オリジナルキャラクターカード

(倉田ましろ Ver. / 桐ヶ谷透子 Ver. / 広町七深 Ver. / 二葉つくし Ver. / 八潮瑠唯 Ver.) (全 1 種)

・Morfonica Concept LIVE「forte」最速先行抽選申込券



◆商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3528





Morfonica Concept LIVE「forte」2024年4月14日(日)開催









2024年4月14日(日)に、Morfonica Concept LIVE「forte」を開催いたします。

チケットの最速先行抽選申込券は 12月6日(水)リリース Morfonica ミニAlbum「forte」に封入されます。



【公演概要】

◆公演名 :Morfonica Concept LIVE「forte」

◆日程 :2024年4月14日(日)

◆会場 :Zepp DiverCity(TOKYO)

◆公演詳細 :https://bang-dream.com/events/morfonica_forte2024















「BanG Dream!(バンドリ!)」とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなど

のメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE

A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行って

いる。株式会社 Craft Egg と共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」

は、提供開始から 6 年目の 2022 年 11 月には、国内ユーザー数が 1,600 万人を突破。また、2023 年 3 月 16 日に迎えた 6 周年で超大型アップデートを実施、さらには、2023 年夏に放送した TV アニメ「BanG Dream! It'sMyGO!!!!!」の続編となる TV アニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」の製作を発表し、今後の展開への期待が高まっている。

公式サイト:https://bang-dream.com/

公式Twitter:https://twitter.com/bang_dream_info

公式Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA





▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/23-10:16)