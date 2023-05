[株式会社WOWOW]

https://youtu.be/Gh1cGRBfNCY



生中継!The Street Sliders [Hello!!] -2023年5月3日@日本武道館-

5月3日(水・祝)午後5:00

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]









日本のロックシーンに衝撃を与えた伝説のバンド、ザ・ストリート・スライダーズ。1983年3月5日にアルバム『Slider Joint』、シングル「Blow The Night!」でデビューした彼らは、瞬く間にシーンを席巻し絶対的存在として君臨。2000年に日本武道館での「LAST LIVE」を最後に惜しまれながら解散したが、彼らが描いた活動の軌跡は今なお語り継がれ、多大な影響を与え続けている。

デビュー40周年に当たる今年、熱い要望に応える形で22年ぶりにメンバーが集結。5月3日に日本武道館のステージに立つ。WOWOWでは、このプレミアムライブを独占生中継でお届けする。

ザ・ストリート・スライダーズは時代にとらわれることなく自らのロックンロールを貫き、ビートをたたき出したバンドである。“20世紀日本音楽史上最強にして最後のロックンロールバンド”と称される彼らが、21世紀、令和の時代に放つ至極のサウンドをリアルタイムで体感してほしい。



いよいよ5月3日(水・祝)に迫った生中継に向けて、SPOT映像を公開!

■The Street Sliders Official YouTube

「WOWOW 5/3日本武道館 生中継 SPOT」









<番組情報>

生中継!The Street Sliders [Hello!!] -2023年5月3日@日本武道館-

5月3日(水・祝)午後5:00

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

※放送終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

収録日:2023年5月3日

収録場所:東京 日本武道館



<番組サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/thestreetsliders/



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/01-18:16)