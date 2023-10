[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明、以下ブシロード)は、Nintendo Switch(TM)向けソフト、アクション RPG『リアセカイ』を10月12日(木)に発売しました。発売を記念した生放送の様子と、放送中に公開された情報についてお知らせいたします。









発売を記念して豪華出演者による生放送を実施!放送中にはNintendo Switch(TM)本体をかけたクイズコーナーを開催!







10月12日に配信した【リアセカイ】エルレンタロスにいらっしゃい~発売記念生放送~では、声優の美波わかなさんがMCを務めるなか、本作で魅力的なキャラクターを演じる森嶋秀太さん、浦和希さんが出演!

さらに、本作のOP主題歌を担当している亜咲花さん、プロデューサーはしもとよしふみ氏も”天の声”として出演。好評発売中の『リアセカイ』の魅力や世界観について語っていただきました。





現在アーカイブも視聴可能です。

アーカイブ配信URL:https://www.youtube.com/live/5ysiki01WlQ?si=f9swp3jJ9Z2Vv5hx





『リアセカイ』発売記念プレゼント企画





生放送内で3台のNintendo Switch(TM)本体を視聴者プレゼントとして獲得しました。

獲得したNintendo Switch(TM)本体を視聴者の皆さんに抽選でプレゼントいたします!

番組内で発表されたキーワードを





■景品説明

Nintendo Switch(TM)本体3台

■期間

10月12日(木)~10月15日(日) 23:59

■応募方法

1.『リアセカイ』公式X(旧Twitter)アカウント(https://twitter.com/rearsekai)をフォロー

2.応募フォームが記載された投稿をリポスト

3.応募フォームに指定のキーワードを回答し応募完了





詳細は以下をチェック!

『リアセカイ』公式サイト

https://rearsekai.bushiroadgames.com/





『リアセカイ』公式X(旧Twitter)アカウント

https://twitter.com/rearsekai





これであなたも『リアセカイ』の住人!?AIチャット「教えて!リサちゃん!」を公開!





作中に登場するキャラクター「リサ」と会話ができるAIチャット「教えて!リサちゃん!」のサービスが公開されました。

リサは社交的、快活な女の子ですが、ひとりでのアウトドア、冒険、キャンプ飯が好きな

トレジャーハンターとしての一面も持ち合わせた素敵なキャラクターです。

表現豊かな「リサ」と会話して、『リアセカイ』の世界をぜひご堪能ください!



▼AIチャットはこちらから!

https://rearsekai.bushiroadgames.com/chat/





公式Xにて『リアセカイ』応援キャンペーンを開催!





AIチャット「教えて!リサちゃん!」の公開を記念して、『リアセカイ』公式Xでは応援キャンペーンを開催中!



■景品説明

QUOカード(1,000円分)…5名

■期間

10月12日(木)~10月19日(木) 23:59

■応募方法

1.『リアセカイ』公式X(旧Twitter)アカウント(https://twitter.com/rearsekai)をフォロー

2.#リアセカイAIチャット を付けてチャット画面のスクショを投稿





詳細は以下をチェック!

『リアセカイ』公式サイト

https://rearsekai.bushiroadgames.com/





『リアセカイ』公式X(旧Twitter)アカウント

https://twitter.com/rearsekai





OP主題歌がゲームと同日に発売!OP主題歌とゲーム内BGMが「D4DJ Groovy Mix」にも登場!





亜咲花さんによる主題歌「All is mind 」がゲームの発売日と同じく10月12日(木)より各ダウンロード・サブスクリプションサービスにて配信スタート!

作品の世界観にマッチした疾走感と亜咲花の伸びのある力強い歌声が心地よい、重厚感の中に軽やかさや前向きなパワーが溢れている一曲になっております。



【発売情報】

「All is mind !」

発売日:2023 年10月12日(木)

発売元:MAGES. 販売元:MAGES.





【収録内容】

01. All is mind !

02. All is mind ! (off vocal)





【All is mind !】

作詞:Spirit Garden

作曲・編曲:日高勇輝(Elements Garden)



また、『リアセカイ』のゲームBGMと、主題歌『All is mind !』の2曲がスマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」でも登場が決定しました。

「D4DJ Groovy Mix」でも『リアセカイ』をご堪能ください!





「D4DJ Groovy Mix」とは





「繋ぐ」を合言葉に、オリジナル曲からリミックスカバー曲、BGMなど幅広い層に向けた音楽を累計600曲以上展開!複数の好きな曲を繋いで遊べるメドレーモードであなたもDJ気分を楽しもう!

キャラクターの新たな魅力が楽しめるゲームオリジナルストーリーや豊富なカードイラストにも注目!





公式サイト:https://d4dj.bushimo.jp/

公式X :https://twitter.com/d4dj_gm

アプリストア:https://bit.ly/3fdXpAO





追加DLC情報を公開





東京ゲームショウ2023のブシロードスペシャルステージ&ミニライブ 出陣にて発表した追加DLCの発売日や詳細が新たに公開しました。



「あたしのこと、すきなの?」





「じつはね‥‥‥。」

「あたしもあなたのこと、だーいすきよ。」





「ふたりは、りょうおもいでむすばれるうんめいだったのね。」



エルレンタロスの人々の様子がいつもと違う!?

みんなが競うように主人公に愛を告白!?

どうやら、その原因は突然現れたダンジョンにあるらしい。

そして、ダンジョンに潜む新キャラクターの目的とは?





DLC専用の新たなダンジョンに何度も挑戦して

謎を解き明かし、町に平和を取り戻そう!





※本商品をご利用いただくには別売りの製品版が必要です。

※このダンジョンは、ストーリーの最初のダンジョンをクリアした後からチャレンジすることができます。





追加DLC「はぐれ妖精の罠」詳細

発売日:2023年10月19日(木)

価格:500円(税込み)





あらすじ





メルヴァニアさいはての町・エルレンタロスを訪れた主人公は、

個性豊かな住人たちと触れ合い、みんなの為に出来ることを探して冒険に出る。





しかし、その冒険の中で光に包まれ目覚めると、そこは全く別の世界。もしかすると、こちらが本当の自分の世界? 2つのセカイのヒミツを解き明かそう!



Nintendo Switch(TM)「リアセカイ」PV映像 第2弾





YouTube視聴URL:https://youtu.be/W8vcMW5WnhQ?si=QSz-nR1Tx-uwNhhF





『リアセカイ』の概要





■タイトル:リアセカイ

■ジャンル:アクションRPG

■機種:Nintendo Switch(TM)

■発売日:2023年10月12日(木)

■発売元:ブシロード

■開発元:HAKAMA株式会社

──────────────────────────────────────

『リアセカイ』公式サイト

https://rearsekai.bushiroadgames.com/





『リアセカイ』公式X(旧Twitter)アカウント

https://twitter.com/rearsekai





※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)bushiroad (C)HAKAMA Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-18:16)