静岡県富士市「富士山こどもの国」で5月13日(土)、14日(日)の日程でキャンプフェス「FUJI & SUN’23」が開催された。今年で4回目を迎える「FUJI&SUN」は、富士山の麓(ふもと)の絶景をバックに“音楽” “アクティビティ” “キャンプ”などを楽しむ「本物の体験」がコンセプト。

今年も、エッジの効いたニューカマーからレジェンドまで、多様性に富んだアーティスト総勢21組のライブパフォーマンスが行われ、およそ4500人が来場した。

1日目は朝からあいにくの雨が降り続いたが、夜になるにつれ雨もあがり、FUJI&SUNならではの澄んだ空気の中で会場は幻想的なムードに包まれた。出演は、never young beach、折坂悠太(band)、ハナレグミ、EGO-WRAPPIN’(Acoustic Set)、cero、ピーチ岩崎、吉原祇園太鼓セッションズ、TOP DOCA、THE SIDEBURNS with Martin kinoo、優河、君島大空の11組。オープニングセレモニーに続き、トップバッターを飾ったのは、伸びやかな歌声で会場を包み込んだnever young beach。ハナレグミのステージでは、雨雲を吹き飛ばすかのように、「明日天気になれ」を熱唱。声出しが解禁となった今年は、観客が一緒になって合唱するという印象的な場面も。



この日のヘッドライナーにはceroが登場し、24日にリリースとなるニューアルバム「e o」収録の楽曲も披露。アンコールには「Summer Soul」を再演し、オーディエンスを熱狂させた。

MOONステージでは、キャンパー向けとして21時30分からのステージに君島大空が登場。キャンプフェスならではの夜の幻想的なステージに、オーディエンスも余韻に包まれていた。



2日目は、ROTH BART BARON、ブレッド&バター、木村カエラ、スガシカオ with FUYU、

ASIAN KUNG-FU GENERATION、KUNTARI、Lil Mofo、寺尾紗穂、岡田拓郎+山内弘太、マヒトゥ・ザ・ピーポー計10組が出演。

軽やかなブルーの衣装で登場した木村カエラのステージでは、雨の歌詞も印象的な「Sun shower」からスタート。最新アルバムから「ノイズキャンセリング」や、「Butterfly」など新旧の名作を披露した。後半のMC後には、 MOONステージに出演するマヒトゥ・ザ・ピーポーがサプライズでステージに登場する場面も。 「Magic Music」では“ジャンプできるかな?”と観客を気遣いながらも、 “靴を鳴らし 高く高く Jumpして”の歌詞のところでは、ぬかるむ地面にも負けず観客とステージが一体となって飛び跳ねて楽しむ光景が見られた。



スガシカオはドラマーFUYUを迎え、スガシカオ with FUYUとして出演。昨年デビュー25周年を迎えたことを振り返りながら、デビュー曲の「ヒットチャートを駆け抜けろ」などの名曲を熱く歌い上げた。

大トリとして登場したのは、メンバーの後藤・山田が静岡県出身でもあるASIAN KUNG-FU GENERATION。「Re:Re」「リライト」「ソラニン」と、冒頭から観客の心を鷲摑みに。7月に発売されるニュー・アルバム「サーフ ブンガク カマクラ(完全版)」から「柳小路パラレルユニバース」などの楽曲も披露し、会場は多くの観客の声援に包まれた。最後は鳴りやまない手拍子に応え、同日に出演していたROTH BART BARONの三船雅也をゲストアーティストに迎え、アンコールに登場。「You To You」、「Be Alright」の2曲を歌い、感動的なフィナーレは幕を閉じた。





会場では、開催初年度から人気の冒険のプロ集団「人力チャレンジ応援部」によるアクティビティプログラムが行われ、阿部雅龍による「南極チャレンジトーク」や、子供も参加した「ランクリニック」など、多彩なプログラムに多くの人が参加した。各エリアでは、静岡県の素材を活かした名店を中心に、地元農家の店舗など地場の環境を活かした他とは違う“絶品フェス飯” やオリジナルビールを販売、purveyorsをはじめ人気アウトドアショップも多く出店され、友達や家族連れで連日賑わった。



SUN STAGEのライブの模様は、7月にWOWOWで放送・配信予定。

https://www.wowow.co.jp/music/fjsn/

公演概要





■公演名 FUJI & SUN’23(読み:フジアンドサン ニジュウサン)

■日 程 2023年 5月13日(土) 9:00 OPEN 10:30 START 21:00 CLOSE

5月14日(日) 8:00 OPEN 9:00 START 18:00 CLOSE

■会 場 富士山こどもの国(静岡県富士市桑崎1015)

■主 催 FUJI & SUN ’23実行委員会

(WOWOW/静岡新聞社・静岡放送/ローソンエンタテインメント/infusiondesign)

■協賛 コアレックス信栄/JOURNAL STANDARD/Tabio/ダイドードリンコ/プレミアムウォーター

■特別協力 富士市/富士山こどもの国

■協 力 AMSA Inc./一般社団法人富士山観光交流ビューロー/GoodSound P.A.works/KMCgroup/JTB/静岡県タクシー協会 富士・富士宮支部/SHINKILOW/人力チャレンジ応援部/SWEN/SPACE SAFARI/sloWPorch /日本人形文化研究所/Perk inc./Bird -old pizza house-/Hidari-KiKi CREATION/フジイベントボランティアネットワークFEVN/富士急静岡バス/富士急トラベル/富士急シティバス/富士市ホテル旅館業組合/富士市商工会/富士商工会議所/富知六所浅間神社/FRUE/FLARE TENT/Positive Link Studio/密林東京/吉原祇園祭/吉原寺音祭

■後 援 静岡県/公益社団法人静岡県観光協会/日本富士山協会/富士ニュース社/岳南朝日新聞社/J-WAVE/Radio-f

■企画制作 WOWOW/infusiondesign

■運 営 infusiondesign

■出 演 ASIAN KUNG-FU GENERATION/EGO-WRAPPIN‘(Acoustic Set)/岡田拓郎+山内弘太/

折坂悠太(band)/君島大空/木村カエラ/KUNTARI/スガ シカオ with FUYU/cero/THE SIDEBURNS with Martin kinoo/寺尾紗穂/TOP DOCA/never young beach/ハナレグミ/ピーチ岩崎/ブレッド&バター/マヒトゥ・ザ・ピーポー/優河/吉原祇園太鼓セッションズ/Lil Mofo/ROTH BART BARON

