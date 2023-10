[株式会社ブシロード]

本日から長谷川育美のサイン色紙が当たるRTキャンペーン開始!



株式会社ブシロード(本社:東京都中野区 代表取締役社長:木谷高明、以下、ブシロード)は、子会社である株式会社フロントウイングラボ(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:山川竜一郎、以下、フロントウイングラボ)による新作PCゲーム『GINKA』のイベントCG先行公開、カウントダウン動画公開の決定、マチアソビでのギンカ撮影会の開催など新規情報を多数公開したことをご案内いたします。





グリザイアシリーズでお馴染みのフロントウイングが贈る最新作『GINKA』

その発売が10月26日(木)に迫る中、ゲームで使用されるイベントCGが先行公開!

そして10月19日(木)からカウントダウン動画の公開が決定し、さらに発売直後のマチアソビでギンカ撮影会も決定!







イベントCG先行公開!





10月26日(木)の発売前にゲーム内で使用されるイベントCGを大公開!

パジャマや水着など眩しいイラストが目を引くなか、流星を守るように立つギンカがなんとも意味深である。

2人は誰と対峙しているのか…!? その正体はゲームをプレイして確かめてください!









『GINKA』は各配信サイトで好評予約受付中!

■Steam

https://store.steampowered.com/app/2536840/GINKA/

■DMM GAMES

https://dlsoft.dmm.com/detail/fwing_0043/

■DLsite

https://www.dlsite.com/soft/work/=/product_id/VJ01000949.html



10月19日(木)からカウントダウン動画が公開!





ギンカとひまわりが『GINKA』の魅力を皆さんにお伝えする動画を撮影!?

島の名所とともに様々なキャラクターが登場するので、10月19日(木)から毎日チェックしてください!



カウントダウン動画は『GINKA』公式X(https://twitter.com/ginka_fw)、

YouTubeフロントウイングチャンネル(https://www.youtube.com/@frontwing_1999)ほかにて公開予定。









マチアソビでギンカ撮影会に参加してクリアファイルをGET!





徳島で開催されるマチアソビに『GINKA』も参戦!



■グルメハント

10月7日(土) ~開催中

徳島のお店でポストカードが配布中!『GINKA』のポストカードがどこのお店で配布されているかは秘密!是非色んなお店を回ってみてください。

詳細はマチアソビ公式サイトをご確認ください。

https://www.machiasobi.com/events/machiasobi_v27/m27_gurumehunt_info.html



■クリアファイルがもらえるギンカ撮影会

10月28日(土)、29日(日) ※時間未定

フロントウイングのパラソルで「ギンカ撮影会」を開催!

指定の時間にギンカを撮影すると非売品のクリアファイルが先着でもらえます!



※ギンカ撮影会の詳細は、

フロントウイング公式X(https://twitter.com/fw_official)にて後日発表予定です。



■ステージイベント!

10月29日(日) 14時~(予定)

西公園ステージで「ゲームの秋!フロントウイング×ブシロードゲームズ新作祭り!inマチアソビ2023」を開催!

声優の美波わかなさんと一緒に『GINKA』ほか最新ゲームを深堀りしましょう!



ギンカ役 長谷川育美のサイン色紙が当たるRTキャンペーン開始!







『GINKA』公式Xでのサイン色紙キャンペーンもいよいよ大詰め!

10月12日(木)からは主演の長谷川育美のサイン色紙が当たるRTキャンペーンが開催中!

発売日まで残りわずか!ファンの期待も盛り上がってきているので、まだキャンペーンに応募していない方はこのチャンスをお見逃しなく!



【作品情報】

タイトル『GINKA』

発売日:2023年10月26日(木)

ブランド:フロントウイング

ジャンル:ノベルゲーム

対応 OS:Windows 10/11(※Windows RT/Windows 10 mobile は動作対象外です)

配信サイト:Steam / DMM GAMES / DLsite

対応言語:日本語、英語、中国語(簡体字、繁体字)

※中国語(繁体字)は発売から1ヶ月後をめどに対応予定



企画・シナリオ:紺野アスタ

代表作…『ATRI -My Dear Moments-』(PC ゲーム・製作 ANIPLEX.EXE 開発 フロントウイング&枕 )

『この大空に、翼をひろげて 』(PC ゲーム・ PULLTOP)

『向日葵の教会と長い夏休み』(PC ゲーム・ 枕)

『尾木花詩希は褪せたセカイで心霊を視る』(ライトノベル)

原画・キャラクターデザイン:ゆさの

代表作…『ATRI -My Dear Moments-』(PC ゲーム・製作 ANIPLEX.EXE 開発 フロントウイング&枕 )

『星詠みの魔法使い 』(ライトノベル)表紙挿絵イラスト

制作:フロントウイング

代表作…『グリザイアの果実』(PCゲーム)

『グリザイア:ファントムトリガー』(PCゲーム)

『グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION』(OVAシリーズ)

『ISLAND』(PCゲーム・TVアニメ)



OPテーマ「Star Trail」

歌唱:四ノ宮銀花(CV:長谷川育美) 作編曲:松本文紀 作詞:紺野アスタ



<出演>

ギンカ:長谷川育美

海野 ひまわり:長縄まりあ

涼代 リン:伊藤彩沙

荒羅伎 なずな:安済知佳

七守 草二:森嶋秀太

ほか

※主人公はボイス無し。





【各公式サイト】

■『GINKA』公式:http://ginka.frontwing.jp/

■GINKA公式X(@ginka_fw):https://twitter.com/ginka_fw

■フロントウイング公式X(@fw_official)https://twitter.com/fw_official



